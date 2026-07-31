«Мне не давали шанса показать себя в НХЛ, но я приезжаю побеждать». Новый лидер «Торпедо»

Нижегородцы в прошлом году приятно удивили – после того как команду возглавил Алексей Исаков, «Торпедо» не просто удержало привычные позиции, но и сделало качественный шаг вперёд – здорово смотрелось в регулярном чемпионате и преодолело стадию первого раунда.

Дальше будет сложнее, но так как в новом сезоне хоккей остаётся едва ли не единственным популярным видом спорта в городе внимание к клубу будет повышенное, а долгожданный переезд на новую арену подразумевает и более серьёзные спортивные притязания.

Генеральный менеджер «автозаводцев» Евгений Забуга давно зарекомендовал себя как специалист, умеющий находить отличные варианты по соотношению цена/качество среди не самых очевидных кандидатов, и вот он нашёл нового игрока для КХЛ – Скутера Брики.

Американец в свои 27 впервые в карьере не то, что едет в Россию — впервые оказывается по другую сторону Атлантического океана. О том, что побудило Скутера на такие серьёзные перемены в жизни и как он настраивается на игру на берегах Волги, Брики поделился в большом интервью «Чемпионату».

Скутер Брики (справа) Фото: David Kirouac/ZUMA/ТАСС

«В КХЛ невероятная культура болельщиков – именно это я и искал»

– Скутер, приветствуем вас в КХЛ! Какие у вас эмоции после подписания контракта с нижегородским «Торпедо»?

– Для меня это отличная возможность, приехать в Россию и попытаться помочь команде выиграть чемпионат. Я очень взволнован этим шансом.

– Для вас было трудным решением подписать контракт в России? Вероятно, у вас были разные варианты в АХЛ, в европейских лигах, почему вы выбрали КХЛ и «Торпедо»?

– Я всё решил в разговоре с Евгением Забугой, у нас было очень хорошее общение. КХЛ – невероятная лига, я слышал о ней только хорошее. Так что для меня это было очевидным решением, я изучил информацию о городе и о том, как вообще сейчас обстоят дела в России. И я слышал только положительные отзывы, поэтому вообще не сомневался.

– Вы что-то слышали ранее о «Торпедо»? Возможно, общались с друзьями, спрашивали кого-то о клубе, организации, о лиге в целом.

– Да, я разговаривал с несколькими ребятами из КХЛ, но не с теми, кто играл конкретно за «Торпедо». Они просто говорили мне про Нижний Новгород, какой это удивительный город. Еда там потрясающая. Все уверены, что новая арена будет отличным местом для игры в хоккей. Уже сейчас мне рассказывали про полные трибуны, на каждой игре. Переезд на новую арену будет захватывающим, и я рад быть его частью.

– Никто из знакомых и близких не выражал какой-то тревожности или сомнений относительно игры в России? Что вы отвечаете таким людям?

– Честно говоря, я не припомню, чтобы хоть один человек сказал мне, что ехать в Россию – плохая идея. Всё, что я слышал от людей, которые сейчас там находятся или играли там раньше – только позитив. Очевидно, образ жизни в стране немного отличается, по тому, как они всё описывали. Очевидно, что жизнь в США отличается от жизни в России. Но я открыт ко всему новому.

«Волга-Арена» в Нижнем Новгороде Фото: volgaarena.ru

– Последние два года вы провели в АХЛ в фарм-клубе «Питтсбурга», в «Уилкс-Барри». Там же играют и несколько российских ребят. Возможно, вы общались с ними, спрашивали их о России, о российской лиге?

– Да, они сыграли большую роль в моём переходе. Я много общался с Сергеем Мурашовым о том, как всё обустроено в России. Мы играли вместе весь этот год, знакомы были и в прошлом, у нас с ним хорошие личные взаимоотношения. И по тому, как он всё мне описал, я понял, что эта лига идеально мне подходит.

