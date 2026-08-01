«Рантанен писал мне, когда нанёс травму. Сказал, что не специально». Интервью с Романовым

29 июля в Череповце состоялся гала-матч Богдана Киселевича, посвящённый окончанию карьеры олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина. Среди участников были не только представители местной школы хоккея, но и многие экс-партнёры Богдана по другим клубам КХЛ.

Одним из таких стал защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов, с которым Киселевич пересекался во время игры в ЦСКА. В небольшом интервью «Чемпионату» игрок «островитян» рассказал, каким хоккеистом был Богдан, а также поделился мнением о неудачах Максима Шабанова и Максима Цыплакова на Лонг-Айленд и прекрасном сезоне Мэттью Шефера.

«Обидно, что первый год по новому контракту прошёл так»

– Каким вы запомнили Богдана Киселевича как игрока?

– Богдан – очень мудрый, высокоинтеллектуальный хоккеист. Никогда не отличался физической силой или техникой, но всегда был в нужное время в нужном месте. Порядочный, хороший человек.

– Как самочувствие после травмы плеча?

– Прекрасно, ничего не болит, тренируюсь в полную.

– Рантанен связывался с вами после того, как нанёс травму?

– Да, написал мне. Сказал, что это было не специально.

Видео эпизода: Видео Рантанен травмировал Романова толчком на борт и получил удаление до конца матча

– Не обидно, что первый год по новому контракту с «Айлендерс» прошёл так?

– Обидно. Но надо из всего извлекать свои уроки и двигаться дальше.

– Сейчас на рынке НХЛ произошёл резкий рост зарплат. Не считаете, что рановато подписали такой большой контракт?

– Нет. Вообще не стоит смотреть на чужие цифры. Можно отталкиваться от них, но хвататься за голову от такого не люблю. Каждый получает свой хлеб. Доволен тем, что имею.

«К Руа вообще никогда не было вопросов»

– Насколько неожиданной была смена Патрика Руа на Питера Дебура на посту главного тренера «Айлендерс»?

– Действительно было неожиданно. Это ещё на Пасху произошло, обычно в эти дни всё более спокойно. Ещё не успел поработать с Дебуром. Посмотрим, как это будет. Уже не терпится туда приехать, скоро полечу в Америку. Было бы круто заново влиться в коллектив.

– Как оцените работу с Руа?

– Мне очень нравилось. К Патрику вообще никогда не было вопросов. Он меня уважал, я его – ещё больше (смеётся). Главное – самоотдача.

– В предыдущем интервью «Чемпионату» вы высоко отзывались о потенциале Мэттью Шефера. Насколько он реализовал то, о чём вы говорили?

– На полную катушку, даже перереализовал. В 18 лет забить так много голов очень тяжело, почти невозможно.

– Чему-то можно у него учиться уже?

– Учиться можно у всех, у него в том числе. Он отлично катается, видит площадку. У него есть чуйка – куда открыться, куда пас отдать. Она просто нереальная. Не каждый может так чувствовать игру, как он. Катание у него шедевральное.

– Бытует мнение, что «Айлендерс» в прошедшем сезоне тащили на себе два игрока – Шефер…

– И Сорокин. Да, так и есть. Старались играть все, но лучше всех были эти двое.

«Так хотел играть за «Айлендерс», что больше ничего не интересовало»

– С Андерсом Ли общались после его ухода?

– Да, сразу же ему написал. Это офигенный человек, игрок и капитан. Жаль, что он перешёл в другую команду.

– Если бы могли выбирать, кого назначили бы следующим капитаном «Айлендерс»?

– Слава богу, у меня нет права голоса, потому что тяжело выбрать. Со всеми общаешься как с друзьями, а когда по щелчку пальцев игрок оказывается не в твоей команде, это страшно. Просто стрёмно находиться в их ситуации, по себе знаю, что это такое. Не хочется, чтобы кто-то уходил, у нас хорошая команда.

– Максим Шабанов и Максим Цыплаков покинули «Айлендерс». Можете со стороны сказать, что пошло не так? Тот же Цыплаков ярко провёл первый сезон.

– Яркий первый сезон и второй похуже – обыденность. Так происходит у многих хоккеистов. Может, сейчас он вернётся и будет играть ещё лучше. Есть такая вероятность.

У Шабана по-другому. Возможно, просто не влился в НХЛ после КХЛ. Этот год стал для него показателем того, как играют в НХЛ. В следующем году он может проявить себя намного лучше. Разные причины могут быть, но только они знают правду.

– У вас наступает последний сезон перед вступлением в силу запрета на обмен. Поговаривают, что сейчас многие клубы проявляют к вам интерес.

– Не слышал, чтобы меня кто-то хотел обменять или выменять. Будь как будет, моя задача – полностью отдавать себя команде.

– До подписания нового контракта была такая возможность?

– Честно говоря, так хотел играть за «Айлендерс», что меня больше ничего не интересовало.