«Динамо» и «Авангард» совершили обмен, «Сибирь» расторгла контракты. Трансферы дня в КХЛ

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 30 июля.

Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов обменян в московское «Динамо»

Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов обменян в московское «Динамо» на денежную компенсацию, информирует пресс-служба бело-голубых. Ранее о готовящемся трансфере сообщал «Чемпионат».

27-летний Мартынов в прошлом сезоне набрал 14 (4+10) очков — забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач в 64 играх регулярного чемпионата КХЛ и отметился голом в 17 встречах плей-офф. Всего в КХЛ на счету белорусского форварда 76 (38+38) очков в 384 матчах.

«Сибирь» расторгла контракты с защитником Чуркиным и нападающим Талалуевым

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракты по соглашению сторон с защитником Андреем Чуркиным и нападающим Ильёй Талалуевым.

Андрей пополнил новосибирскую команду в прошлое межсезонье, сыграл 36 матчей и набрал четыре очка — забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Илья перешёл в «Сибирь» в результате обмена в январе этого года, сыграл девять встреч и набрал три очка — забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков не исключил переход в клуб нападающего Евгения Кузнецова. На данный момент форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.

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Минское «Динамо» заключило контракт с форвардом Ильёй Кулаковым

Минское «Динамо» заключило двусторонний контракт с форвардом Ильёй Кулаковым, сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 18-летним воспитанником школы «Динамо-Джуниверс» рассчитано на пять лет.

В минувшем сезоне нападающий дебютировал в МХЛ в составе «Динамо-Шинника». Уже в первом матче Илья оформил дубль, а по итогам января был признан лучшим новичком месяца в лиге. Всего в 39 встречах с учётом плей-ин и плей-офф Кулаков набрал 20 (8+12) очков.

По итогам сезона-2025/2026 Кулаков был признан лучшим спортсменом года на закрытии сезона школы «Динамо-Джуниверс».

Илья Кулаков является сыном Александра Кулакова, который провёл за минское «Динамо» 702 встречи.