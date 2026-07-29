«Ак Барс» тормозит, «Авангард» стал сильнее. Промежуточные итоги межсезонья КХЛ: Восток

Продолжаем разбираться, как клубы КХЛ провели межсезонье. На очереди – команды Восточной конференции.

«Адмирал»

С одной стороны, масштаб проблем нынешнего «Адмирала» как будто чуть преувеличен. Вспомните состав, который пробился во второй раунд — он ведь был не сильно лучше нынешнего, статус Либора Шулака и Никиты Серебрякова осенью 2022-го кардинально отличался от их статуса весной следующего года. Сложно собрать на Дальнем Востоке что-то намного лучше.

С другой стороны, непонятно, зачем клубу надо было менять Павла Шэна и Даниила Гутика, пока они оставались на контрактах и с правами ОСА. Состав «Адмирала» собран из большого числа игроков 23-24 лет, которые вроде бы были перспективными в какой-то момент, но не суперперспективными. Прямо сейчас у клуба множество игроков на просмотровых контрактах, которые недавно еле ушли от поражения в основное время от клуба из чемпионата Беларуси. Слишком много рискованных ставок должно сыграть для успеха «моряков».

«Амур»

Когда у «Амура» появились деньги пару лет назад, клуб ухнул бо́льшую их часть в игроков за 30, которые не могли дать долгосрочного результата, да и краткосрочный в итоге не совсем получился. Сейчас в Хабаровске пошли дорогой, которую показали во Владивостоке несколько лет назад: подписывать людей с нераскрытым до конца потенциалом или не старых ещё игроков, у которых на старом месте не пошло.

Виталий Абрамов Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

При этом средств у Хабаровска сейчас явно больше, чем у соседей, поэтому команда может принять на себя контракт Виталия Абрамова, который не пригодился в ЦСКА, завалить деньгами Кирилла Пилипенко, выкупать у «Локомотива» Ярослава Лихачёва. Казалось, что самозапрет на легионеров осложнит жизнь «тиграм» даже в ситуации, когда иностранцы в Россию особо не едут, но хабаровский менеджмент провёл точную и методичную работу по созданию молодого костяка. Не хватает только явного лидера защиты.

«Нефтехимик»

Свои самые важные шаги «НХ» сделал, когда сохранил лидеров прошлого сезона. Восточный брат-близнец «Северстали» в это межсезонье сработал неплохо, исходя из своих возможностей: забрал у «Металлурга» одного из лучших игроков лиги по игре под воротами Александра Петунина, подписал не получавшего шанса в топах Артура Тянулина. Самое загадочное подписание лета — трансфер защитника из ист-коста Тимоти Ловелла, но оно проходит по разряду «нечего терять».

«Барыс»

«Барыс» в прошлом году выступал не так уж плохо, однако команду подводили жуткая реализация моментов и плохая игра с командами классом ниже. Михаил Кравец постоянно жаловался на уровень игроков, и летом Астану покинули два лучших бомбардира команды. Майка Веккионе, впрочем, смогли заменить Джастином Бейли — тоже сильным игроком, но кардинально иного плана.

В воротах клуб на бумаге стал лучше, подписав Хантера Шепарда — недавнего MVP плей-офф АХЛ, который в фарме «Кэпиталз» выигрывал борьбу у Зака Фукале. Однако последние сезоны у Шепарда не получились. Клуб вернул Аркадия Шестакова, одного из лучших игроков лиги на вбрасываниях, усилив глубину местного костяка. Осталось найти ещё одного креативного иностранца в атаку – и можно идти в сезон с куда бо́льшим оптимизмом, чем год назад.

«Сибирь»

В Новосибирске было очень занятое лето. Прямо сейчас в составе команды на Eliteprospects числится сразу 21 форвард, причём бо́льшая часть этих семи звеньев уже вышла из молодёжного возраста. Большинство этих трансферов пытаются повторить успех покупки Антона Косолапова: так, «Сибирь» приобрела лучшего бомбардира фарма «Металлурга» Александра Мирзабалаева и экс-игрока юниорской сборной Даниила Лазутина. Теперь у Новосибирска переизбыток форвардов, и кому-то ищут обмен.

Даррен Диц Фото: РИА Новости

Действия «Сибири» понятны: команде как-то надо сбежать из ловушки посредственности, в которую клуб погружался последнее время. Однако можно отметить пару крайне спорных трансферов — например, Даррена Дица в оборону, который последнее время играет скорее за счёт старой зачётки, а также проведшего два спорных года Егора Коршкова. Пока селекцию «Сибири» многие оценивают высоко, но получившееся больше похоже на смесь окрошки с винегретом, которую тренерскому штабу надо разбирать.

«Салават Юлаев»

Главный вопрос по уфимцам простой: не случится ли там посреди сезона опять локальный финансовый кризис, когда ради переходов придётся закладывать клубную инфраструктуру? Если судить по летним трансферам, пока такой проблемы не стоит. Переходов всего два, но они хорошо усиливают клуб: даже 39-летний Вадим Шипачёв — несомненный апгрейд по сравнению с Евгением Кузнецовым в его нынешней форме. Алексея Василевского терять жалко, однако вернувшийся в Россию Александр Алексеев может стать более универсальным игроком.

