«Между мной, Хатсоном и Миллером много общего». У «Нефтехимика» — яркий новичок

Нижнекамский «Нефтехимик» – один из лучших клубов КХЛ, если смотреть на соотношение цена/качество. В городе на Каме всегда умели выжимать максимум из скромных возможностей, находили ярких игроков в ВХЛ, развивали молодёжь и открывали для нашей лиги новых легионеров. Мало кто верил, например, в Луку Профаку, за годы ставшего настоящим столпом обороны «волков».

Ещё более ярко способен заявить о себе американец Тимоти Ловелл. Неординарный защитник с выдающимися навыками игры в чужой зоне по юниорам был одним из лучших в Северной Америке, но так пока и не получил полноценного шанса показать себя во взрослом хоккее. Где, как не в системе Игоря Гришина, которая поощряет креатив, у него получится раскрыться лучше всего?

В большом интервью «Чемпионату» Ловелл подробно рассказал о себе и своём хоккейном пути, а также намекнул, на кого он больше всего похож в игровом плане.

Тимоти Ловелл Фото: Из личного архива Тимоти Ловелла

«КХЛ — первая лига в мире после НХЛ, они идут ноздря в ноздрю»

– Вы подписали контракт с «Нефтехимиком» в КХЛ. Какие первые ощущения?

– Честно говоря, я очень взволнован. Знаю, что здесь очень высокий уровень в лиге. Жду не дождусь момента, когда смогу приехать в город и начать тренироваться. Я слышал только хорошее об этом месте, так что готов отправиться в Нижнекамск и приступить к работе – как только, так сразу.

– Вы что-то слышали о клубе или городе до подписания?

– Ещё до подписания контракта я знал, что клуб играет в КХЛ, и слышал, что это хорошее место для игры в хоккей. Я слышал, что болельщики в Нижнекамске очень страстные и что команда вышла в прошлом году в плей-офф и играла достойно, так что я был очень рад узнать о предложении контракта.

Честно, я был очень заинтригован возможностью сыграть в КХЛ, тем более я вижу, как этот клуб уважают в лиге. Чрезвычайно рад этой возможности, тем более мне удалось получить тот контракт и предложение, на которые я и рассчитывал.

– Вы просили совета у друзей или у коллег из других клубов о лиге, стране или городе?

– Конечно. Это очевидно, что Соединённые Штаты – не Россия, а я вырос с североамериканским стилем хоккея. Придётся перестраиваться. Для меня североамериканский хоккей долгое время был всем, что я смотрел и о чём я знаю – другим и не интересуешься, если только ты не хоккейный маньяк. Так что я спросил нескольких ребят, которые играют в Европе.

У меня много таких друзей. Когда они услышали о возможности выступать за «Нефтехимик», они сказали: «Вау, чувак, это очень круто, я за тебя рад. Ты поедешь и покажешь себя в этой лиге». Очевидно, что это очень уважаемая лига, одна из лучших в мире. Так что я слышал только хорошее о «Нефтехимике» и игре в КХЛ в России – и это было очевидным решением. Нужно сразу хвататься за такую возможность и смотреть, что получится.

– Кто-нибудь из друзей или семьи пытался отговорить вас ехать в Россию?

– У многих были определённые сомнения, если учитывать ситуацию в мире, но с моей стороны всё было гораздо позитивнее. Один из парней, с кем я пересекался в Финляндии, играл в России в прошлом году, это Макс Эллис.

Он играл за «Шанхайских Драконов» и за «Сочи». Он сказал мне: «Тимми, это отличная возможность для тебя. Лига классная. Тебе понравится. Мне здесь нравится. Это будет умный ход – принять это предложение и посмотреть, что получится».

Честно говоря, главный фактор – я просто люблю хоккей и хочу развиваться, не стоять на месте. В первую очередь я фанат этой игры. Всегда на катке, стараюсь становиться лучше. Так что я был счастлив, когда получил предложение из КХЛ. Это мой шанс продвинуть свою карьеру вперёд.

– Наверняка у вас были и другие предложения. Какова главная причина, по которой вы выбрали именно Нижнекамск?

– Причина, по которой я выбрал Нижнекамск и КХЛ – это репутация лиги. Эта лига, возможно, вторая в мире. Первая после НХЛ. Я думаю даже, что НХЛ и КХЛ идут ноздря в ноздрю – одна в Северной Америке, другая – в России. Попасть в эти лиги очень сложно. И возможность попасть туда крайне ценна.

