Лето больших перемен в топ-клубах. Промежуточные итоги межсезонья КХЛ: Запад

В прошлые годы команды 28 июля уже готовились к первым предсезонным матчам — теперь же они только будут проходить медобследования и готовиться к играм уже в середине августа. Поэтому полные итоги межсезонья подводить пока совсем рано, потому что перемен может быть достаточно, но предварительно оценить работу клубов КХЛ можно.

«Спартак»

«Спартак» в последние годы и так считался командой разболтанной в игровом плане, а теперь там собирают какой-то хоккейный коктейль Молотова. Клуб приобрел крайне непростых по характеру Алекса Гальченюка и Макса Комтуа, вполне может сохранить Ивана Морозова (с открытым конфликтом с Комтуа) и приправил всё это неистовым Петерисом Скудрой в роли помощника Алексея Жамнова. Кроме того, клуб возвращает в КХЛ Ивана Федотова, который после дембеля резко сдал в игре. Кажется, такой риск либо приведёт к успеху, либо к катастрофическому провалу — что-то среднее даже сложно представить.

Матчи Комтуа против «Спартака» были весёлыми Фото: РИА Новости

«Северсталь»

Базу, которая была создана парой удачных обменов несколько лет назад, клуб утратил. Звено Пилипенко — Аймурзин — Ильин полностью прекратило своё существование, и череповецкий клуб будет надеяться на то, что Андрей Козырев снова успешно выведет новую молодёжь на высокий уровень. Пока кажется, что Череповец сделает шаг назад: крайне сложно ежегодно варить кашу из топора, обходясь минимально возможными по регламенту средствами. Клубу очень помогло бы приглашение пары иностранцев на свободные вакансии в атаку, но таких трансферов в Череповце не было давно, и провести их теперь сложно.

«Динамо» Минск

В какой-то момент казалось, что в Минске просто не найдут тренера: кандидатуры в слухах менялись с невероятной быстротой и кардинально отличались друг от друга. И в этом плане «Динамо» сделало необычный шаг с назначением Сергея Брылина. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли достаточно авторитетен как игрок, у него есть опыт работы помощником и в НХЛ, и в АХЛ, он может общаться как с местными хоккеистами, так и с легионерами, на которых всё равно придётся делать ставку.

Но уехавших за океан Пинчука, Мороза и Борикова клуб равноценно не заменил. Ретт Гарднер и Крис Тирни — это варианты скорее для третьего звена, чем для второго. Хотя Минск сохраняет всю легионерскую защиту, лучше пытаться найти ещё одного качественного иностранца, вокруг которого строилось бы второе звено, с которым могла бы играть очередная партия подрастающей местной молодёжи.

«Лада»

Хотя Тольятти урезали бюджет и клуб чуть ли не в последний момент получил финансирование, нельзя сказать, что этот состав радикально отличается в худшую сторону от прошлогоднего. «Лада» сохранила своих лучших бомбардиров прошлого сезона, но в остальном вынуждена ставить на неочевидных кандидатов. Не стоит смущаться из-за легионеров из ист-коста: в прошлом году внезапно в «Ладе» заиграл Алекс Коттон, который за год проделал путь из словацкой лиги в ЦСКА. Тольяттинский состав не выглядит сильно хуже того, что был успешен в чемпионате-2023/2024: теперь вопрос в том, как Павел Зубов будет это использовать. Его попытка поиграть в атаку пару лет назад была красивой, но очков приносила немного.

«Сочи»

Планка в Сочи в последние годы была установлена низкая (особенно на фоне первых лет существования клуба), однако сейчас «леопарды» действительно смогли усилиться по категории «топ за свои деньги». Клуб почти заполнил легионерские вакансии качественными для уровня клуба игроками, сохранил приходившего в концовке прошлого сезона Дмитрия Кагарлицкого, привычно для себя вложился в молодых игроков с нераскрытым потенциалом. На фоне конкурентов по конференции это всё ещё выглядит относительно беззвёздно, но по меркам клуба последних лет есть большой прогресс.

«Локомотив»

Почти ничего не поменял, с помощью чемпионских поблажек сохранил весь лидерский костяк — по крайней мере, если брать россиян. Зато сэкономленных средств хватило на приглашение Джованни Фьоре: не звезды, но идеального игрока под ярославский стиль. Нужно найти разве что качественную замену Мартину Гернату, который был фундаментально важен для игры «Локо». Дмитрий Квартальнов наверняка будет давать шансы молодым, которых в ярославской системе достаточно, а после выигрыша Кубка Харламова им явно надо переходить на взрослый уровень.

