Глотов вернулся в СКА, Пакетт перешёл в «Авангард». Новая таблица трансферов КХЛ

Два месяца назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей обновлённой таблице трансферов, изучая, что изменилось в КХЛ с момента выхода предыдущего материала. Отметим, что команды в таблице расположены в алфавитном порядке.

Минское «Динамо» за последние две недели заключило три пробных контракта: просмотр в команде Сергея Брылина пройдут защитник Даниил Бокун и два нападающих — Максим Мальцев и Сергей Калинин. Многоопытный 35-летний российский форвард постарается доказать свою необходимость «зубрам» на предсезонном сборе.

В конце июля московское «Динамо» практически завершило летнюю селекционную деятельность. Бело-голубые продлили контракты с целым рядом игроков: новые полноценные соглашения подписали голкиперы Максим Моторыгин и Илья Подсуха, защитники Магомед Шараканов и Марио Паталаха, а также форварды Артём Бондарь и Даниил Давыдов. Одним из главных новичков столичного клуба стал центральный нападающий Павел Шэн, который был выменян из «Адмирала». Также из «Авангарда» был выменян белорусский нападающий Игорь Мартынов. Ещё несколько хоккеистов подписали пробные соглашения для прохождения предсезонного сбора в Нижегородской области. Покинул организацию Максим Мамин, вернувшийся в ЦСКА. На повестке дня до сих пор остаётся лишь будущее Никиты Гусева, в остальном ростер бело-голубых фактически сформирован.

«Шанхайские Драконы» объявили о заключении контракта с покинувшим СКА защитником Бреннаном Менеллом. Несколько российских игроков пополнили состав «драконов» на правах аренды, а ещё ряд опытных хоккеистов заключили пробные соглашения для прохождения предсезонки. Полноценным новичком китайского клуба стал Степан Хрипунов, сразу подписавший основной контракт. И буквально сегодня, 5 августа, «драконы» объявили об обмене с «Ак Барсом», в результате которого новичком команды также стал воспитанник казанцев голкипер Амир Мифтахов, ранее выступавший за океаном. После этого «Шанхай» расторг контракт с Патриком Рыбаром.

«Лада» заключила пробный контракт с голкипером Дмитрием Шикиным, который ранее выступал за «драконов», а в это межсезонье сначала успел подписать соглашение в ВХЛ, но впоследствии расторг его ради возвращения в КХЛ. Защитник Максим Березин покинул тольяттинский клуб, не сумев пройти просмотр. Экс-форвард «Лады» Томаш Юрчо вернулся домой в Словакию, став игроком «Кошице».

Канадский форвард Джованни Фьоре по сей день остаётся единственным новичком «Локомотива». За последние две недели ярославцы вновь не произвели трансферных ходов. «Северсталь» за это время обменяла в «Адмирал» нападающего Владислава Цицюру.

СКА зарегистрировал контракт на пять лет с вернувшимся в команду нападающим Василием Глотовым и продлил соглашение с вратарём Сергеем Ивановым. В «Амур» были обменяны защитник Данила Галенюк и нападающий Семён Демидов. «Сочи» подписал пробные контракты с тремя хоккеистами, а «Спартак» заключил просмотровый контракт с вернувшимся в Россию из Северной Америки нападающим Матвеем Петровым.

«Торпедо» объявило о возвращении защитника Дмитрия Бреуса и расторжении контракта с нападающим Алексеем Кручининым. Новые контракты с нижегородцами подписали нападающие Егор Виноградов и Егор Соколов. ЦСКА вернул в команду автора «золотого» гола нападающего Мамина, чей этап карьеры в московском «Динамо» получился откровенно провальным.