В последнее время у меня не было полноценного шанса проявить себя и стать тем самым игроком, каким я себя вижу: атакующим защитником, которому доверяют разыгрывать большинство, который опасен в атаке и надёжен в защите. Вы приятно удивитесь, когда посмотрите на меня в деле. Так что для меня это было очевидным решением – попасть в такую лигу, как КХЛ.

– Что руководство клуба сказало вам о своих планах на вас? Может быть, вы уже пообщались с главным тренером?

– Мы успели переговорить, Игорь Владимирович Гришин был очень любезен. Он связался со мной через интернет, прислал очень приятное сообщение с приветствием, был рад принять меня в организацию. Он сказал, что всё будет хорошо и что у нас всё получится. Я тоже знаю, что у меня всё получится. Я буду играть с одними из лучших хоккеистов планеты.

Когда ты окружён такими высококлассными игроками и можешь делать передачи и получать шайбу в нужное время, я думаю, что любой сможет реализовать и показать себя. Особенно такой игрок, как я, который любит атаковать, подключаться к игре и участвовать в розыгрыше шайбы. Я думаю, что это моя игра, всё пройдёт отлично. Я очень взволнован и хочу начать прямо сейчас.

Игорь Гришин Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

– Вы собираетесь выезжать в Россию к началу сборов, к 1 августа?

– Я попытаюсь попасть туда к 1 августа, но я всё ещё в процессе оформления визы. Мы все работаем над тем, чтобы завершить все бумажные дела как можно быстрее. Мой план – быть там к 1 августа и начать тренировочный лагерь вместе со всеми.

«Когда я заканчивал колледж, был по очкам сразу за Хатсоном, Кейси и Буйумом, они все в НХЛ»

– Насколько я понимаю, вы хоккеист во втором поколении, ваш отец тоже играл профессионально и в Европе, и в Америке. Повлиял ли его опыт на ваше решение начать европейскую карьеру?

– Я думаю, что это был важный фактор, мой отец много рассказывал о Европе и о том, как ему там понравилось, когда он ездил в Германию и Швейцарию – это были две страны, где он играл. Также поиграл в Финляндии, побывал на предсезонке за ТПС – он говорил, как ему нравится стиль игры в Европе, что там куда больше контроля шайбы, больше мастерства, вне зависимости даже от страны. Мастерство игры с раскатом. Он ценит неординарное мастерство и игроков, которые могут делать передачи и хорошо видеть площадку.

Я думаю, что во многом через это и строится европейская игра в хоккей – она более умная, интеллектуальная. У нас же в Северной Америке куда больше силовых игроков, которые заносят шайбу в зону и борются за неё у бортов. Не знаю, нравится ли ему такой стиль, но я думаю, что его поездка за океан, его собственный опыт и то, что ему понравилась жизнь там – это был его способ сказать мне, что стоит посмотреть в сторону Европы, когда я заканчивал колледж.

Ещё два года назад я впервые посмотрел в сторону Европы, поехал в Финляндию, а затем оказался в Германии. В этом году я остался в США. Это было ошибкой, у меня не было возможности показать свою игру здесь и быть здесь в той роли, где я мог бы разыгрывать шайбу в большинстве, быть атакующим игроком.

А вот в Финляндии мне было очень хорошо, там я много играл в атаке. Если брать хоккейные тенденции в целом, то я думаю, что именно поэтому мы и открылись к Европе и стали больше смотреть на европейский рынок – из-за стиля игры. В НХЛ сейчас много красивой интеллектуальной игры – благодаря европейским игрокам.

– Вы помните что-нибудь из вашего детства в Германии? Может, какие-то немецкие традиции, фразы на немецком?

– Я был там всего около двух-трёх месяцев, так что не особо.

– Видел на сайте Elite Prospects, что вы перешли в немецкую команду, но не сыграли за неё ни одного матча. Что там случилось?

– Дело было так: мне сделали предложение из Германии, когда я уходил из «Юкурита». Там сменился тренер, и финнам я уже не подходил. Первый тренер мне очень нравился, он давал мне шансы, но потом пришёл второй и сразу сказал, что я снова на просмотре, мне ничего не гарантированно. Он сказал мне об этом сразу на первой же тренировке.

