«С Дацюком знакомы ещё по «Ак Барсу», играли вместе у Крикунова». Интервью с Заварухиным

Николай Заварухин долго работал в системе «Автомобилиста», стал популярен и узнаваем в Екатеринбурге. Однако после завершения сезона-2025/2026 и вылета в первом раунде плей-офф от «Салавата Юлаева» в екатеринбургском клубе приняли решение расстаться с российским тренером.

В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Заварухин рассказал о проведённых на Урале годах, знакомстве с Павлом Дацюком, их совместной игре в крикуновском «Ак Барсе» и о том, как изменился хоккей в Континентальной лиге.

«Хотелось добиться большего, побороться за Кубок Гагарина»

— Как прошли ваши первые месяцы без работы?

— Много времени провожу с семьёй. Съездил с друзьями на Алтай, побывал в тайге в Пермской области. Поездил по Башкирии, у нас здесь много красивых мест. Также получилось на неделю вырваться в Турцию, на море.

— Расстались с «Автомобилистом» в хороших отношениях?

— Всё хорошо, у нас нормальные отношения. Вот недавно летал в Екатеринбург на футбольный матч Первой лиги между «Уралом» и «Торпедо». Роман Орещук сейчас работает [директором] в «Урале», позвал меня. Встретился с друзьями, заходил в хоккейный клуб, пообщались с Олегом Гроссом (спортивным директором «Автомобилиста». — Прим. «Чемпионата»). Я много времени провёл в Екатеринбурге, соскучился по городу. Поговорил с людьми, у меня же там много друзей осталось. Видел болельщиков, очень приятно, что люди меня помнят. Многие благодарили за работу.

— Вы очень долго работали в одной команде. Чем довольны, а что не удалось реализовать?

— Мне было очень приятно работать в «Автомобилисте», спасибо руководству клуба за доверие. В прошлом сезоне, конечно, для меня как для тренера всё получилось сложно. Хотелось добиться большего, побороться за Кубок Гагарина, так как город и болельщики переживали, ждали нашей победы. Из плюсов выделю бронзовые медали, которые мы завоевали впервые в своей истории по итогам сезона-2023/2024. Планировали, конечно, забраться выше, но не сложилось.

НИКОЛАЙ ЗАВАРУХИН В «АВТОМОБИЛИСТЕ» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Разбирал серию с «Салаватом Юлаевым». То из-под ног забьют, то в голову бросят…»

— Каково было переезжать со старой арены на новую? Всё совершенно иначе, по-другому?

— Считаю, что в Екатеринбурге лучшая хоккейная арена в России, для меня она стала по-настоящему домашней. Для зрителей и хоккеистов это просто потрясающая арена, всё очень удобно и комфортно. Красиво как внутри, так и снаружи. Переезжать, безусловно, всегда сложно, ведь нужно привыкать к новому месту. С «Уральцем» мы здорово попрощались, тоже родной дворец спорта, у него своя история.

— Серия прошлого плей-офф с родным для вас «Салаватом Юлаевым» до сих пор вспоминается? Вы разбирали её досконально?

— Неприятная для нас серия. Играли с моим родным клубом, тут ведь вот ещё какой момент… Сразу вспоминается тот гол, который нам забил Максим Кузнецов в концовке третьей встречи серии. Разумеется, я разбирал эту серию, много думал. Интересно, что в конце регулярного чемпионата мы играли с топовыми командами, подошли к плей-офф, как казалось, в хорошей форме. Я старался держать ребят в тонусе, хотел, чтобы они были лучше готовы, давал игровое время. В каких-то моментах ждал большего от тех хоккеистов, которые должны были вести за собой всех остальных. Где-то мы не попали на пик формы, в каких-то моментах везение оказалось не на нашей стороне. То из-под ног забьют, то в голову бросят из-за ворот…

— Пообщались ли вы лично с новым главным тренером екатеринбуржцев Алексеем Кудашовым, передали ли ему дела?

— Нет, с Алексеем Кудашовым не было разговора, мы с ним лично не общались.

«Автомобилист» обновляется. Время, как говорят в таких случаях, пришло»

— У вас в Екатеринбурге было общение с Павлом Дацюком или он занимался своими делами и вопросами?

