На счету «Вашингтона» худший обмен НХЛ XXI века. В итоге это даже помогло клубу

В XXI веке провести очень плохой обмен в хоккее сложно. Почти пропал фактор сумасбродных владельцев, которые могли бы вмешаться в спортивные дела. Даже когда командам приходилось чистить платёжку, переходов в духе «суперзвезда на пару старых коньков» мы не встречали — возможно, за одним исключением.

Недавно издание Bleacher Report составило список из 20 худших обменов в американских спортивных лигах в XXI веке. Среди множества обменов из американского футбола, баскетбола и бейсбола затесался лишь один хоккейный — конечно, если бы хоккей в Штатах был популярнее, вспомнили бы и другие сделки. Однако этот обмен оказался слишком плохим, чтобы о нём забыть.

Речь о переходе Филипа Форсберга из «Вашингтона» в «Нэшвилл», который случился в апреле 2013-го. 18-летний на тот момент Форсберг превратился в лицо «Предаторз», трижды пробивал отметку в 40 шайб за сезон: если не случится серьёзных травм, швед должен завершить карьеру с 1000+ очков за карьеру в НХЛ. Мартин Эрат и Майкл Латта, которых в том обмене получил «Вашингтон», на двоих забили за «столичных»… шесть шайб. Почему же «Кэпиталз» пошли на обмен, из-за которого их фанаты до сих пор плюются?

Сначала нужно поговорить про Эрата, потому что он из-за крайне быстрого завершения карьеры в НХЛ теперь может показаться комичной фигурой. Но чех смешным явно не был. В сезоне-2011/2012 Мартин стал лучшим бомбардиром «Предаторз», набрав 58 очков, Восемь чемпионатов подряд Эрат стабильно набирал от 49 до 58 очков, при этом он играл в команде с упором на защиту, где бо́льшая часть лучших хоккеистов играла в обороне. Сам Мартин тоже ответственно действовал в защите и получал голоса в выборах обладателя «Селке».

На момент ухода из «Нэшвилла» чех был вторым бомбардиром во всей истории клуба, пусть она и была на тот момент короткой. Эрат сам запросил обмен: до локаута клуб выдал пару успешных регулярных сезонов и выходил во второй раунд, однако укороченный сезон получился провальным для «хищников». Сам чех тоже сбавил обороты и перед обменом набрал 21 очко в 36 матчах.

Мартин Эрат в «Нэшвилле» Фото: Phillip MacCallum/Getty Images

У «Вашингтона» с вингерами на момент обмена было очень… не очень. Команда не сохранила Александра Сёмина, который на правах свободного агента ушёл в «Каролину», а на рынке потратилась в первую очередь на центра, приобретя Майка Рибейро. В результате на другом фланге звена Овечкина (которого в тот момент крайне жёстко критиковали) могли выходить чистые ролевики типа Мэтта Хендрикса и Джейсона Чимеры. Это было связано не только с тренерскими чудачествами, но и с кадровым голодом, и при всём этом от «Вашингтона» требовали немедленных побед.

При этом на драфте-2012 «Вашингтон» выбирал очень высоко для команды, игравшей плей-офф, – под 11-м номером. Это был пик «Колорадо», который «столичные» получили в обмене Семёна Варламова. Однако никто не мог представить, что «Вашингтон» выберет именно Форсберга, потому что швед во всех рейтингах уверенно котировался в топ-5 драфта. Да и эксперты считали, что «столичным» важнее взять сильного центра — однако конкуренты «Вашингтона» предпочли драфтовать защитников, невольно «отправив» Форсберга в столицу.

Казалось, клуб не разочаровался в этом выборе. На МЧМ в Уфе Филип уступил в финале, зато попал в символическую сборную турнира. На клубном уровне Форсберг набрал 33 очка в 38 матчах: правда, это был второй шведский дивизион, но он давно считается лучшим подэлитным первенством Европы. Лишь два игрока в 18 лет набрали больше очков за сезон в Оллсвенскан, чем Форсберг.

Владелец клуба Тед Леонсис публично высоко отзывался о таланте Форсберга. Однако менеджмент клуба был совершенно иного мнения о шведе. Хотя «столичные» подписали контракт новичка с Филипом сразу после драфта, его игра не понравилась тренерам в летнем лагере развития. Тогдашний генменеджер Джордж Макфи считал, что шведу не хватало зрелости и желания бороться.

Слухи об обмене Форсберга можно найти в архивах новостей ещё в феврале 2013-го. Тогда «Вашингтон» отвратительно начал укороченный сезон, выиграв лишь пять матчей из первых 16. Говорилось, что клуб готов был рассмотреть и обмен прав на Евгения Кузнецова, тогда игравшего в «Тракторе». К дедлайну переходов «Вашингтон» набирал лишь 50% очков и шёл вне зоны плей-офф — а пропускать розыгрыш Кубка Стэнли в клубе явно не хотели.