Я сказал ему в ответ: «Подождите, я только что подписал здесь контракт, я же часть команды». Но меня подписывали под предыдущего тренера, а его уволили буквально через неделю. И новый тренер сказал мне: «Слушай, ты парень из университета, так что ты снова на просмотре, потому что мы хотим сначала посмотреть, на что ты способен. Я перестраиваю всю команду». Он подтянул ребят из низших финских лиг и делал что хотел с легионерами.

Так что я был тогда не единственным легионером, кто ушёл из клуба, через неделю Брэйден Трейси тоже уехал в словацкую лигу. В Финляндии вообще полный бардак с тренерскими перестановками. Они не очень хорошо закончили сезон, кажется, заняли последнее место или второе с конца. Но к тому моменту я уехал из Финляндии, поехал в Германию.

Вернее, я уже был на пути домой в США, и тут мой агент позвонил мне из Германии. Он сказал, что «Мангейм» хочет взять меня как защитника для глубины состава, как страховку в решающих играх на случай травмы их атакующего защитника. Я поехал, всё так и было. Они выходили в плей-офф, и у них уже был устоявшийся состав. Я снова был там просто как страховка. Что есть, то есть.

Я остался, просто тренировался со всеми, не играя, но я хорошо провёл время, знакомился с новыми людьми и одноклубниками. Обидно что я так и не сыграл ни в одном матче, потому что никто не травмировался. Кроме того, в Германии на трибунах сидели и другие легионеры, в этом плане я был не единственным. Я сразу всё понимал и на многое не рассчитывал, мне сказали ещё перед контрактом, что я буду играть только в том случае, если кто-то получит травму.

– Ваш последний сезон был в ECHL. Что вы можете сказать об уровне этой лиги и своей игре там?

– Конечно, я слышал, что у ECHL не лучшая репутация, но они прошли долгий путь, сейчас это достойный чемпионат. Тем не менее она не так уважаема, как КХЛ или АХЛ, что очевидно, или тем более НХЛ, и не на таком высоком хоккейном уровне, как DEL или Liiga. Но там определённо есть хорошие игроки.

В этом году, если исходить из моего опыта в Северной Америке, было видно, что парни, которые были задрафтованы или подписаны с НХЛ или АХЛ, всегда получают преимущество перед теми, у кого нет контракта с клубами из вышестоящей лиги. Когда у тебя есть полноценный контракт, у тебя гораздо больше возможностей играть важные роли в клубе, тебе предоставляют спецбригады, большинство, меньшинство. У меня было не так.

Когда я заканчивал колледж, я был четвёртым по очкам среди всех защитников лиги в сезоне-2023/2024, сразу за Лэйном Хатсоном, Шеймусом Кейси, Зивом Буйумом, все они сейчас играют в НХЛ на ведущих ролях. Так что для меня была очень странная ситуация – не подписать контракт с НХЛ, который я должен был подписать ещё тогда, и пойти по такому тернистому пути. У меня была возможность играть пятый год в Мичигане из-за ковида, так что я снова пошёл в колледж. Дальше мне обещали одно, другое – ничего не сбылось, бог знает почему. После того как я был одним из лидеров студенческого хоккея, это было странно.

Лейн Хатсон Фото: Jaylynn Nash/Getty Images

И я подумал тогда: «Значит, я здесь не нужен. Я всё сделал, что мог. Я ухожу». Так и началось моё путешествие, сначала – в Финляндию, затем – в Германию, а затем – и в ECHL. Сначала я посетил основной тренировочный лагерь «Рейнджерс», а потом – и лагерь «Онтарио Рейн» в АХЛ. Я показал себя там очень хорошо, но у них уже были подписаны все контракты.

Вероятно, они хотели посмотреть на меня с перспективой на следующий год или как вариант для вызова посреди сезона. Но, опять же, у них уже и так были ребята на контрактах, задрафтованные игроки, которым обещали вызов при первой возможности, так что я вообще не был в центре их внимания. А когда ты не разыгрываешь большинство как атакующий защитник в ECHL, сложно набирать очки, потому что ты не окружён лучшими игроками, которые могут завершать моменты или видеть открытых партнёров.

Я думаю, это отчасти и есть главная причина, по которой я еду в «Нефтехимик» – потому что я знаю, что ребята там умеют делать передачи и реализовывать моменты, ведь они в КХЛ и являются одними из лучших игроков в мире. В этом клубе я смогу продемонстрировать свои лучшие качества.

