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Гала-матч Богдана Киселевича в Череповце 29 июля 2026 года, что сказали Никитин, Квартальнов, Бучневич, Романов

«Главное достижение? Супруга не выгнала». Что говорили на гала-матче Богдана Киселевича
Дмитрий Сторожев
Богдан Киселевич
Комментарии
Комментарии с прощальной игры олимпийского чемпиона.

29 июля в Череповце состоялся гала-матч Богдана Киселевича. Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина ушёл из хоккея ещё год назад, но только сейчас собрал в родном городе главных партнёров по карьере, чтобы официально перейти к новому этапу.

Без тёплых слов, конечно же, не обошлось.

«Жизнь только начинается»

Главным тренером команды, за которую в гала-матче сыграл Киселевич, был Игорь Никитин:

– Как быстро вы согласились на предложение принять участие в матче?
– Мы Багу тоже долго уговаривали перейти в ЦСКА, поэтому тоже немножко пришлось поуговаривать. Шутка, конечно (улыбается). Легко согласились, понимаем, какая эта веха для Богдана. Человек очень хороший, здесь тёплые воспоминания о его карьере. Ну и, конечно, хочется поддержать его в дальнейшей. Жизнь только начинается.

– В какой роли его дальше видите? Он подкасты ведёт, но, может, в роли тренера?
– Честно говоря, подкасты его не смотрел. Знаю его как вдумчивого, честного, порядочного человека. Какую бы он работу ни выбрал, будет она связана с хоккеем или нет, у него есть шанс себя проявить.

Поговорили и про сборную:
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– Что побудило вас позвать его в «Локомотив»?
– Нам нужен был человек в раздевалку с победным опытом и хорошими человеческими качествами. Была осознанная команда, не нужны были какие-то игровые дополнения. Тыл, который Богдан обеспечивал, внутренняя кухня. Человек не всегда играет, но на позитиве. Ребята многому научились у него.

Дмитрий Квартальнов, который вчера возглавил вторую команду, тоже принял важное участие в карьере Богдана:

– Чем вам запомнилась работа с Богданом в начале его карьеры?
– Тогда было тяжело предположить. Тогда даже его папа задавал вопросы Анатолию Николаевичу Теницкому, тогдашнему директору клуба. Бага – парень разносторонний, хорошо учился. Была возможность дальше пойти учиться, но убедили папу оставить его в хоккее. Приложили свою руку, карьера Богдану удалась. Он был в ЦСКА, остался, а я ушёл. Уехал оттуда в НХЛ. Карьера удалась, он может быть доволен. Добился всего своим трудом.

«Он найдёт себе хорошее применение»

Несколько слов сказали и партнёры Богдана. Например, Вадим Шипачёв:

– Каким был молодой Киселевич?
– Как сказал Дмитрий Вячеславович, это умный разносторонний парень. В спорте хорошо у него получалось. Он ждал своего шанса и воспользовался им. Прекрасная карьера у него была, большой молодец. Хороший, позитивный парень, может пошутить, какие-то истории рассказать.

– Видите его в роли функционера?
– Думаю, это возможно. Он найдёт себе хорошее применение.

– Может, подпишет вас куда-нибудь.
– Почему нет (улыбается)?

Павел Бучневич выразил надежду растрогать виновника торжества:

– Богдан – один из самых титулованных игроков череповецкой школы. Хочется проводить с почестями. Надеюсь, всплакнёт он (смеётся).

Павел Бучневич на гала-матче Богдана Киселевича

Павел Бучневич на гала-матче Богдана Киселевича

Фото: Юрий Кузьмин, khl.ru

Александр Романов успел поиграть с Киселевичем в ЦСКА и тоже тепло высказался о бывшем партнёре по команде:

– Богдан – очень мудрый, высокоинтеллектуальный хоккеист. Никогда не отличался физической силой или техникой, но всегда был в нужное время в нужном месте. Порядочный, хороший человек.

«Три года думал, что будет дальше»

А теперь — слово самому Богдану:

— Почему этот матч получил название «гала», а не прощальный?
— Гала-матчем он назван для того, чтобы привлечь классных спортсменов в Череповец. Много было согласований.

Благотворительный или прощальный — назовите как хотите! Задачи было две: чтобы ребята приехали и чтобы город увидел их.

Павел Бучневич ещё до начала матча выразил надежду, что мы увидим ваши слёзы.
— За трое суток организации я уже поплакал. А последние года три думал о том, что будет дальше. Я схитрил и окунулся в обучение, чтобы меня не терзали мысли о карьере. Поступало много вопросов, почему не объявляю о завершении карьеры.