По словам Сергея, хоккей в КХЛ потрясающий, там невероятная культура болельщиков, особенно в Нижнем Новгороде. А именно это я и искал, когда принимал решение о поиске новой команды.

– Если говорить о Мурашове, в России считают, что через два-три года он станет большой звездой вратарского цеха. Вы согласны с этим? Что думаете об игре Сергея?

– Я считаю, что он один из лучших вратарей, если не лучший, с кем я когда-либо играл. То, как он ведет себя, как работает изо дня в день, глядя на его действия на катке, по нему и не скажешь, игра это или тренировка. Он всегда выкладывается больше чем на 100%, и я думаю, это важное объяснение того, почему он так хорош.

Думаю, что в этом году у него будет реальный шанс проявить себя в НХЛ, и он сделает большой шаг к тому, чтобы стать основным вратарём высокого уровня. По потенциалу он точно может стать большим вратарём на уровне НХЛ, и уже доказал это.

«Кросби – отличный человек и великий лидер, настоящий канадский капитан»

– Если говорить про «Питтсбург», то многие думали, что команда уйдет в перестройку и не попадет в плей-офф, но команда провела сильный регулярный чемпионат. Вы общались с кем-то из первой команды, у вас была возможность стать частью команды НХЛ в этом сезоне или в прошлом?

– Конечно, я много раз лично общался с тренерами «Питтсбурга», во время тренировочных лагерей, иногда я приезжал туда летом, чтобы и потусоваться в приятной компании, и немного потренироваться. Особый момент – это когда удалось встретить Сидни Кросби и Евгения Малкина, я немного пообщался с ними.

Они одни из самых удивительных людей в мире, из тех, кого я встречал, просто по тому, как они ведут себя, как приходят на каток каждый день работать и становиться лучше, и как они требуют ответственности от других, но прежде всего – от самих себя. Это было невероятно видеть своими глазами. Они поднимали уровень тренировок каждый день, одним своим присутствием. Это что-то особенное – быть частью такой команды.

– Слышал, что Сидни Кросби делает личные подарки всем ребятам в организации «Питтсбурга», даже тем, кто не играл в НХЛ. У вас был личный подарок от Сидни? Что это было?

– Это было во время летнего лагеря, когда он был там. Когда видишь Сида, то первая реакция – просто теряешь дар речи. Он подходит сам и говорит, слушай, я знаю, кто ты. Это забавно и уникально одновременно.

Нет, знаете, он просто невероятный человек. Я зашёл с ним в раздевалку, он представился, и мы поболтали около 20 минут, вручил мне презент от себя. Он такой же, как все, просто отличный человек и великий лидер. Настоящий канадский капитан.

Сидни Кросби Фото: Getty Images

– Что вы можете рассказать о живом общении с Евгением Малкиным, Крисом Летангом?

– То же самое. Это настоящие ветераны лиги, которые по-настоящему понимают, что значит быть игроком НХЛ. В основном мы говорили о повседневных вещах, иногда я пытался узнать их мнение о том, как им удается играть так долго. Особенно меня интересовала забота о своем теле, ребята рассказывали, как делают упор на восстановительные процедуры. Было здорово услышать их мнение и советы.

– Вы никогда не играли ранее в Европе. Как думаете, для вас будет проблемой смена лиги, размера площадок, хоккейного стиля?

– Думаю, что будет определённый период адаптации. Я слышал, что здесь много отличий от АХЛ, но я считаю себя очень обучаемым игроком. Я стараюсь изо всех сил, когда мне говорят что-то сделать. И я делаю это наилучшим образом. Думаю, что я смогу быстро освоиться благодаря упорным тренировкам, помощи от тренерского штаба, так что я верю, что смогу быстро перестроиться, смогу быть важной частью команды и помогать ей выигрывать матчи.

– В североамериканской прессе пишут, что вы защитник оборонительного плана. Это правильное описание? Вы играете больше в защите и не часто подключаетесь к атаке.

