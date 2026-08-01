Кузнецов окажется в «Сибири»? Будущее форварда должно решиться совсем скоро

1 августа – день, когда игроки на односторонних контрактах в КХЛ получают право присоединиться к предсезонным сборам своих клубов. Однако не у всех эти контракты есть – на рынке находится достаточно большое количество свободных агентов, которым ещё предстоит найти себе новое место работы или остаться на старом.

Второй вариант точно не произойдёт в случае с Евгением Кузнецовым. Как раз 1 августа «Салават Юлаев» официально объявил об уходе именитого форварда, поблагодарив его за те 26 матчей, которые он провёл в составе уфимского клуба в регулярном чемпионате и плей-офф. 20 очков на этом отрезке – довольно неплохой результат на бумаге, однако этого оказалось недостаточно для нового соглашения.

Альтернативу Кузнецову на амплуа опытного центрального нападающего в столице Башкортостана уже нашли, почти два месяца назад заключив соглашение с рекордсменом КХЛ Вадимом Шипачёвым. Лучший бомбардир в истории лиги переехал в Уфу на правах свободного агента после двух лет в минском «Динамо» – помогать местной молодёжи выходить на новый уровень теперь будет именно он.

К тому моменту уже было очевидно, что Евгению в «Салавате» места не найдётся, хотя сам форвард рассказывал, что хотел бы остаться именно там. Впрочем, в первые недели после открытия рынка свободных агентов никаких подвижек по его трудоустройству не было, а сам Кузнецов успел вживую посетить финал Кубка Стэнли, где стал свидетелем чемпионства его бывшей команды «Каролины».

С тех пор нападающий успел немного позаигрывать в соцсетях с болельщиками родного «Трактора», а эксперты – неоднократно предположить, какому же клубу КХЛ Евгений подойдёт больше всего. Среди вариантов, которые в информационном пространстве звучали чаще остальных, значились «Нефтехимик» и минское «Динамо». А кто-то, как Максим Сушинский, и вовсе считает, что Кузнецов смог бы помочь абсолютно любой команде.

Возможно, этой командой станет «Сибирь» – главный тренер новосибирцев Ярослав Люзенков не стал исключать подписания контракта с Кузнецовым и заявил, что этот вариант обсуждался внутри клуба. Загадочно выглядят и вот эти слова Люзенкова: «Ну и приоткрою тайну: сейчас есть ещё один игрок – ведём переговоры. Я рассчитываю, что всё получится, и думаю, что он многим зайдёт (улыбается)». Может, речь как раз про Евгения?

Тем временем Кузнецов попрощался с Уфой: «Эти полгода в Уфе были очень крутыми». Кузнецов попрощался с болельщиками «Салавата»

Впрочем, ситуация вокруг нападающего продолжает оставаться непонятной – если в середине июля его агент Шуми Бабаев говорил, что переговоры по Кузнецову находятся на завершающей стадии (при этом отметил, что «Трактора» в списке заинтересованных команд нет), то спустя неделю после этих слов сам форвард заявил, что переговоры он ведёт «только дома с детьми». Занятное расхождение в показаниях.

Одно очевидно наверняка – с каждым днём развязка в этой истории становится всё ближе. И, похоже, никакой Швейцарии и уж тем более НХЛ в качестве следующего места работы у Евгения не будет – в следующем сезоне мы снова станем наблюдать за обладателем Кубка Стэнли на площадках Континентальной хоккейной лиги.