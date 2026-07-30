Дер-Аргучинцева обменяют в «Ак Барс», а Да Коста окажется в Минске? Трансферные слухи КХЛ

Накануне в КХЛ гремели трансферные новости, подробно ознакомиться с которыми вы можете в ленте нашего раздела. В очередной раз констатируем, что межсезонье в лиге, несмотря на все современные мировые трудности, скучным точно не назовёшь. Рассказываем о главных слухах и возможных переходах, наиболее обсуждаемых на сегодняшний день.

Где в итоге начнёт сезон Дер-Аргучинцев и ждать ли Ковача в Казани?

Российский нападающий, ставший частью сделки по обмену Павла Шэна из «Адмирала» в московское «Динамо», теперь принадлежит клубу из Владивостока. Точнее, принадлежат права на него. Трудно представить, что Семён начнёт сезон в составе «моряков». Сам хоккеист хочет вернуться в НХЛ, но мечты о подписании контракта с «Торонто» наверняка так и останутся мечтами. Поговаривают, что «Адмирал» может обменять права на нападающего в «Ак Барс», у которого нынешним летом есть проблемы с комплектованием состава. Было бы интересно посмотреть на Дер-Аргучинцева в Казани. Использовать его можно как в центре, так и на краю атаки.

Помимо Дер-Аргучинцева, новичком «Ак Барса» может стать шведский нападающий Робин Ковач, у которого истёк контракт с клубом «Линчёпинг». Европейские хоккеисты всё чаще рассматривают варианты с продолжением карьеры в КХЛ, даже несмотря на критику в свой адрес на родине.

Семён Дер-Аргучинцев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да Косту сватают в Минск

В белорусских СМИ начали сватать французского нападающего Стефана Да Косту в минское «Динамо». По моим сведениям, данная информация является преждевременной: никаких конкретных договорённостей и активных переговоров между сторонами нет. Хотя, конечно, мастеровитый центральный нападающий, засидевшийся в «Автомобилисте» и наконец-то покинувший клуб, вряд ли помешал бы минчанам и их новому главному тренеру Сергею Брылину. Главное, понять степень мотивации опытного форварда. Которая, складывается впечатление, постепенно иссякает.

Мартынов переходит в московское «Динамо»

Очередным новичком москвичей в ближайшее время станет крепкий ролевик Игорь Мартынов. Вообще, сделки между бело-голубыми и «Авангардом» уже никого не удивляют: бывший спортивный директор москвичей Алексей Сопин, ныне работающий в Омске, регулярно даёт о себе знать. Помимо ярких подписаний, «ястребам» приходится в том числе расставаться с игроками, чтобы не нарушить регламент в плане потолка зарплат. Кроме того, Мартынов вполне вписывается в концепцию и тактику Леонида Тамбиева. Главное для «Динамо» — не забыть оставить деньги на Никиту Гусева.

Егор Мартынов Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Куда динамовцам девать Мамина?

Один из главных вопросов последних дней (да и всего месяца) — как московскому «Динамо» избавиться от контракта Максима Мамина? Тренерский штаб москвичей в услугах этого хоккеиста не нуждается, место под потолком его контракт занимает. Нужно что-то придумывать, а времени остаётся всё меньше. Ходили слухи, что Максим может оказаться в «Автомобилисте», ведь именно Алексей Кудашов, ныне возглавляющий команду из Екатеринбурга, приглашал нападающего в «Динамо». В ближайшее время ситуация должна проясниться.

В СКА ждут очередных защитников

Не просто так в СКА на днях попрощались с Бреннаном Менеллом. Уровень его хоккея не устроил главного тренера армейцев Игоря Ларионова. Защита СКА в любом случае серьёзно изменилась: помимо уже переехавших в Санкт-Петербург Маклюкова и Сёмина, в городе на Неве в ближайшее время ждут Мироманова и Кныжова. Хорошо, что эти хоккеисты возвращаются из Северной Америки, где они в последние годы попросту теряли драгоценное время, на родину в Россию. Лишними в СКА эти ребята точно стать не должны, но и серьёзный уровень придётся держать. Конкуренция будет высокой.

Что будет с Мальцевым и Морозовым?

Трудно спрогнозировать и предсказать, что произойдёт в «Спартаке». Недавно Иван Морозов расторг контракт со «Спартаком» и вроде бы как собрался в Северную Америку (вопрос — зачем и кому он там нужен, однако это уже другой разговор). Больше верилось, что сказался давний конфликт с Максом Комтуа, пополнившим состав красно-белых. И вот теперь якобы Морозов может вернуться в «Спартак» и снова подписать контракт с клубом. Очень мутная история.

Зато Михаил Мальцев, по слухам, выставлен на обмен и может в скором времени покинуть столичный коллектив из-за отказа продлевать контракт. Это пока неподтверждённая информация последних дней. Предпосылок к данному решению не было никаких, но, опять же, нужно делать скидку на специфику принимаемых в «Спартаке» мер. Понять и объяснить их получается далеко не всегда. Посмотрим, чем всё в итоге закончится.