«Салавату» на бумаге не хватает второго вратаря — Илья Коновалов в теории может быть хорошим бэкапом, но в прошлом сезоне ему вообще не дали играть. Клубу нужна новая третья тройка после ухода Артёма Пименова и Дениса Яна: может быть, получат шанс игроки из системы, однако ещё один опытный хоккеист в атаку крайне необходим. Было бы полезно заполнить и легионерскую квоту — даже в самые проблемные времена Уфа эти позиции закрывала.

«Трактор»

Пока Челябинск — кандидат на главную грусть лета. Конечно, прошлогодний звёздный состав в итоге не показал абсолютно ничего (кроме нескольких хороших матчей на эмоциях), а итоговый результат можно было повторить и с меньшими затратами. Однако пока абсолютно непонятно, на что вообще будет похож Челябинск новой сборки. Клуб не провёл ни одного значимого трансфера на российском рынке: даже Евгения Дадонова, чьё возвращение домой выглядело логично, параллельно уже отправляют в Шанхай-на-Неве.

В прошлом году клуб отсёк Майка Веккионе в последний момент, потому что смог приобрести Джоша Ливо: теперь Веккионе на фоне тех фамилий, что упоминаются в связи с «Трактором», выглядел бы звездой. При этом челябинцы ещё и упустили несколько кандидатур с иностранного рынка – некоторые из них сделали выбор в пользу других клубов. В общем, для более-менее боеспособного состояния должно случиться ещё примерно три-четыре трансфера.

«Ак Барс»

Ситуация вокруг «Ак Барса» слегка напоминает прошлый год, когда в казанских и околоказанских каналах царило тотальное «всё кончено», а трансфер Григория Денисенко пришлось утрясать чуть ли не месяц. Правда, есть большая разница. Год назад команда сохранила бо́льшую часть лидеров, которые и так были в порядке, и надо было укреплять глубину. Теперь уже есть дефицит лидеров. Год назад в обилии звучали фамилии игроков, которыми интересовался «Ак Барс», но они выбирали другие места, теперь и слухов нет.

Григорий Денисенко остался в Казани Фото: РИА Новости

По крайней мере, клуб сохранил Денисенко и Артёма Галимова: швейцарскую карту разыграть не получилось. С учётом всех трансферов у команды всё равно остаётся очень хорошая линия защиты, приличная линейка центров (Семёнов — Хмелевски, хотя он зачастую играл на фланге — Бывальцев), четвёртое звено в полном составе. Осталось найти несколько качественных вингеров — и есть ощущение из старого анекдота, «маленький Рабинович как-нибудь выкрутится».

«Автомобилист»

Череда однотипных вылетов из плей-офф наконец-то заставила Екатеринбург совершить стратегический разворот. Теперь команду будет строить Алексей Кудашов, и «Авто» должен перестать быть местом, куда люди приезжают пинать балду за хорошие деньги, получая роскошные условия. Это видно и в построении состава: клуб наконец-то сильно укрепил защиту, которая годами страдала от отсутствия атакующих защитников. Теперь за одно лето клуб получил и Кейла Клага, и Джордана Гросса.

«Авто» сделал Александра Барабанова самым дорогим игроком лиги, вернул из Америки Даниила Гущина, сохранил лучший вратарский дуэт лиги Галкин — Аликин. Для полного счастья не хватает сильного третьего центра, и уже давно ходят разговоры, что на этой позиции будет играть иностранец. В теории это выглядит самым сбалансированным составом команды в истории, что особенно важно на фоне неустроенности многих грандов Востока. Осталось только проверить в деле, как это всё сработает.

«Металлург»

В Магнитогорске относительно тихое межсезонье, но лучшей команде прошлогодней регулярки и не надо было резко усиливаться даже после отъезда Романа Канцерова. На рынке команда добавила Степана Старкова и Нэйтана Тодда — и оба 185 см или выше, что очень важно для команды, которую в полуфинале банально передавили размерами. Можно ждать, что Андрей Разин будет доверять молодым типа Михаила Фёдорова и Игоря Нечаева, уже уверенно заявивших о себе в прошлом сезоне.

В воротах делает ставку на Егора Заврагина, который проиграл конкуренцию в СКА, но имеет огромный потенциал. Осталось только понять, кем заменят (и заменят ли) Робина Пресса. Без лучшего в лиге защитника с кистевым броском атака «Металлурга» явно потеряет очень многое.

«Авангард»

На любой трансфер Омска теперь смотрят с лупой и думают, пользуется ли клуб услугами Почты России. Концепция «Авангарда» поменялась мало: скамейка здесь не самая длинная, но зато талант по составу распределён здорово. Клуб довершил до конца обмен Клима Костина, вернув из Америки Егора Афанасьева, вложился в Джоша Ливо, пригласил знакомого менеджеру Артёма Ильенко и вынужденно почистил потолок со всеми этими трансферами. С Иваном Просветовым в роли бэкапа может получить разгрузку и Никита Серебряков.

Егор Афанасьев вернулся в Россию Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Теперь клуб уже может не играть постоянно в 11 форвардов, ведь тогда в запасе будет оставаться кто-то сильный. Теперь ключевой вопрос, как тренерский штаб всё это будет использовать. Болезненное поражение в прошлом году показало, что нельзя было весь год не доверять игрокам из резерва: в ключевой момент скамейка даже «Локомотива» оказалась чуточку, но длиннее. В условиях 68-матчевого марафона распределение нагрузки будет ключевой задачей Ги Буше и компании.