— Вы вдохновились примером Сергея Мозякина, Даниса Зарипова, Василия Кошечкина, проводивших прощальные матчи?
— Не только этими играми, но и Матчем года. Если дети придут и посмотрят на звёзд, это пойдёт на пользу хоккею. Кому-то понравится, и будет импульс. Мне когда-то дали шанс в Череповце, и я хотел здесь закончить. Мы с другом были на прощальном матче Игоря Ларионова в «Лужниках», на него приехали звёзды НХЛ. С детства это впечатление осталось. Круто, что ребята занимаются организацией таких встреч и благотворительностью.

— Можно назвать организацию этого большого события первым практическим тестом вашего обучения?
— Действительно. Там в программе как раз было проведение матчдэя.

Богдан Киселевич

Богдан Киселевич

Фото: Юрий Кузьмин, khl.ru

— Что было самым сложным?
— Многое. Кто-то заболел — даже прислали фото градусника, кто-то порезался, кто-то пальцы сломал. Заднюю мышцу порвал человек, причём живущий в Череповце. Мы допускали, что может быть перенос или отмена рейса из Москвы в Череповец.

— Был ли игрок, в чей приезд вы до конца на верили?
— Я обзвонил всех. Была категория тех, кто был готов принять решение ближе к дате. Случились и экстренные вызовы. Я стеснялся звонить Кошечкину, так как не общался с ним какое-то время. Разочарования тоже есть, человека два-три.

— Принципиально ли было, чтобы состав был исключительно из ваших бывших партнёров?
— Тяжело было собрать равные составы. Хотелось собрать нашу череповецкую пятёрку, но с Васей Кошечкиным был бы разгром. Мы взяли Сорокина, а Кошечкина отправили туда.

— Какие у вас планы после завершения карьеры?
— Мыслей много. Есть предложение, которому я удивился. Было предложение по работе тренера. Люди даже не знают меня, но зовут. Была задача учиться, чтобы представлять, что это такое. Из Череповца я не могу уехать, у меня здесь семья. Я пока не хочу идти на полный рабочий день. Как сотрудник я много кому нужен, продолжается обучение. Потом, может, пойду ещё учиться. Если говорить про необходимость, то прямо сейчас мне выходить на работу не надо. Хочу пожить в стороне от хоккея, а не тренером, куда меня очень тянет.

— По чему из хоккея будете скучать?
— По раздевалке, по коллективу.

— От чего вы получали больше всего удовольствия в хоккее?
— Всегда получал удовольствие от выполненной задачи. Как бы я ни кичился, всё равно смотрю хоккей и иногда выхожу на лед. Любил хоккей за эмоции. Со стартовым свистком забывал обо всем.

— Какие пожелания вы написали каждому игроку на бумажке?
— Откуда вы знаете? (смеётся) Я за ночь надиктовал всё. Нужно было бумажки обмакнуть в кофе, чтобы был эффект папируса.

Павел Бучневич сказал, что чуть не расплакался, когда прочитал.
— Это наигранно, наверное.

— Вам тяжело было по молодости с Дмитрием Квартальновым?
— Как-то раз он сказал: «Тебя забудут и не вспомнят, уедешь в Хабаровск». Это был хороший урок, я проявил тогда неуважение. Эта перспектива меня напугала.

Богдан Киселевич

Богдан Киселевич

Фото: Юрий Кузьмин, khl.ru

— Сейчас предложение из Хабаровска, скажем, тренером, так же напугает?
— Сейчас семья, дети, родители. Я обманул их, что буду проводить с ними больше времени. Последние три дня жена меня вообще не видела. Чтобы принимать какое-то предложение, нужно отвечать за свои навыки. Нужно отдохнуть от хоккея, выдохнуть, проголодаться по игре. В душе я ещё не определился.

— Есть какая-то недосказанность, если оглядываться назад на карьеру?
— Всегда нереализованность — это боль любого хоккеиста. Где-то недотерпел, недобежал. Любое поражение в финале Кубка Гагарина или чемпионата мира — это мои ошибки. Вопросы прежде всего к себе. Если спуститься с небес на землю, то спасибо, что это произошло. Без кубка было бы очень грустно.

— А что считаете своим главным достижением?
— То, что меня супруга до сих пор не выгнала. Рождение детей. Любой завоёванный трофей. Светлакову, например, запомнилось, как финнов обыграли на Евротуре.

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