– Если говорить о том, что мне нравится делать в хоккее, так это не давать шайбе попасть в наши ворота. Я хочу быть жёстким игроком, против которого очень трудно играть. Но когда появляется возможность подключиться к атаке и создать момент, я тоже хочу это делать, когда есть численное преимущество, хочется в том числе и помогать ребятам забивать голы. Но моя главная задача – быть неудобным для соперника и не пускать шайбу в нашу зону.

– А что насчёт драк?

– Я сделаю всё, чтобы помочь команде победить. Что бы ни потребовалось.

– Для вас не будет проблемой другой стиль судейства? Возможно, ваш игровой стиль будет приводить к множеству удалений в России. Будет ли вам сложно понять европейские правила?

– Я пытался изучить этот вопрос. В этом году я работал с тренером Шелдоном Брукбэнком, он играл в КХЛ. Я говорил с ним про судей, так как он был жёстким и агрессивным игроком. Он сказал, что 10 лет назад в лиге особых отличий по судейству не было. Так что я просто выйду на лёд и буду делать свою работу. Если что-то пойдёт не так, то я сделаю выводы и буду готов к следующему матчу, чтобы не повторять таких ошибок.

– Переезд из США в Россию – это большой культурный сдвиг для вас. Вы уже начали учить какие-нибудь русские фразы? Пытались ли читать что-то о городе, стране?

– Да, я пытался. В прошлом году у нас в команде было трое россиян, я пытался выучить с ними хотя бы несколько фраз, например, могу сказать: «как дела», «доброе утро». Я не силён в изучении языков, но стараюсь изо всех сил. Я хочу научиться говорить по-русски, чтобы иногда общаться со своими одноклубниками. Я приезжаю в эту страну и хочу относиться к ней с уважением, в том числе и выучить язык.

Скутер Брики Фото: Rusty Jones/ZUMA/ТАСС

«Условия в Университете Огайо были даже лучше, чем во многих профессиональных командах»

– Что вы скажете о россиянах в Уилкс-Барре? С кем удалось наладить самый близкий контакт?

– Все трое были просто потрясающими. Они выполняли разные роли в команде. Выделяется Сергей Мурашов, мы уже говорили о нём, он невероятен. Мне довелось немного поиграть в паре с Александром Алексеевым. Мне нравилось смотреть на то, как он держится на льду, большой русский парень, отлично работает с шайбой. Это впечатляет, заметен был его прогресс за год. Было здорово играть с ним.

– Что вы думаете о стиле Руслана Абросимова, его навыках? В России считают, что он станет большой хоккейной звездой.

– У Руслана сразу заметно невероятное мастерство. Это будет особенный игрок. Он очень хорошо действует с шайбой, у него отличный бросок, видение площадки. Так что это определённо игрок экстра-класса.

– До АХЛ вы много играли в студенческих лигах. Что вы можете рассказать об NCAA, об уровне хоккея в этой лиге? Как вообще устроен студенческий спорт в Америке, вы больше играли в хоккей или больше учились?

– Это было здорово. Я начал играть в Западном Мичиганском университете, фанатская база там просто потрясающая. Все студенты-хоккеисты жили рядом с ареной, так что можно было легко дойти катка пешком. Каждую пятницу и субботу трибуны были забиты до отказа. И никто не смотрел как в театре, яркие выкрики, попытки вывести соперника из себя. Кайф!

Затем я перевёлся в Университет штата Огайо, там тоже всё было крайне здорово. Это большой университет с очень хорошей футбольной командой, серьёзной историей. Это была уникальная возможность – стать частью такого серьёзного вуза с подобной репутацией, но и хоккей там был отличный.

В целом, студенческий хоккей в Америке становится лучше с каждым годом, особенно с тех пор, как в него могут приходить ребята из канадских молодёжных лиг. Это плюс для обеих стран, и канадцы получают образование в США, развиваются, и американская студенческая лига становится всё более взрослой и мастеровитой.