– Но у вас были хорошие показатели и в ECHL. Вас не вызвали в «Онтарио» из-за контрактных проблем? Почему вас не пригласили сыграть в АХЛ при такой статистике?

– Согласен, это было странно. Я думаю, меня не пригласили, потому что у них уже были свои проспекты. Так же мне многие говорили, что я не подхожу североамериканским лигам своими габаритами. В США всегда считают, что чем крупнее, тем лучше, но я не совсем с этим согласен. Я считаю, что лучше тот, кто лучше играет в хоккей. В конце концов, не знаю, сколько людей вообще смотрят матчи ECHL, кроме команд АХЛ, которые ищут игроков для вызова. Но я помню, что выходил на каждый матч и почти всегда был лучшим игроком на льду. Кто смотрел мои игры – подтвердит.

Не получить даже единичный вызов в лигу выше было для меня в какой-то момент шуткой, особенно глядя на то, как все другие регулярно получают возможности сыграть и в АХЛ, и даже в НХЛ, так что мне было обидно. Поэтому я подумал: «Я должен позаботиться о себе сам и посмотреть, какой путь лучше приведёт меня туда, куда я хочу». Очевидно, что КХЛ и «Нефтехимик» выглядят как хороший вариант для моей карьеры, так что я взволнован.

«Придётся себя ограничивать, если еда вредная, но так хочу попробовать татарскую кухню»

– Если говорить о ваших хоккейных навыках и стиле игры, вы сказали, что любите действовать с шайбой, подключаться к атаке, помогать нападающим – это правда? Вы атакующий защитник?

– Думаю, что да. Я атакующий защитник, если говорить о типе игрока, то я играю в высоком темпе и люблю подключаться к атаке. Но я думаю, что моя главная слабость, по крайней мере то, что говорят другие, это мой маленький рост. Так же скауты иногда беспокоятся о моей игре в обороне. Но на самом деле, я очень хорош и непосредственно в защите.

У меня отличная клюшка, я переигрываю соперников умом и ввожу их в заблуждение, они реагируют на определённые движения крюком, и в этот момент я перехватываю пас. Так что я очень хорош и в обороне, но мне не ставят это в заслугу, потому что люди видят только мои атакующие способности, такие как ведение шайбы, создание моментов, голы. Умение выжидать момент и терпеливо отдать шайбу прямо в крюк на пустые ворота.

Другая большая часть моей игры – это выход из зоны и передача шайбы партнёрам под ускорение, игра на раскатах. Это очень поможет нашей команде в этом году, я смогу давать шайбу ребятам в правильные секунды, чтобы они могли атаковать на скорости. Это то, что я делаю очень хорошо – мои передачи на выходе из своей зоны позволяют вовремя освобождаться от шайбы и уже не беспокоиться о защите.

– Вы упомянули Лэйна Хатсона. Вы хорошо знаете его как человека и как игрока?

– Я не знаю Лэйна близко как человека, но из игр против него в студенческом хоккее я вижу много общего между нами. Я знаю, что он чаще ведёт шайбу в зону, потому что он очень быстрый, я тоже могу это делать, пусть и не так часто. Я принимаю правильное решение, затем открываюсь без шайбы, чтобы получить её в нужный момент, или же сам вхожу в зону и создаю момент. Есть различия, но между нашими стилями много общего. Думаю, «Нефтехимик» и КХЛ это увидят.

Есть ещё один игрок в КХЛ, на которого я похож – это Митчелл Миллер, он играет за казанский «Ак Барс». Я думаю, люди увидят много общего между мной и Митчеллом. Он немного плотнее меня, габаритнее, но наши хоккейные действия определённо похожи. Я помню, как играл против него в USHL, и я видел, как он очень успешно выступает в КХЛ, так что я думаю, что и у меня будет хорошая возможность показать свой потенциал.

– Вы смотрели его игру или нарезки моментом с ним из в прошлого сезона? Особенно из плей-офф – это было очень здорово.

– Конечно, он выдающийся игрок. Видно, что он очень умён при действиях с шайбой, всегда принимает правильные решения. Мне всегда нравилось смотреть на его игру.

– Может быть, вы знаете ещё каких-либо других игроков в КХЛ? Кого-то из Нижнекамска?

– Слышал о Профаке, Лука – отличный парень. Он уже связался со мной. Я пока не видел его игру, но слышал, что он очень хорош в защите и много работает. Я рад играть вместе с ним и узнать его поближе. Он очень гостеприимно настроен ко мне.

