«Динамо» сохранило игроков, «Трактор» и «Авангард» нашли новичков. Трансферы дня в КХЛ

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 29 июля.

«Торпедо» продлило контракт с лучшим бомбардиром прошедшего сезона Егором Виноградовым

«Торпедо» продлило контракт с нападающим Егором Виноградовым, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года.

23-летний Виноградов — лучший бомбардир и снайпер «Торпедо» прошлого сезона КХЛ. В системе «Торпедо» Егор прошёл полный путь хоккейного становления, внеся весомый вклад в завоевание целого ряда трофеев. На его счету победный гол в «золотом» матче чемпионата МХЛ, а также звание самого ценного игрока плей-офф ВХЛ.

В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром «Торпедо» в КХЛ, заработав в 77 проведённых встречах 59 (27+32) очков. Играл за российскую сборную на Кубке Первого канала и участвовал в Матче звёзд КХЛ прошлого сезона.

Московское «Динамо» подписало новый контракт с голкипером Максимом Моторыгиным

Вратарь Максим Моторыгин подписал новое однолетнее соглашение с московским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт с вратарём рассчитан до 31 мая 2027 года.

Голкипер дебютировал в КХЛ в составе бело-голубых в 2023 году и на протяжении трёх сезонов защищает цвета московского клуба. За это время Максим провёл 115 матчей в лиге, отразив 92% бросков по воротам, и девять раз сохранил свои владения в неприкосновенности.

В минувшем регулярном чемпионате 23-летний вратарь провёл 30 встреч, в которых одержал 13 побед при 91,7% отражённых бросков и надёжности 2,38. В плей-офф на его счету одна игра.

«Авангард» заключил контракт с нападающим Седриком Пакеттом

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с нападающим Седриком Пакеттом на один сезон, сообщает пресс-служба омского клуба.

Пакетт ранее играл в КХЛ за минское и московское «Динамо». Всего в лиге нападающий провёл 227 матчей и набрал 125 очков — забросил 67 шайб и отдал 58 результативных передач. Хоккеист пропустил концовку прошлого сезона из‑за травмы спины, весной перенёс операцию. В прошлом сезоне Пакетт провёл лишь 21 встречу и набрал 10 (6+4) очков.

В НХЛ Пакетт выступал за «Тампа‑Бэй Лайтнинг» (в составе которой выиграл Кубок Стэнли), «Оттаву Сенаторз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». В 2024 году Пакетт получил гражданство РФ.

Валентин Пьянов объявил о завершении профессиональной карьеры

Нападающий новосибирской «Сибири» Валентин Пьянов объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет. Как сообщает пресс‑служба КХЛ, форвард и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

«Я принял решение завершить карьеру. Для меня была большая честь и привилегия выступать за родной клуб, для пацана, который вырос через дорогу от нашего ледового дворца спорта… дорасти до паренька, который впервые выйдет в майке «Сибири», и защищать честь нашей любимой команды — это дорогого стоит. Хоккей останется большой частью моей жизни. Очень надеюсь, что мы ещё увидимся», — цитирует Пьянова пресс-служба новосибирского клуба.

Пьянов также выступал за омский «Авангард», тольяттинскую «Ладу» и хабаровский «Амур». Всего он провёл 627 матчей в КХЛ, забросил 95 шайб и отдал 148 результативных передач. Пьянов — двукратный обладатель Кубка Харламова в составе «Омских Ястребов».

«Трактор» подписал контракт с защитником Владиславом Валенцовым

«Трактор» подписал контракт с защитником Владиславом Валенцовым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком обороны подписано до конца сезона-2027/2028.

На драфте юниоров КХЛ — 2013 Валенцов был выбран СКА и стал выступать за команды системы клуба. 3 сентября 2013 года игрок обороны дебютировал в МХЛ за «СКА-1946», а 27 сентября 2016 года — в ВХЛ уже за «СКА-Нева». Новобранец «Трактора» — участник Кубка Вызова МХЛ — 2016, двукратный серебряный призёр чемпионата ВХЛ в составе команды из Санкт-Петербурга.

По ходу сезона-2020/2021 в рамках обмена Валенцов перешёл в ХК «Сочи». 9 декабря 2020 года защитник дебютировал в КХЛ. После 1,5 года игры в сочинском клубе Валенцов на три сезона стал игроком «Витязя», в первый из которых вместе с командой вышел в плей-офф. Летом 2025 года Владислав подписал контракт с «Шанхайскими Драконами», где и провёл прошлый чемпионат, набрав 6 (1+5) очков в 56 матчах.

«Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Рафаэлем Бикмуллиным

ХК «Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Рафаэлем Бикмуллиным, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

В прошедшем сезоне воспитанник нижнекамской хоккейной школы выступал в составе ХК «Сочи», где в 43 матчах набрал 14 очков — забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге в активе Рафаэля 339 игр и 90 набранных очков — 47 голов и 43 результативные передачи.

Бо́льшую часть карьеры Бикмуллин провёл в «Нефтехимике». Он 251 раз выходил на лёд в свитере нижнекамской команды и набрал 69 очков — забросил 36 шайб и отдал 33 результативные передачи.

Московское «Динамо» продлило контракт с защитником Магомедом Шаракановым

Московское «Динамо» продлило контракт с защитником Магомедом Шаракановым, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с защитником носит двусторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года.

В прошедшем сезоне игрок обороны принял участие в 64 играх за бело-голубых и набрал девять очков — забросил две шайбы и отдал семь результативных передач.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Шараканов провёл три сезона, сыграв 135 матчей и набрав 32 очка — забросил восемь шайб и отдал 24 результативные передачи.

«Лада» объявила об изменении в тренерском штабе команды

Илья Кондрашин присоединился к тренерскому штабу «Лады» в качестве тренера по развитию, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. В «Ладе» Илья Александрович будет отвечать за развитие игроков школы, а также за работу с командой КХЛ.

Свою карьеру Кондрашин начал в пензенском «Дизеле», где проработал три года. Затем перешёл в систему хоккейного клуба АКМ: на протяжении трёх сезонов занимался подготовкой и развитием воспитанников клубной школы, после чего вошёл в тренерский штаб команды ВХЛ, где также отработал три сезона.

«Ак Барс» заключил пробный контракт с 23-летним вратарём Вячеславом Пексой

«Ак Барс» заключил пробный контракт с 23-летним вратарём Вячеславом Пексой, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Воспитанник клубной академии с 2023 года выступал за команды системы «Торонто Мэйпл Лифс». В сезоне-2025/2026 Пекса отыграл 12 матчей в АХЛ, одержал четыре победы, отразил 86,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,78.

В России голкипер выступал за «Ирбис» и «Барс». В МХЛ Пекса отыграл 91 встречу, одержал 44 победы, отразил 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,01. С «Ирбисом» вратарь дважды становился бронзовым призёром чемпионата МХЛ (2021, 2022).

19-летний защитник «Салавата Юлаева» в результате обмена перешёл в «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» в результате обмена на денежную компенсацию с «Салаватом Юлаевым» подписал двусторонний контракт с 19-летним праворуким защитником Максимом Агафоновым. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Агафонов был капитаном юниорской команды страны, участвовал в международных турнирах в составе молодёжной. В 17 лет Максим перебрался в систему «Салавата Юлаева», и в первом же сезоне на уровне МХЛ стал вторым снайпером своей команды среди защитников, суммарно заработав 14 (6+8) очков. Всего на его счету в МХЛ 91 игра и 27 (8+19) очков.