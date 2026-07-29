Вундеркинд из Канады станет самым дорогим игроком в истории хоккея! Безумное лето в НХЛ

Безумное межсезонье в Национальной хоккейной лиге получило новое продолжение. Всего несколько недель назад «Филадельфия Флайерз» выслала дикий оффершит форварду «Анахайм Дакс» Лео Карлссону, разом сделав шведского форварда самым дорогим хоккеистом в истории этого вида спорта. 21-летний Карлссон поставил подпись под соглашением на пять лет с зарплатой $ 18 млн в год, благодаря чему превзошёл рекорд российского нападающего Кирилла Капризова.

До начала лета 2026 года Кирилл оставался рекордсменом НХЛ по среднегодовой зарплате ($ 17 млн). «Анахайм» воспользовался своим правом и повторил предложение «Филадельфии», сохранив Карлссона в своих рядах. В новый сезон Лео войдёт в статусе самого высокооплачиваемого игрока в истории североамериканской лиги, но фактически его рекорд уже побит.

Сегодня, 29 июля, нападающий Маклин Селебрини подписал новый пятилетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс» на общую сумму $ 94 млн. Кэпхит соглашения составил $ 18,8 млн. Однако юридическая суть сложившейся ситуации заключается в том, что следующий сезон Маклин отыграет всё ещё на действующем контракте с кэпхитом $ 975 тыс. Рекордное же соглашение Селебрини вступит в силу только с сезона-2027/2028.

Детали рекордного соглашения в истории хоккея: Стали известны подробности рекордного контракта Маклина Селебрини с «Сан-Хосе»

«Всего за два сезона в качестве тинейджера в Национальной хоккейной лиге и на международной арене Маклин зарекомендовал себя как один из лучших игроков в мире. Мы очень рады, что он останется в команде и станет ключевым хоккеистом в составе талантливой команды в «Сан-Хосе», — заявил генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.

Маклин Селебрини Фото: Johnnie Izquierdo/Getty Images

Минувший сезон сложился для Маклина невероятно насыщенным образом. На международном уровне он принял участие в двух турнирах. В феврале в составе сборной Канады форвард сыграл на Олимпийских играх, где в шести матчах набрал 10 (5+5) очков и взял серебряные медали. После завершения регулярного чемпионата НХЛ 20-летний форвард успел сгонять ещё и на мировое первенство, которое его национальная команда с треском провалила, заняв четвёртое место, уступив сборной Норвегии (2:3 ОТ) во встрече за бронзовые медали. Сам же нападающий на ЧМ-2026 отметился 14 (6+8) очками в 10 матчах, с большим отрывом став лучшим бомбардиром в своей национальной команде. В результате канадский нападающий был признан игроком сезона по версии Международной федерации хоккея.

Особняком же для форварда стоит тот самый регулярный чемпионат НХЛ, который для его команды сложился неудачно. «Акулы» вновь не попали в плей-офф, седьмой раз кряду не сумев пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. Впрочем, к самому Селебрини претензий за командный результат точно не предъявить. Молодой нападающий провёл исторический чемпионат, установив целый ряд достижений.

В 82 встречах регулярки он набрал 115 (45+70) очков, заняв четвёртое место в гонке бомбардиров. В юном возрасте он установил новый бомбардирский рекорд «Сан-Хосе» за один сезон, превзойдя достижение легенды «Шаркс» Джона Торнтона (114 очков). Селебрини опередил второго бомбардира «акул» сразу на 56 очков. Такой разницы между двумя лучшими бомбардирами одной команды в НХЛ не было с сезона-1990/1991. Также канадец установил третий результат в истории НХЛ среди игроков младше 20 лет (20 лет форварду исполнилось только в этом июне) — больше в этом возрасте набирали только Уэйн Гретцки и Сидни Кросби.

Если учитывать подобную россыпь индивидуальных достижений, то неудивительно, что в руководстве «Шаркс» решили подстраховаться и заранее подписали с форвардом контракт, который вступит в силу в следующем году. Это соглашение является прекрасной сделкой для Маклина по двум причинам. Во-первых, на протяжении пяти лет он будет получать баснословные деньги. Если же проект «Шаркс» по каким-то причинам не выстрелит, то после истечения контракта Селебрини станет находиться в статусе неограниченно свободного агента и будет волен самостоятельно выбирать своё дальнейшее будущее.

Маклин Селебрини Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

«Я невероятно рад подписать новый контракт. Вера и поддержка, которые мне оказывали руководство и весь персонал на протяжении последних двух сезонов, доказывают, что мы строим здесь нечто особенное. Мы с партнёрами по команде готовы сделать ещё один шаг к конечной цели — принести Кубок Стэнли в этот город и его невероятным болельщикам. Мне не терпится начать», — цитирует Селебрини сайт «Сан-Хосе».

В целом же мы продолжаем привыкать к тому, что контракты под $ 20 млн в год для игроков начинают постепенно становиться рядовым делом для НХЛ. Руководство лиги и Профсоюз игроков (NHLPA) официально утвердили параметры финансового регламента на сезон-2026/2027, установив потолок зарплат на уровне $ 104 млн. Это на 8,9% выше лимита предыдущего потолка. И, как ожидается, это ещё далеко не конец. Планируется дальнейшее увеличение потолка: в сезоне-2027/2028 — $ 113,5 млн, в сезоне-2028/2029 — $ 123 млн, в сезоне-2029/2030 — около $ 131 млн. Так что вполне возможно, что в статусе самого высокооплачиваемого игрока Маклин надолго не задержится.