Университет Огайо Фото: istockphoto.com

– То есть для американских хоккейных болельщиков результаты университетских матчей имеют большое значение? Иногда кажется, что университетские команды даже популярнее НХЛ и АХЛ.

– Всё так! Особенно в Университете Огайо, там всё выходит на совершенно другой уровень, особенно на фоне соперничества с Мичиганским университетом. Люди здесь даже не любят произносить слово «Мичиган», просто отказываются его говорить! Вот насколько велико это соперничество.

Самый забавный момент: когда мы играем с Мичиганом (как правило, эти матчи ставят на пятницу или субботу) по всему городу снимают или зачеркивают букву «М» на всех вывесках. Если на большом рекламном щите есть буква «М», её перечеркивают.

– Вы перешли из Мичигана в Огайо, оказавшись по разные стороны этого соперничества. Это было проблемой? Возможно, в раздевалке ребята шутили: «О, этот парень из Мичигана»…

– Так я родом из Мичигана, это конечно делало ситуацию очень уникальной. Можно сказать, что мне простили, что я из Мичигана и перешел играть к ним в Огайо. Это было очень мило с их стороны, хотя подобные истории скорее редкость.

Особенно выделяется мой переход, благо я играл за Западный Мичиган, а с ними соперничество у Огайо не такое ожесточённое. Главный соперник – это Мичиганский университет, который в Анн-Арборе, рядом с Детройтом.

– Если сравнивать уровень хоккея в студенческом хоккее, АХЛ и ECHL, где он будет выше?

– Сравнивать эти лиги сложно, поскольку и в ECHL есть хорошие игроки, действительно хорошие, которые, возможно, просто не получили пока своего шанса в АХЛ или НХЛ, или их стиль игры не подходит североамериканским лигам.

Но я бы сказал, что сейчас уровень студенческого хоккея где-то на уровне ECHL, возможно, даже и немного выше. Особенно теперь, когда игроки из OHL и другие сильные ребята из Европы также могут играть в студенческом хоккее.

– В североамериканской хоккейной прессе много писали о сложном положении хоккеистов ECHL: не самые высокие зарплаты, проблемные условия для тренировок… Всё действительно так плохо?

– Честно говоря, я же пробыл там недолго, примерно две недели. Просто приехал, чтобы побольше поиграть, набрать форму, а потом меня вызвали обратно. Так что я не успел прочувствовать лигу от и до. Могу только сказать, что лично ко мне все относились очень хорошо. Может быть, условия и правда не были выдающимися, точно не такими как в Питтсбурге. Но там было всё необходимое, был завтрак по утрам. Отмечу тренерский штаб, там работают профессионалы.

Конечно, финансовые условия совсем другие, да и по инфраструктуре разница заметна, даже по сравнению с Университетом штата Огайо. В колледже у нас условия были даже лучше, чем в АХЛ, поскольку в Университете Огайо много денег, у них сильная футбольная команда, она приносит большой доход каждый год.

Так что условия в Университете Огайо даже лучше, чем во многих профессиональных командах, которые я видел. Поэтому даже переход оттуда в «Уилкс-Барри» был для меня определённым испытанием, хотя условия там тоже отличные. Просто в Университете Огайо всё было более продвинуто.

– Возможно, вы общались с другими ребятами в команде в ECHL, и они говорили вам о своих проблемах? Иногда пишут, что хоккеистам в этой лиге трудно вести нормальную жизнь, они тратят на хоккей чуть ли не больше, чем зарабатывают…

– Нет, я не слышал ничего такого, но могу представить, что это может быть правда. И всё-таки там, где я играл подход был профессиональным и всё необходимое, определённый базовый минимум нам предоставляли. Можно было спокойно играть в хоккей и ни о чём не думать.

