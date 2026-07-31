Мечта, ставшая реальностью. В Пензе прошёл детский турнир с участием Александра Овечкина

«Парни, собрались. На нас сам Овечкин будет смотреть. Сегодня мы должны показать свой максимум», – подбадривает товарищей по команде один из участников соревнований на пензенской «Дизель-Арене».

Легенда мирового хоккея на детском турнире – тот случай, когда вопрос мотивации и вовлечённости отпадает сам собой. Лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов НХЛ блистает не только на льду, но и за его пределами. Александр Великий не раз признавался, что развитие детского спорта – особенная миссия, которую он выполняет с удовольствием и полной отдачей.

Александр Овечкин Фото: Организаторы «Легенды будущего. Кубок Индилайт»

Слова Ови не расходятся с делом. Участие обладателя Кубка Стэнли в турнире «Легенды будущего. Кубок Индилайт» – лишнее тому подтверждение. С 27 по 29 июля группа компаний «Дамате» (бренд «Индилайт», амбассадором которого является Овечкин) при поддержке Федерации хоккея России подарила юным хоккеистам большой спортивный праздник, предоставив начинающим путь в спорте ребятам возможность не только увидеть своего кумира, но и получить из его рук главный трофей.

Профессиональный подход и шесть тысяч зрителей на трибунах

«Легенды будущего. Кубок Индилайт» объединил восемь юношеских команд 2015 года рождения из пяти регионов России: Пензенской, Ростовской, Тюменской областей, Ставропольского края и Москвы. География участников наглядно показала, насколько востребованы подобные проекты за пределами столиц.

Финал соревнований посетили шесть тысяч зрителей – и это не единственный момент, роднящий турнир с профессиональным спортом. Для тех, кому не удалось прийти на арену, была организована онлайн-трансляция. Комментатором матча выступил известный теле- и радиоведущий Сергей Федотов – голос, знакомый каждому любителю КХЛ и НХЛ. За соблюдением правил следили опытные арбитры от Федерации хоккея России, обеспечившие высокий стандарт судейства, соответствующий уровню всероссийских соревнований.

«Легенды будущего. Кубок Индилайт» Фото: Организаторы «Легенды будущего. Кубок Индилайт»

«Уверен, что этот спортивный праздник запомнится всем и станет новым импульсом для развития хоккея в Пензенской области, – отметил губернатор региона Олег Мельниченко. – У ребят горят глаза, есть желание идти к победам. Возможности заниматься также есть, причём не только в областном центре. Физкультурно-оздоровительные комплексы с ледовым покрытием работают в Кузнецке и Нижнем Ломове, всего в регионе создано 158 хоккейных площадок. Также действует всероссийский проект «Золотая шайба».

Три дня большого хоккея

За время турнира команды провели восемь бескомпромиссных матчей, включая групповой этап, полуфиналы, финал и встречу за третье место. Ребята продемонстрировали не по годам зрелое мастерство, отличную тактическую выучку и колоссальную жажду победы.

Церемония награждения команды «Дизель» Фото: Организаторы «Легенды будущего. Кубок Индилайт»

Самой эмоциональной точкой мероприятия стал финальный день, 29 июля. В решающем матче сошлись пензенский «Дизель» и «Короли льда» из Ессентуков. Победу со счётом 5:3 праздновали представители Пензы. Почётное третье место заняла команда «Рубин» из Кузнецка. Всего за три игровых дня юные спортсмены забросили 78 шайб, каждая из которых становилась результатом слаженной работы всей пятёрки.

Амбассадор спорта — Александр Овечкин

Кульминацией турнира стал выход на лёд самого Александра Великого. Когда форвард вышел на игровую площадку «Дизель-Арены», трибуны на секунду замерли, чтобы затем взорваться аплодисментами.

Легенда лично провёл символическое вбрасывание перед началом главного матча. После сирены Александр Овечкин, выступающий амбассадором бренда «Индилайт», поднялся на пьедестал и собственноручно вручил кубок победителям.

Александр Овечкин Фото: Организаторы «Легенды будущего. Кубок Индилайт»

«Такие инициативы, как детский турнир – это очень важный и верный шаг на пути популяризации и развития хоккея в России. Приятно видеть, как поддержка юношеского хоккея такими компаниями, как «Дамате», помогает растить чемпионов, формировать командный дух и уверенность в себе у молодых спортсменов. С подобных турниров начинается большой спорт. Именно через соревнования растут настоящие профессионалы, ведь преодоление сложных моментов, работа в команде и выдержка – без этого невозможно добиться успеха», – сказал Александр Овечкин.

Каждый участник соревнований получил памятные призы от организаторов: карточку с автографом Овечкина, брендированные спортивные мешки, бутылки для воды, стикерпаки и джиббитсы.

Эмоции праздника

Помимо матчей, участников и гостей «Легенды будущего. Кубок Индилайт» ждала насыщенная культурно-развлекательная программа. Перед встречей прошла мини-тренировка из трёх-четырёх базовых упражнений от профессиональных клубов КХЛ, где каждый желающий мог размяться вместе с детьми. Работали тематические фотозоны, но главным магнитом для ребят стал ростомер. Юные хоккеисты выстраивались в очередь, чтобы встать спиной к щиту и сравнить свой рост с ростом великого Ови, мечтая однажды догнать кумира.

Маскот «Индейкин» Фото: Организаторы «Легенды будущего. Кубок Индилайт»

Яркую атмосферу праздника поддерживал любимый маскот бренда – добродушный «Индейкин», мгновенно ставший лучшим другом всех детей на арене.

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Проект «Легенды будущего» – это часть масштабной социальной миссии ГК «Дамате». Компания традиционно поддерживает развитие детского и юношеского спорта в регионах своего присутствия. Например, финансирует строительство спортивных объектов, таких как комплекс детских площадок в Кисловодске, который сейчас открыт для свободного и бесплатного посещения всеми желающими. Кроме того, «Дамате» закупает современный спортивный инвентарь для учебных заведений по всей стране.

«Развитие спорта и поддержка молодых спортсменов является большой и важной частью нашей работы. Такие мероприятия, как сегодняшний турнир, позволяют подрастающему поколению проявлять и улучшать свои спортивные способности. Хотелось бы поблагодарить губернатора и правительство Пензенской области, Федерацию хоккея России, за то, что они помогают развивать такие замечательные спортивные проекты», – отметил генеральный директор «Дамате» Наум Бабаев.

«Легенды будущего. Кубок Индилайт» Фото: Организаторы «Легенды будущего. Кубок Индилайт»

Масштабный турнир и встреча с Овечкиным стали настоящим праздником для десятков юных хоккеистов. Подобные инициативы не только популяризируют спорт, но и закладывают фундамент для приобщения молодёжи к здоровому образу жизни. Кто знает, быть может, спустя годы кто-то из ребят добьётся вершин своего кумира и сам станет примером для подражания.