Лично я никого больше не знаю, кроме Логана Дэя, который играл за «Трактор», сейчас он подписал контракт с астанинским «Барысом». Он говорил моему другу, что ему там понравится – это классное место, ему предложили хорошие условия. Что касается хоккея, у него всё получится, если ему дадут шанс и позволят играть в свою игру. Логан очень хороший игрок, я тренировался с ним летом, мы покатались вместе. Я буду рад сыграть против него в этом сезоне, жду шанса увидеться.

– В КХЛ разные размеры площадок – не так много канадских, в основном европейские (финские), отчего мы видим не самый быстрый, но техничный хоккей. Как вы думаете, это поможет вам, учитывая ваш техничный стиль игры?

– Я уже играл в финской лиге – она, конечно, не такая сильная, как КХЛ, но там тоже олимпийские площадки. Думаю, что всё будет хорошо. Не знаю, насколько можно будет судить по самым первым играм, потому что в них всё ещё набирают ритм и входят в тонус после лета, но я очень взволнован.

Честно говоря, я бы хотел, чтобы сезон начался уже завтра. Хоккей в КХЛ выглядит потрясающе – по видео у ребят там очень высокое мастерство, так что, думаю, это идеально подойдёт моей игре. Я отлично потренировался летом дома, так что готов к старту уже сейчас.

– Планируете ли вы учить русский язык, чтобы наладить хорошее взаимодействие с партнёрами?

– Обязательно. Я уже скачал несколько приложений на телефон и пытаюсь выучить как можно больше. Я понимаю, что мне нужно начать учить язык как можно скорее, и я отношусь к этому ответственно.

Тимоти Ловелл Фото: Из личного архива Тимоти Ловелла

– Вы искали в интернете информацию о Нижнекамске, о Татарстане? Многие иностранцы говорят, что татарская еда – самая вкусная еда в России.

– Очень рад это слышать! Я хочу попробовать все местные блюда и посмотреть, что к чему. Может, я так найду что-то, что мне понравится, и сравню с американской едой. Так и решим, что будет лучше!

– Сразу предупреждаю вас, что татарская еда не очень полезна для спортсменов. Она очень вкусная, но жирная.

– Если она вредная, то придётся себя ограничивать, но я всё-таки очень хочу всё попробовать! Вы меня заинтриговали. Вспомнил, что ребята мне рассказывали про особую кухню в Казани, Нижнекамске и Уфе. Так что это будет интересно, попробовать татарскую кухню и понять какая она на вкус.

– Хочется побольше узнать о ваших интересах помимо хоккея, какие у вас хобби? Какие выделите интересные факты о вас, как о личности?

– Если говорить про хобби, то я люблю играть в гольф с друзьями. Это то, чем мы часто занимаемся летом, обычно по выходным после тренировок. Люблю говорить, неплохо умею готовить стейк средней прожарки. Начал этим заниматься прошлым летом, доводя свои навыки до совершенства. Люблю рыбалку.

Так же интересный факт, что я старший ребёнок из четырёх детей в семье. Я родился в Германии, хотя оба моих родителя американцы. Не многие знают об этом.

– Рядом с Нижнекамском есть большие реки – Кама и Волга. Думаю, у вас будет хороший шанс порыбачить.

– Отлично, приятно это слышать. Я вижу в соцсетях, как многие мои будущие сокомандники рыбачат, выкладывают фотографии с уловом, очень хорошим уловом, так что, похоже, там и правда есть приятные места для рыбака.

Река Кама в окрестностях Нижнекамска Фото: nkama.tatarstan.ru

– Какие у вас любимые фильмы, книги, предпочтения в музыке?

– Я не большой любитель книг, но очень люблю смотреть кино, особенно комедии. Мне нравится «Счастливчик Гилмор» – это, наверное, один из моих любимых фильм. А также отмечу «Рокки», боксёрский фильм. И хоккейные фильмы, например, «Молодая кровь» или «Щелчок» – это классика, которую смотрели многие хоккеисты.

– В заключение, что бы вы хотели сказать болельщикам Нижнекамска, которые увидят вас на льду впервые?

– Я очень рад играть для вас, надеюсь, что вам понравится мой стиль игры. Думаю, что я принесу много эмоций своими яркими атакующими действиями. Очень рад приехать в Нижнекамск и сыграть перед такой страстной аудиторией. Уверен, что всё будет здорово.