Скутер Брики (справа) Фото: David Kirouac/ZUMA/ТАСС

«Хочу выиграть Кубок Гагарина с «Торпедо», сделаю всё что потребуется для команды»

– Вы узнавали что-то о «Торпедо» в интернете? Например, про атмосферу на старой ледовой арене в «Нагорном», когда поёт весь стадион…

– Я видел фотографии и видео в интернете. «Нагорный» выглядит как отличное место для хоккея. Конечно, мне попадались видео с песней от фанатов в третьем периоде (исполнение «Нижегородской лирической» – прим. «Чемпионата»), что очень захватывающе.

Мне кажется, студенческий хоккей в США похож в этом плане на болельщиков в КХЛ: болельщики скандируют всю игру, а по-особенному заводятся в третьем периоде. Так что не могу дождаться, чтобы стать частью этого праздника. Мне очень нравится такая энергетика на арене, я ею заряжаюсь. Это заставляет меня играть лучше, думаю, что и всю команду тоже. Любой хоккеист хочет играть на заполненном стадионе.

– Грустно, что вероятнее всего вы уже начнёте сезон сразу на новой арене? Не успеваете побывать в «Нагорном».

– Думаю, что и новая арена будет действительно отличной, она будет современной, красивой, удобной как для болельщиков, так и зрителей. При этом и «Нагорный» как я понимаю особое место для местного зрителя. В любом случае, я в предвкушении.

– «Торпедо» считается командой с ярким атакующим, креативным стилем. Вам будет комфортно в таком хоккее?

– Это здорово, но в то же время я считаю, что доказал и в колледже, и в профессиональных лигах, особенно в концовке последнего сезона, когда у меня была уверенность в своих силах, что я могу и помогать команде в атаке. Я не думаю, что здесь есть какие-то негативные стороны, от такого стиля команды. Я вижу в этом только положительные моменты.

Как я уже сказал, я сделаю всё, что потребуется для победы команды. Я буду играть любую роль, какая будет нужна команде, и сделаю всё, что требуется, чтобы выиграть чемпионат. Я считаю, это достижимо. Я хочу выиграть Кубок Гагарина и сделать это с «Торпедо».

КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде во время хоккейного матча Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

– Что можете сказать тем болельщикам, которых смущает отсутствие у вас опыта игры в НХЛ?

– Я понимаю, откуда берутся сомнения болельщиков. Мне не давали полноценного шанса показать себя в НХЛ. Но я приезжаю в «Торпедо» с высокой уверенностью в себе. Готов помогать команде побеждать, быть полезным в любом качестве.

Всё дело в возможности продемонстрировать свой лучший хоккей, и именно поэтому я и выбрал «Торпедо». Всё, о чем я когда-либо просил в своей карьере – это получить шанс помочь команде побеждать и играть много. И я думаю, что здесь в Нижнем Новгороде у меня как раз появился такой шанс.

– Что вы бы хотели рассказать о себе, о Скутере Брики как о человеке, а не только как о хоккеисте? Возможно, хобби, забавные привычки, интересные факты.

– Я простой и энергичный парень, который любит приходить на каток каждый день и любит выполнять свою работу. Просто любит хоккей. Вообще я хоккеист во втором поколении, мой отец играл в первом дивизионе NCAA в Университете Северной Дакоты. Он выиграл национальный чемпионат и был задрафтован «Сент-Луис Блюз».

В жизни я в первую очередь весёлый и общительный человек. Люблю общаться с людьми, также я большой любитель кино. Это моё главное увлечение помимо хоккея, я люблю смотреть фильмы, особенно комедии. Также я люблю играть в гольф, а моя сестра играла в гольф в первом дивизионе NCAA.

– Давайте соберём тогда топ-5 фильмов по версии Скутера Брики.

– Топ-5 собрать, конечно, сложно, но если всё-таки говорить о моих пяти любимых фильмах всех времен, то на первом месте, думаю, будет «Формула-1» с Брэдом Питтом. На втором – «Волк с Уолл-стрит», на третьем – «Это мой парень» с Адамом Сэндлером, на четвёртом – «Незваные гости», а на пятое поставлю «Лезвия славы». Отмечу также «Сводных братьев», «Копы в глубоком запасе» и «Город воров».