— Он же сначала плотно занимался Молодёжной хоккейной лигой. Мы с Павлом были на связи, я спрашивал про молодых ребят: кого взять посмотреть во взрослую команду, у кого какие перспективы. У нас с Дацюком сложились дружеские рабочие отношения. Мы же с ним ещё в Казани пересекались будучи профессиональными игроками, когда Владимир Васильевич Крикунов, руководивший тогда «Ак Барсом», взял Павла после тяжёлой травмы колена. Так что мы играли у Крикунова, давно знакомы и знаем друг друга.

— Уже тогда было видно, что Павел, ставший впоследствии звездой НХЛ, большой профессионал и мастер?

— Да. У него была травма, он восстанавливался, профессионально относился к себе, к своему здоровью, работал с реабилитологом, много трудился в тренажёрном зале (всего в составе «Ак Барса» Павел Дацюк провёл 42 матча в сезоне-2000/2001. — Прим. «Чемпионата»).

ПАВЕЛ ДАЦЮК В «АК БАРСЕ» Фото: Игорь Уткин/ТАСС

— Следите за трансферными кампаниями клубов в межсезонье? Было уже много интересных сделок и обменов.

— Конечно, пристально смотрю и слежу. Мне всё это интересно, это моя работа. Внимательно изучаю комплектование всех команд, отмечаю для себя определённые моменты.

— У «Автомобилиста» вырисовывается очень крепкий состав.

— Да, немножко обновили команду. Нужно было это сделать, у меня в голове это тоже сидело. Время, как говорят в таких случаях, пришло. Подписаны контракты со многими интересными ребятами: Барабановым, Кадейкиным, Гущиным. Серьёзно обновилась легионерская линия.

— Ещё пришли Карпухин, Клаг.

— Они, кстати, были у нас на карандаше. Мы за ними следили, изучали манеру игры. Менеджеры сейчас всё правильно делают: нужна свежая кровь, омоложение.

«Сильных иностранцев в КХЛ становится меньше. Появляется шанс для наших молодых ребят»

— Есть ли, на ваш взгляд, тенденция, что в КХЛ едет всё меньше качественных иностранцев, или это не соответствует действительности?

— Я считаю, что с каждым годом сильных иностранцев в КХЛ становится меньше. Рынок скудеет, появляется шанс для наших молодых ребят. Нужно много работать, завоёвывать место в составе, пробиваться. Проявлять себя с лучшей стороны.

— Очередное решение ИИХФ по недопуску наших сборных на международные соревнования может сказаться на развитии игроков, в том числе молодых?

— Мы все понимаем, что нужно играть международные матчи. В этих встречах растут хоккеисты, тренеры, развивается молодёжь. Идёт общий прогресс. Есть и своя специфика. Например, когда смотришь на европейские чемпионаты, то там другие площадки, другой характер матчей. Кстати, НХЛ я тоже смотрел в свободное время. Сейчас всё доступно, всё удобно. Никогда не поздно учиться, приобретать для себя какие-то новые навыки.

— Согласны, что чемпионаты мира без сборной России стали менее интересными и конкурентоспособными?

— Соглашусь с вами, раньше было намного интереснее. Все турниры, в которых сборная России принимала участие, гораздо лучше. Да, наша команда была в разных составах, но всегда находилась на ведущих ролях, многим подавая пример. Жаль, что сейчас у тех же молодых ребят нет международной практики. Это сильно влияет. Талантливой молодёжи у нас много. Тот же драфт НХЛ, который я тоже смотрел, это доказал. Наши парни высоко котируются на мировой арене.

— Как вы считаете, становится ли Континентальная лига с каждым сезоном всё сильнее, интереснее и более непредсказуемой?

— Так и есть. Много матчей с высокой интригой, лига стала очень конкурентной. Команды выравниваются, на это в том числе повлияло и то, что стало меньше иностранцев. Сейчас каждый может обыграть каждого. Очень много разных нюансов: переезды, особенности календаря, логистика. Всё это нужно тщательно изучать и учитывать. Хоккей становится более непредсказуемым. Тем интереснее его смотреть и изучать.