Молодой Филип Форсберг Фото: Martin Rose/Getty Images

Тогда и наступило время Эрата. Ещё раз подчеркнём: он переходил в «Вашингтон» в статусе человека, который в предшествующем сезоне стал лучшим бомбардиром клуба, выступившего не хуже «Вашингтона». Когда Макфи сразу после обмена говорил, что клуб приобрёл игрока под топ-6, он был совершенно прав. Проблема только в том, что главному тренеру Адаму Оутсу Эрат был не нужен. Если верить Леонсису, Оутс сказал это прямым текстом сразу после появления чеха в расположении клуба.

Два сезона работы Оутса в «Кэпиталз» стали полным кошмаром. Болельщики «Вашингтона» могут быть вечно благодарны ему за переход на радикально новую систему «1-3-1» в большинстве и открытие «офиса» Овечкина. Всё остальное было провалом: весной 2014-го сайт Russian Machine Never Breaks насчитал сразу 20 причин для увольнения Оутса (которое и случилось после невыхода в плей-офф).

Одной из них было как раз использование Эрата. На старте сезона-2013/2014 чех отправился в четвёртое звено, зачастую не получая даже 10 минут за матч. Игровых причин для этого было не так много, Эрат был одним из лучших хоккеистов команды по продвинутой статистике. Однако Оутс странно использовал своих игроков: например, он постоянно ставил в звено к Овечкину Джея Бигла, и оба игрока в таком союзе только мучились.

Уже в конце ноября, спустя всего полгода после трейда, Эрат снова запросил обмен — причём публично, в интервью чешским СМИ. В эру онлайн-переводчиков об этом моментально узнали в Америке. Надо сказать, чех был не единственным игроком «Вашингтона», который запросил обмен в том сезоне. Например, уйти хотел Дмитрий Орлов, которого в какой-то момент чуть ли не раз в три дня гоняли из основы в фарм-клуб — однако после смены тренера защитник остался в клубе.

В результате на дедлайне-2014 Эрата обменяли в «Финикс», тогда ещё боровшийся за плей-офф. За Мартина клуб получил пик четвёртого раунда, игрока АХЛ и сыгравшего 0 матчей за клуб Ростислава Клеслу. Тренерские решения превратили просто плохой в потенциале обмен в полную катастрофу, ведь Эрат уровня «Нэшвилла» мог бы приносить «Вашингтону» бо́льшую пользу хотя бы пару сезонов. Даже с учётом того, что чех провёл за «Кэпс» лишь 60% регулярки, он стал пятым по количеству передач в команде (в равных составах).

Мартин в НХЛ надолго не задержался — после ещё одного сезона в «койотах» он отправился в Омск. Через несколько лет в нашу лигу заглянул и второй игрок, полученный «Вашингтоном», Майкл Латта. Правда, «Кэпс» при обмене и не ожидали, что Латта станет большим игроком: его изначально приобретали как потенциального ролевика под четвёртое звено. Майкл в этой роли провёл 113 матчей в НХЛ и запомнился несколькими драками (не всегда успешными, правда).

О карьере Форсберга и её развитии вы и так наверняка знаете. Шведу повезло, что он попал в клуб, который начал новую жизнь — и в плане состава, и в плане тактики. Новый тренер Питер Лавиолетт стал перестраивать команду на более атакующий стиль, юный форвард стал лучшим бомбардиром команды в первом же сезоне. Форсберг успел заглянуть в финал Кубка Стэнли раньше «Вашингтона», а тройка Арвидссон — Джохансен — Форсберг (или JOFA Line) была одной из самых ярких в лиге.

Филип Форсберг Фото: Claudio Bresciani/EPA/ТАСС

Парадоксально, но теперь многие болельщики «Вашингтона» считают, что тот обмен пошёл на пользу команде и стал ключевым в будущей кубковой победе. Жуткий сезон-2013/2014 привёл к отставке и Оутса, и Макфи, который к тому моменту наделал ошибок на своей должности. Новым генменеджером стал Брайан Маклеллан, который и довёл этот костяк до ума — и трансферами на все позиции, и будущей работой с Барри Тротцем.

Через год после своего прихода на должность Маклеллан совершил один из ключевых обменов для будущего клуба: приобрёл у «Сент-Луиса» Ти Джея Оши. Понятно, что его не было бы нужды приобретать, если бы в клубе остался Форсберг. Может быть, Форсберг набрал бы больше очков в регулярке, чем буллитная легенда Сочи-2014, но без Оши клуб бы точно не выиграл свой Кубок Стэнли.

В общем, несмотря на кажущуюся провальность, обмен Форсберга парадоксальным образом помог обоим клубам — пусть «Вашингтону» опосредованным способом и не так быстро, как болельщики этого хотели.