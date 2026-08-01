Самый молодой клуб НХЛ стал самым неинтересным. Почему «Сиэтл» превратился в серость?

Отказались ли бы вы от гарантированных $ 110 млн в качестве зарплаты, даже с учётом будущей выплаты налогов? Представить себе такое сложно, если только человек не является мультимиллионером. А вот Джейсон Робертсон отказался. Лидер «Далласа» взял годичный контракт на $ 12 млн от старого клуба и отверг предложение «Сиэтла» на $ 15,6 млн на восемь лет вперёд.

За несколько месяцев до этого схожий альтруизм проявил Артемий Панарин. «Кракен» давали ему четырёхлетний контракт на $ 14 млн — однако для Панарина возможность играть в «Лос-Анджелесе» оказалась более важной. Ради этого Панарин оставил на столе два лишних года контракта, лишних $ 3 млн зарплаты в год и выбрал более высокую налоговую ставку (чуть ли не самую высокую в НХЛ).

Если за три месяца две кардинально разных суперзвезды отказываются от крайне щедрых предложений, кажется, ваш клуб идёт неправильной дорогой. Пример «Сиэтла» прекрасно показывает, что не все клубы расширения созданы равными. Представить себе схожую ситуацию в «Вегасе» просто невозможно — а «Сиэтл» в турнирном плане идёт скорее на территорию «Коламбуса» или старой «Атланты».

Как раз на днях исполнилось пять лет со дня драфта расширения «Кракен». Читать предсезонные прогнозы из осени 2021-го очень смешно. Американские журналисты и эксперты как будто решили компенсировать свою ошибку с «Вегасом», который в плей-офф видели лишь спустя три-четыре сезона, и резко завысили прогнозные ожидания от «Кракен». Им стабильно рисовали 100+ очков и место в топ-3 дивизиона.

Причём даже не совсем понятно, на каком основании делались такие щедрые выводы. Драфт расширения «Сиэтл» провёл не лучше «Вегаса». Клубы НХЛ научились на своих ошибках четырёхлетней давности и сделали крайне мало ошибок при защите хоккеистов. Допустим, «Торонто» фактически подарил «Сиэтлу» Джареда Макканна, однако талантливый игрок не смог стать суперзвездой лиги.

Драфт расширения «Сиэтла» Фото: Ted S. Warren/AP/ТАСС

Главный секрет успеха «Вегаса» в плане обменов состоял в накоплении тонны активов за счёт заключения сделок в духе «мы не берём игрока Х, а вы отдаёте нам драфт-пики или молодёжь». Позже это дало возможность делать громкие обмены. У «Кракен» таких сделок почти не было: и клубы научились, и менеджмент «Кракен» якобы оказался крайне жадным в этом плане, требуя очень много. Но «Сиэтл» не использовал и фактор пустой платёжки: в ковидное время потолок несколько лет стоял на месте, и «Аризона» пылесосила плохие контракты, собирая сверху активы.

«Сиэтл» же поставил на подписание звёздных свободных агентов. После крайне среднего драфта расширения клуб потратил немаленькие деньги на подписание одного из лучших вратарей лиги на тот момент Филиппа Грубауэра, а также форварда с чемпионским опытом Джейдена Шварца. Однако в остальном состав «Кракен» был собран чётко из игроков второго-третьего звена: на бумаге это выглядело не хуже «золотых отбросов». Однако в реальности клуб набрал 60 очков.

На второй сезон показалось, что модель с созданием четырёх максимально равных звеньев сработала. Сразу 18 хоккеистов набрали больше 20 очков, шесть игроков забили 20+ голов, второй номер драфта-2021 Мэтти Бенирс стал лучшим новичком сезона. Команда сенсационно выбила в первом раунде «Колорадо», ослабленный после чемпионского сезона, а потом довела до седьмого матча серию с «Сиэтлом».

Однако очень быстро эта тактика доказала и свои минусы. Сложно было ждать каждый год, что средние хоккеисты будут показывать ошеломительные результаты и постоянно реализовывать броски с высоким процентом. Кроме того, «Кракен» отпустили нескольких хороших хоккеистов, например, Моргана Гики, который ушёл бесплатно и стал в «Бостоне» снайпером с 39 шайбами за сезон.

В результате вместо дальнейшего роста клуб погрузился в ещё бо́льшую серость. «Кракен» не меняли звёзд, а продолжали выписывать большие деньги игрокам второго-третьего звена, что приводило к понятному результату: собиралась команда достаточно сильная, чтобы не тонуть на дне, но слишком слабая даже для прохода в плей-офф. За три сезона клуб сменил трёх главных тренеров, но ни один не вернул команду в топ-8 Запада — даже такого слабого, как сейчас.

Самая болезненная часть этого процесса — стагнация молодых хоккеистов. Упомянутый выше Бенирс так и не смог повторить свой лучший результат, достигнутый в первом сезоне. За клуб играет Шейн Райт — человек, который должен был стать первым номером драфта-2022, но сенсационно откатился на четвёртую позицию. Райт пообещал страшную месть, однако в прошлом сезоне набрал 27 очков, «Кракен» якобы планируют менять молодого таланта.

Забавно, что «Кракен» всеми силами создавали себе имидж прогрессивного и смотрящего в будущее клуба — логично для Сиэтла, который считается одним из самых левых мегаполисов Америки. Клуб декларировал аналитический подход, «разнообразный» персонал, нанял первую в НХЛ женщину-тренера. Даже арена «Кракен» носит имя Climate Pledge, посвящённое экологической инициативе. По непонятной пока причине все эти инновации не помогают хоккеистам лучше гонять по льду чёрный кругляшок.

Зачем нейтральному болельщику включать встречи «Сиэтла»? В прошлом году команда Лэйна Ламберта стабильно была худшей в НХЛ по атакующим метрикам с гигантским запасом и какое-то время крутилась в зоне уайлд-кард только за счёт классной защиты — однако матчи смотрят не из-за защиты. Ярких имён в атаке крайне мало, за исключением того же Макканна и уже 35-летнего Джордана Эберле, ставшего лучшим бомбардиром команды с 55 очками (тоже очень показательно).

Джордан Эберле Фото: Maddy Grassy/AP/ТАСС

Получилась ловушка серости, из которой очень сложно вылезти. Для резкого рывка нужно внутреннее развитие (его нет) или громкие трансферы — а звёзды не едут даже на большие деньги. Через год на рынок НСА выходят лидеры команды Макканн и Винс Данн, главный защитник команды: если их не удастся сохранить, то эту сборку команды будет проще собрать заново и искать талантов на драфте.

История «Сиэтла» стала ещё и мощным аргументом против дальнейшего расширения лиги. Как оказалось, качественных игроков на 32 команды уже не хватает, а в «Вегас» люди едут из-за того, что это Вегас. Сложно найти второй такой же город, где каждый день ощущается как праздник, да ещё и нет налогов на доход. Сиэтл к таким явно не относится, хотя это современный мегаполис.

С учётом крайне скромного летнего усиления сложно представить, что даже в нынешнем Тихоокеанском дивизионе «Кракен» могут цепляться за топ-3. Так что с большой долей вероятности тихая вегетарианская жизнь без особых претензий продолжится — в 2021-м все явно ждали не этого.