Теперь Джованни Фьоре сменил сторону Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

СКА

После относительно вегетарианского сезона в СКА как будто вспомнили о своём статусе клуба, который пылесосил всю лигу каждое лето. В этом году пришлось пользоваться дырами регламента, чтобы впихнуть все новые блестящие приобретения в рамки разрешённого миллиарда. Из-за этого Бреннану Менеллу и Василию Глотову пришлось какое-то время побыть игроками фарм-клубов.

СКА стал одним из очень немногих клубов, что закрыл легионерскую квоту, причём ещё и смог привезти в Россию не самого слабого шведа Вайссбака. Игорь Ларионов получил не только хорошо знакомых ему игроков (типа Атанасова), но также и хоккеистов, которые бы позволили сбалансировать хоккей СКА, который в плей-офф показал свою полную непригодность в моменты, когда начинают бить. Теперь есть кому забивать некрасивые голы и ковыряться в «грязных» зонах площадки.

«Шанхай»

Жизнь китайского клуба под любыми его названиями заставляет вспомнить мезозойский анекдот про «концепция поменялась!». Весной ожидалось, что клубом будут управлять совсем другие люди, которые планировали совсем другие трансферы, однако к власти пришли прекрасно нам знакомые Илья Ковальчук и Евгений Артюхин. Команду опять пришлось строить заново, и к августу она опять не собрана полностью: очень привычная для российских китайцев картинка.

Первое звено у клуба на бумаге уже есть — тройка Фрк — Петан — Яшкин. «Драконы» смогли сделать редкий по нынешним временам трансфер и привезти в Россию чеха (чистого снайпера) — и пригласить ещё одного чеха — пусть лишь по паспорту. Артюхин (что логично с его профилем) ставит на крупных силовых защитников из АХЛ и таких же здоровых ребят в нижние звенья атаки. Однако для того, чтобы претендовать на плей-офф, клубу нужно собрать и сильное второе звено атаки, а его пока нет.

«Торпедо»

Новая арена — новая жизнь. В условиях КХЛ сложно вести планомерную работу в стиле НХЛ, собирая перспективную молодёжь и окружая её сильными опытными игроками, но в «Торпедо» стараются. После прошлого сезона, когда Нижнему пророчили невыход в плей-офф, а клуб прошёл во второй раунд, заниженные ожидания от команды Алексея Исакова могут смениться завышенными, а им надо будет соответствовать.

После этого клуб мощно укрепил свою центральную ось: да, Михаил Воробьёв — рискованное из-за травмы подписание, однако российского центра с таким потенциалом в клубе не было давно. Павел Красковский добавит чемпионскую ДНК, а Майк Веккьоне был лидером малозабивного «Барыса» год назад. Пожалуй, не хватает только одного точечного трансфера для глубины обороны.

ЦСКА

Первый сезон Игоря Никитина вышел притирочным, тренеру простили ранний вылет. На второй год, скорее всего, спрашивать будут серьёзнее — особенно с учётом того, что Никитину не подошёл зажёгший на новом месте Даниэль Спронг. ЦСКА снова удивляет использованием легионерских вакансий: сразу три защитника, в числе которых не самый надёжный в своей зоне Коттон. Впрочем, в плане потенциала русский костяк атаки ЦСКА достаточно силён, чтобы так распоряжаться квотами на иностранцев.

Ожидается (хотя в наше время всё это может поменяться в последний момент), что клуб подпишет ещё одного центра-легионера с умением сильно играть в защите. Тогда в распоряжении Никитина будет хороший микс из креативщиков (в их число попал и новичок Хайруллин), старых кубковых бойцов и молодых кусачих универсалов.

Марат Хайруллин усилит ЦСКА Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

«Динамо»

Самый загадочный клуб лета — это бело-голубые. Кто-то просто стал хуже, кто-то резко стал хуже, а вот москвичи сильно интригуют. Леонид Тамбиев впервые в жизни возглавил топ-клуб и получит топ-игроков, хотя его назначение мало кто мог представить даже весной. Непонятно, как это сработает с точки зрения психологии, однако в календарном 2026-м «Динамо» было настолько пустым, что элементы диктатуры вряд ли помешают.

Тамбиев обещал, что из «Адмирала» в новый клуб никого звать не будет, однако в составе появились сначала Никита Тертышный, а сегодня и Павел Шэн. Клуб сохранил Никиту Гусева (несмотря на слухи), так что лидерская тройка прошлого сезона сохраняется, а летние трансферы дали глубину. Осталось понять, сможет ли клуб вернуть Ивана Рябкина: слухи о переезде сдавшего в преддрафтовый сезон таланта появились в последнее время.