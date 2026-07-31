«Отличный вратарь и прекрасный человек». Не стало рекордсмена КХЛ Алексея Мурыгина

Голкипер совершил подвиг, вернувшись в хоккей после онкологии. К сожалению, во второй раз болезнь оказалась сильнее.

31 июля для российской хоккейной семьи было омрачено печальным известием – не стало экс-голкипера ряда клубов Континентальной хоккейной лиги Алексея Мурыгина.

«Сегодня остановилось сердце нашего земляка, воспитанника хабаровского хоккея, отличного вратаря и прекрасного человека, Алексея Мурыгина.

Алексей сыграл 168 матчей за «Амур» в элите, был важнейшей частью «той самой» команды Ханну Йортикки, в составе «Локомотива» установил рекорд КХЛ по количеству «сухих» матчей. После окончания карьеры игрока перешёл на тренерскую работу.

Важнее спортивных достижений то, что среди всех коллег и болельщиков Алексей пользовался огромным уважением как большой профессионал, добрый и порядочный человек, готовый всегда прийти на помощь.

В последние годы он боролся с тяжёлым недугом, проявляя стойкость и несгибаемый характер. К несчастью, болезнь оказалась сильнее», – гласит заявление родного клуба Алексея «Амура».

В составе «тигров» Мурыгин дебютировал на самом высоком уровне отечественного хоккея – ещё в 2006 году он вышел на замену в гостевом матче со СКА в рамках Суперлиги, сохранив свои ворота в неприкосновенности за 11 минут игрового времени. Появления Алексея в основе хабаровчан тогда были лишь эпизодическими – по большей части он выступал за вторую команду «Амура» и даже оказывался в аренде в Высшей лиге.

А уже с января 2010 года голкипер стал неотъемлемой частью главной команды Хабаровска – тогда же и состоялся его дебют в КХЛ, за которым последовали несколько хороших сезонов в родном городе. Мурыгин был первым номером «Амура» в первом для клуба плей-офф Кубка Гагарина в 2012 году, проведя все четыре матча серии с «Авангардом».

Спустя несколько лет Алексей выйдет на лёд уже в форме «ястребов», но перед этим будут обмен в магнитогорский «Металлург» и переход в «Локомотив», где вратарь шикарным образом провёл дебютный для него в Ярославле сезон-2015/2016.

Именно тогда Мурыгину удалось оформить 13 шат-аутов в 34 матчах, а также установить рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии – в сентябре 2015-го Алексей не пропускал на протяжении четырёх игр, после чего «Витязь» смог-таки распечатать его ворота спустя 302 минуты и 11 секунд. Превзойти это достижение с тех пор смог лишь Тимур Билялов. А вот рекорд по общему количеству сухих матчей за сезон до сих пор никто даже не повторил.

Алексей Мурыгин в составе «Локомотива» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Впрочем, главное достижение в карьере, да и, пожалуй, в жизни Мурыгина, случилось гораздо позже. После ещё нескольких лет в «Локомотиве» и небольшого периода в Омске Алексей вернулся в «Амур» – а затем неожиданно пропал из информационной повестки. Лишь в сентябре 2020 года голкипер рассказал, что причиной его исчезновения стала борьба с онкологическим заболеванием – высокодифференцированным плоскоклеточным раком миндалины.

«Всё уже хорошо. Я восстановился после болезни. В данный момент я в Германии, на очередном плановом медосмотре. Прошёл МРТ, УЗИ, всё чисто, всё хорошо. Нужно было проконтролировать это. Что сейчас говорят врачи? Говорят, что здоров. Всё отлично! О моей болезни знал очень маленький круг друзей и близкое окружение. Мы выбрали такую тактику с женой по ряду веских причин, но всё равно информация просачивалась.

Были звонки и сообщения от друзей, партнёров по команде со словами поддержки. Спрашивали, не нужна ли помощь. Хочу сказать им всем большое спасибо! Думаю, немало людей в нашем хоккейном мире уже слышали, что я переболел раком. И не хочется слышать за спиной какие-то разговоры про меня вполголоса. Поэтому я согласился на это интервью. Решил выйти из тени, так сказать», – рассказывал Алексей.

Алексей Мурыгин в составе «Торпедо» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Сезон-2020/2021 Мурыгин пропустил, но затем всё-таки вернулся в большой хоккей, успешно пройдя просмотр в «Торпедо». В составе нижегородцев голкипер провёл семь матчей, после чего успел поиграть в «Нефтехимике» и «Куньлуне». Китайский клуб стал последним в карьере Алексея, а его финальный выход на лёд был во встрече с клубом, против которого он когда-то дебютировал в элите, – петербургским СКА. Там Мурыгин отразил 51 из 54 бросков в створ и помог «Ред Стар» дойти до серии послематчевых бросков, где сильнее оказались армейцы.

В 2024 году Алексей перешёл к тренерской деятельности, после чего новостей о нём не было. Но в мае этого года снова появились проблемы со здоровьем – «Амур» объявил о сборе пожертвований в помощь своему воспитаннику. К огромному сожалению, в этот раз болезнь оказалась сильнее.

Алексею Мурыгину было всего 39 лет.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Алексея Мурыгина.