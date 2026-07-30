А вот белорусские команды начинают возвращение на международную арену. Хотя и им тоже досталось.

Сборную России по хоккею опять не допустили на ЧМ. Теперь поможет только суд?

Возвращение хоккейных национальных команд России на международную арену откладывается как минимум на год. Совет ИИХФ повторно рассмотрел запрос Федерации хоккея России (ФХР) о допуске российских сборных к участию в нижеуказанных турнирах и постановил, что они не будут допущены к ним по причинам, связанным с продолжающимися опасениями в области безопасности, защищённости и спортивной целостности:

чемпионат мира по хоккею среди мужчин 2027 года;

молодёжный чемпионат мира 2027 года;

чемпионат мира среди юношей до 18 лет 2027 года;

чемпионат мира среди девушек до 18 лет 2027 года.

Отдельно отмечается, что вопрос о допуске сборной России к участию в женском чемпионате мира 2027 года будет повторно рассмотрен Советом ИИХФ в ноябре 2026 года с учётом обстоятельств и оценки рисков, актуальных на тот момент, следует из заявления организации.

«В соответствии с установленным индивидуальным подходом, право России участвовать в чемпионате мира среди женщин — 2027 будет рассмотрено Советом ИИХФ отдельно в ноябре 2026 года с учётом обстоятельств и оценки рисков, применимых на тот момент», — сказано в сообщении ИИХФ.

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В свою очередь, белорусские национальные команды постепенно начинают возвращаться на международную арену. Международная федерация хоккея (ИИХФ) допустила женскую, юниорскую мужскую и юниорскую женскую сборные Беларуси до международных соревнований, сообщается на сайте организации. Но полноценного снятия бана с Беларуси также не произошло. Отстранение было продлено для мужской основной и молодёжной сборных Беларуси по хоккею.

«Совет постановил, что данным сборным Беларуси не будет разрешено участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2026/2027 из-за сохраняющихся проблем с безопасностью», — сказано в сообщении ИИХФ.

Сегодняшнее решение Совета ИИХФ не стало особой неожиданностью, если учитывать ситуацию в мире. Несколько недель назад Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года. Однако сейчас мы находимся в самом начале пути по возвращению в международный спорт.

Нас уже вернули в таких видах спорта, как фехтование и плавание. Но в командных видах спорта на данный момент мы участвуем только в соревнованиях по водному поло. В июле волейбольная и гандбольная международные федерации объявили о предстоящем возвращении сборных России, однако технической карты до сих пор не представлено. При этом наиболее русофобские федерации, вроде Международного союза биатлонистов или УЕФА, сразу сказали, что для них решение МОК не указ. Сегодня эту же позицию фактически огласили и в ИИХФ.

Сборная России по хоккею Фото: photo.khl.ru

Что дальше? Ещё в середине мая генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов сообщил, что организация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отказ Международной федерации хоккея (ИИХФ) возвращать россиян на соревнования. В марте этого года ФХР отправила в дисциплинарный комитет ИИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования.

«Нашу заявку рассмотрели. Дисциплинарный комитет нам отказал, мы подали апелляцию в CAS», — приводит слова Курбатова ТАСС.

Сразу после июльского решения МОК стало известно, что Федерация хоккея России намерена судиться с Международной федерацией хоккея в том случае, если организация не станет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета.

«С этим документом мы пойдём в ИИХФ. Если там откажут, обратимся в суд», — приводит слова неназванного представителя ФХР ТАСС.

Очевидно, что теперь нужно выводить конфликт с ИИХФ на новый уровень, действительно официально обращаться в CAS и дальше ждать решения Спортивного арбитражного суда. Возвращать нас на международную арену по-хорошему в ИИХФ точно не собираются.