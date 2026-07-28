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Главные новости в хоккее за 28 июля 2026 года, что происходит в КХЛ, ключевые события в лиге, назначения, увольнения

СКА обменял брата Ивана Демидова, «Ак Барс» сохранил звезду. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Главные новости в хоккее за 28 июля 2026 года
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Московское «Динамо», «Адмирал», «Северсталь», СКА и «Амур» совершили серию обменов, а «Торпедо» рассталось с Алексеем Кручининым.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 28 июля.

Павел Шэн перешёл в московское «Динамо» в обмен на права на Семёна Дер-Аргучинцева

Нападающий Павел Шэн в результате обмена перешёл из «Адмирала» в московское «Динамо». Приморскому клубу переходят права на форварда Семёна Дер-Аргучинцева и денежная компенсация. Об этом информирует пресс-служба бело-голубых. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Шэн провёл за дальневосточный клуб 235 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, набрав 86 (32+54) очков. Лучшим для него стал сезон-2025/2026, в котором Шэн записал на свой счёт 33 (12+21) очка в 67 играх. Суммарно в КХЛ на счету нападающего 331 встреча и 98 (39+59) набранных очков.

В минувшем сезоне Дер-Аргучинцев принял участие в 30 встречах за московскую команду, набрав 15 (4+11) очков. Всего на его счету в КХЛ 228 матчей и 130 (46+84) очков.

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Защитник Данила Галенюк и нападающий Семён Демидов перешли из СКА в «Амур»

Хоккейные клубы СКА и «Амур» произвели обмен. В Хабаровск отправились защитник Данила Галенюк и нападающий Семён Демидов, петербуржцы получили за игроков денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Галенюк выступал за все четыре команды системы СКА. В КХЛ за армейцев защитник суммарно провёл семь сезонов, выиграл с петербуржцами Кубок Континента, бронзу и серебро чемпионата России. В прошлом регулярном чемпионате и плей-офф хоккеист набрал 5 (1+4) очков в 60 играх. Всего в КХЛ на его счету 318 матчей и 55 (14+41) очков.

Демидов также прошёл клубную вертикаль от МХЛ до КХЛ, в составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова. В последних трёх сезонах нападающий преимущественно выступал в ВХЛ, в Континентальной хоккейной лиге в минувшем чемпионате на счету Семёна шесть матчей без набранных очков. Всего за карьеру в КХЛ у него 13 встреч без набранных очков.

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Артём Галимов и Никита Евсеев подписали новые контракты с «Ак Барсом»

22-летний защитник Никита Евсеев подписал новый односторонний контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Также стало известно, что нападающий Артём Галимов продлил контракт с казанским клубом на один сезон. Об этом информирует агентство Winners. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Прошлый сезон защитник провёл в «Амуре» на правах аренды: за 61 матч он набрал 16 (4+12) очков при показателе полезности «+8». Всего в КХЛ игрок обороны провёл 188 встреч и отметился 32 очками — забросил 12 шайб и отдал 20 результативных передач с показателем полезности «+27».

В прошлом сезоне на счету 26-летнего Галимова 61 матч в чемпионате КХЛ и 33 (11+22) очка при показателе полезности «+16». В плей-офф — 15 (8+7) очков за 20 игр при показателе полезности «+9».

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«Торпедо» расторгло контракт с нападающим Алексеем Кручининым

«Торпедо» по соглашению сторон расторгло контракт с нападающим Алексеем Кручининым, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«Нижегородское «Торпедо» благодарит за выступления в составе нашей команды нападающего Алексея Кручинина. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Мы говорим спасибо нападающему за его опыт, эмоции и вклад в общие успехи. Желаем удачи на дальнейшем хоккейном и жизненном пути», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В прошедшем сезоне 35-летний форвард провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 29 (6+23) очков. В плей-офф на счету Кручинина два гола в пяти встречах.

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«Шанхайские Драконы» заключили контракт с нападающим Степаном Хрипуновым

ХК «Шанхайские Драконы» заключили контракт с нападающим Степаном Хрипуновым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на один год.

В прошедшем сезоне форвард играл за «Автомобилист», провёл 58 матчей, набрал 19 очков — забросил девять шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «+11».

Всего в Континентальной хоккейной лиге Хрипунов провёл 500 встреч за «Салават Юлаев» и «Автомобилист», забросил 52 шайбы, отдал 78 передач при показателе полезности «+43».

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«Ак Барс» продлил контракт с тренером вратарей Георгием Гелашвили

ХК «Ак Барс» продлил контракт с тренером вратарей Георгием Гелашвили. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение со специалистом будет действовать до 31 мая 2028 года.

42-летний тренер вошёл в штаб Анвара Гатиятулина в 2024 году. За тренерскую карьеру специалист стал обладателем серебряных медалей чемпионата КХЛ (2026).

В качестве игрока Гелашвили выступал за «Трактор» (Челябинск), «Казахмыс» (Караганда, Казахстан), «Локомотив» (Ярославль), «Металлург» (Магнитогорск), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Югру» (Ханты-Мансийск), «Сарыарку» (Караганда, Казахстан), «Ермак» (Ангарск). На тренерской работе – с 2019 года. Работал тренером вратарей «Белых Медведей» (2019-2020) и «Трактора» (2022-2023).

«Адмирал» в результате обмена получил спортивные права на нападающего Владислава Цицюру

ХК «Адмирал» в результате обмена приобрёл спортивные права на нападающего Владислава Цицюру, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Череповецкий клуб получил денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 26-летний Владислав Цицюра провёл 29 матчей в регулярке и плей-офф, где забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач. Кроме «Северстали», форвард в КХЛ выступал за СКА и «Витязь». Всего за карьеру в КХЛ провёл 239 встреч, в которых записал на свой счёт 73 (27+46) очка с показателем полезности «-18».

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