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты «Динамо» Минск з. Бокун («Лада», пробный), з. Кузьмин («Чикаго», НХЛ), н. Гарднер (ЦСКА, обмен), н. Калинин (ЦСКА, пробный), н. Мальцев («Локомотив», пробный), н. Тирни («Амбри-Пиотта», Швейцария) н. Пинчук («Нэшвилл», НХЛ), н. Мороз, н. Бориков (оба — «Юта», НХЛ), з. Хэмилтон (ЦСКА), з. Диц («Сибирь»), з. Хенкель («Динамо» М), н. Воронин (ХК «Сочи»), н. Шипачёв («Салават Юлаев») з. Мелош, з. Смит, н. Энас, н. Лимож, н. Пышкайло, н. Михалёв «Динамо» Москва з. Блажиевский («Авангард»), з. Зборовский («Автомобилист»), з. Малышев (ХК «Сочи», пробный), з. Новиков («Онтарио», АХЛ, пробный), з. Хенкель («Динамо» Мн), н. Коростелёв («Спартак», обмен), н. Летунов («Торпедо»), н. Мартынов («Авангард», обмен), н. Меркли («Шанхайские Драконы»), н. Никонов («Трактор», обмен), н. Тертышный («Адмирал»), н. Шафигуллин («Нефтехимик», обмен), н. Шэн («Адмирал», обмен), н. Рябкин («Каролина», НХЛ, аренда) з. Адамчук («Авангард»), з. Готовец (завершение карьеры), з. Калиниченко (завершение карьеры), з. Классон, н. Артемьев («Нефтехимик», обмен), н. Галимов, н. Дер-Аргучинцев («Адмирал», обмен, права), н. Зинченко («Лада», обмен), н. Ильенко («Авангард»), н. Комтуа («Спартак», обмен), н. Кудрявцев («Лада»), н. Мамин (ЦСКА), н. Михеев (завершение карьеры), н. Пакетт («Авангард»), н. Прохоров («Айлендерс», НХЛ), н. Слепышев («Автомобилист»), н. Угольников, н. Чернов («Шанхайские Драконы») в. Моторыгин, в. Подсуха, з. Паталаха, з. Шараканов, н. Бондарь, н. Давыдов, н. Гусев «Шанхайские Драконы» в. Бутеец («Трактор», аренда), в. Хомченко (ХК «Сочи»), з. Бойков, з. Науменков (оба — «Торпедо»), з. Коледов (СКА, пробный), з. Малоросиянов («Автомобилист» аренда), з. Менелл (СКА), з. Оттенбрайт, з. Чичек, н. Фрк (все — «Калгари», АХЛ), н. Барулин («Нефтехимик», пробный), н. Котляревский («Авангард», обмен), н. Кошелев («Сибирь», пробный), н. Мюррей («Нюрнберг», Германия), н. Петан («Амбри-Пиотта», Швейцария), н. Смит («Каролина», НХЛ), н. Хрипунов («Автомобилист»), н. Чен (Йельский университет, NCAA), н. Чернов («Динамо» М), в. Мифтахов, н. Яшкин (оба — «Ак Барс») в. Кареев, в. Тихомиров, в. Шикин («Лада», пробный), з. Бишофф, з. Брынцев, з. Райлли (оба — «Спартак»), з. Валенцов («Трактор»), з. Калинюк, з. Кленденинг, з. Леонтьев, з. Сомерби (оба — «Лада»), з. Харпур, н. Акользин, н. Бурмистров, н. Вагнер («Лёвен Франкфурт», Германия), н. Джозефс, н. Каблуков, н. Куинни, н. С. Фу (оба — ХК «Сочи»), н. Лабанк («Рапперсвилль», Швейцария), н. Меркли («Динамо» М), н. Рассказов, н. Рендулич, в. Рыбар, н. Сукезе, н. П. Фу з. Гроло, н. Кузнецов, н. Попугаев, н. Саттер «Лада» в. Мишуров («Авангард», обмен), в. Овчарик (ЦСК ВВС, ВХЛ, обмен), в. Подскребалин («Металлург» Нк, обмен), в. Шикин («Шанхайские Драконы», пробный), з. Вафин (ЦСК ВВС, ВХЛ, пробный), з. Волков (ХК «Сочи»), з. Леонтьев, з. Сомерби (оба — «Шанхайские Драконы»), з. Миллман («Бейкерсфилд», АХЛ), з. Таймазов («Ак Барс», обмен), н. Беляев («Югра», ВХЛ, пробный), н. Кудрявцев («Динамо» М), н. Зинченко («Динамо» М, обмен), н. Кинг («Цинциннати», ECHL), н. Рожков («Торпедо», обмен), н. Максимов («Кицбюэль», Австрия, пробный), н. Рыжов («Зауралье», ВХЛ, пробный), н. Шакиров («Нефтяник», ВХЛ), н. Швырёв (ХК «Сочи», пробный) в. Бочаров, з. Уильямс (оба — «Сочи»), в. Горбенко, в. Трушков («Амур»), в. Устименко, з. Бокун («Динамо» Мн, пробный), з. Ганабин («Металлург»), з. Земчёнок, з. Калимуллин (ХК «Сочи», обмен), з. Коттон (ЦСКА, обмен), з. Сёмин (СКА), н. Бородин (ХК «Тамбов», ВХЛ, обмен), н. Граовац, н. Гришаков, н. А. Кузнецов («Автомобилист», обмен), н. Обидин, н. Ожгихин, н. Тянулин («Нефтехимик»), н. Уткин («Металлург» Нк, ВХЛ, обмен), н. Юрчо («Кошице», Словакия) з. Макаров, з. Морозов, н. Алтыбармакян, н. Гоголев, н. Грошев, н. Кугрышев, н. Романов, н. Савчук, н. Сетдиков, н. Червоненко «Локомотив» н. Фьоре («Авангард») з. Гернат, з. Кожевников («Северсталь», обмен), н. Волков («Адмирал», аренда), н. Красковский («Торпедо»), н. Лихачёв («Амур», обмен), н. Мальцев («Динамо» Мн, пробный), н. Никулин («Сибирь»), н. Паник, н. Фрейз, н. Ябелов («Молот», ВХЛ) з. Мисюль, н. Берёзкин, н. Дудоров «Северсталь» з. М. Гусев, н. Граф (оба — СКА, обмен), з. Кожевников («Локомотив», обмен), н. Артамонов («Автомобилист», аренда), н. Кизимов («Автомобилист», обмен), н. Танков («Авангард», обмен), н. Ян («Салават Юлаев») з. Ващенко («Адмирал»), з. Камалов («Торпедо»), н. Аймурзин (СКА, обмен), н. Жабреев («Ижсталь», ВХЛ), н. Ильин («Питтсбург», НХЛ), н. Цицюра («Адмирал»), н. Чебыкин (СКА) в. Королёв, в. Скотников, з. Грегуар, з. Фомин, н. Абросимов, н. Веряев, н. Иванцов, н. Казулаев, н. Квочко, н. Лишка, н. Окунев, н. Подшивалов, н. Рейнгардт, н. Садовин СКА з. Варлаков, н. Атанасов (оба — «Торпедо», обмен), з. Маклюков («Металлург», обмен), з. Сёмин («Лада»), н. Аймурзин («Северсталь», обмен), н. Бардаков («Колорадо», НХЛ), н. Вайссбак («Фрёлунда», Швеция), н. Глотов («Трактор», обмен), н. Чебыкин («Северсталь») в. Заврагин, з. Зеленов (оба — «Металлург», обмен), в. Мойсевич («Вегас», НХЛ), з. Выдренков («Трактор», обмен), з. Галенюк, н. С. Демидов (оба — «Амур», обмен), з. М. Гусев, н. Граф (оба — «Северсталь», обмен), з. Коледов («Шанхайские Драконы», пробный), з. Менелл («Шанхайские Драконы»), з. Филлипс, н. Воробьёв («Торпедо»), н. Гурзанов, н. Лайпсик, н. Ларионов, н. Поляков («Торпедо», обмен), н. Хайруллин (ЦСКА) в. Иванов, з. Педан, н. Дишковский, н. Уилсон «Сочи» в. Бочаров, з. Уильямс (оба — «Лада»), в. Шаймарданов, н. Слепец (оба — «Амур», обмен), з. Ахияров («Сибирь», обмен), з. Балдаев («Амур»), з. Беляков («Спартак», обмен), з. Грэм («Нитра», Словакия), з. Калимуллин («Лада», обмен), з. Солянников («Адмирал», пробный), н. Воронин («Динамо» Мн), н. Гиздатуллин («Амур»), н. Гуслистов («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Ежов («Динамо» СПб, пробный), н. Куинни, н. С. Фу (оба — «Шанхайские Драконы»), н. Овчинников («Металлург» Нк, ВХЛ, пробный), н. Хохлачёв («Салават Юлаев») в. Самсонов («Металлург», права), в. Третьяк (завершение карьеры), в. Хомченко («Шанхайские Драконы»), з. Волков («Лада»), з. Малышев («Динамо» М, пробный), з. Мачулин («Амур», обмен), з. Мокрушев, з. Хёфенмайер («Аугсбург», Германия), з. Хохлов, н. Аврамов («Спартак», обмен), н. Бикмуллин («Нефтехимик», пробный), н. Биттен («Шарлотт», АХЛ), н. Боден, н. Дедунов, н. Попов («Сибирь», обмен), н. Сероух («Торпедо»), н. Уткин («Лада», обмен), н. Швырёв («Лада», пробный) в. Щетилин, з. Ли, з. Николаев, з. И. Сушко, н. Гуськов, н. Кагарлицкий, н. Венгрыжановский «Спартак» в. Павленко («Уилкс-Бэрре/Скрэнтон Пингвинз», АХЛ), в. Федотов («Коламбус», НХЛ), з. Брынцев, з. Райлли (оба — «Шанхайские Драконы»), н. Аврамов («Сочи», обмен), н. Гальченюк, н. Свечников (оба — «Амур»), н. Комтуа («Динамо» М, обмен), н. Петров («Бейкерсфилд», АХЛ, пробный) в. Георгиев (расторжение контракта), в. Егоров, з. Беляков («Сочи», обмен), з. Рукавишников, з. Соколов, н. Звягин (оба — «Химик», ВХЛ, обмен), н. Биро («Лёвен Франкфурт», Германия), н. Коростелёв («Динамо» М, обмен), н. Кровяков, н. Храпов, н. Лукин (все — «Амур», обмен), н. Морозов (расторжение контракта), н. Муиссу («Брэндон», WHL) з. Бычков, з. Вишневский, з. Кин, з. Миронов, з. Соболев, з. Ярош, н. Буруянов, н. Варюшкин, н. Гутик, н. Коротких, н. Мансуров, н. Пивчулин, н. Рубцов, н. Соловьёв «Торпедо» з. Бреус («Барыс», из аренды), з. Брики («Уилкс-Бэрре/Скрэнтон Пингвинз», АХЛ), з. Дрягилев («Торпедо-Горький», ВХЛ), з. Камалов («Северсталь»), н. Веккионе («Барыс»), н. Воробьёв (СКА), н. Голоднюк («Норильск», ВХЛ, пробный), н. Красковский («Локомотив»), н. Поляков (СКА, обмен), н. Сероух («Сочи»), н. М. Уткин («Торпедо-Горький», ВХЛ) в. Зинаддин («Автомобилист», обмен), з. Александров, з. Бойков, з. Науменков (оба — «Шанхайские Драконы»), з. Варлаков, н. Атанасов (оба — СКА, обмен), з. Сальников («Автомобилист», обмен), з. Силаев («Нью-Джерси», НХЛ), н. Авершин, н. Артамонов («Автомобилист», обмен), н. Крутов («Амур», аренда), н. Кручинин, н. Летунов («Динамо» М), н. Принс, н. Рожков («Лада», обмен), н. Шевченко (СКА-ВМФ, обмен) в. Костин, з. Нарделла, з. Пелевин, н. Белевич, н. Виноградов, н. Гараев, н. Гончарук, н. Мисников, н. Муханов, н. Свищёв, н. Соколов, н. Ткачёв, н. Фирстов, н. Шавин ЦСКА з. Грушников («Калгари», АХЛ, пробный), з. Замула («Коламбус», НХЛ), з. Коттон («Лада», обмен), з. Хэмилтон («Динамо» Мн), н. Барак («Металлург»), н. Мамин («Динамо» М), н. Хайруллин (СКА), н. Склокин («Авангард») з. Брютов («Звезда», ВХЛ), з. Провольнев («Металлург»), з. Шуравин («Флорида», НХЛ), з. Эберт, н. Абрамов («Амур», обмен), н. Гарднер («Динамо» Мн, обмен), н. Калинин («Динамо» Мн, пробный), н. Лазутин («Сибирь», обмен), н. Моисеев, н. Паутов («Филадельфия», НХЛ) в. Самонов, з. Нестеров, з. Охотюк, з. Патрихаев, н. Бучельников, н. Гурьянов, н. Зернов, н. Костин, н. Чуркин

В Восточной конференции «Авангард» подписал контракт с форвардом Седриком Пакеттом (на место ушедшего в «Локомотив» Джованни Фьоре), обменяв при этом нападающего Игоря Мартынова в московское «Динамо». В целом состав омичей на сезон можно считать укомплектованным. Выглядит он солидно и грозно.

На финишной прямой и селекция «Автомобилиста», а вот в «Адмирале» решили расстаться с Никитой Сошниковым. Сначала форварда поместили в список отказов, а затем просто решили расторгнуть контракт. Никита возвращается в Челябинск (сперва на пробный контракт), где уже успел поиграть.

«Амур» ведёт себя поспокойнее дальневосточных соседей, а вот в Астане указали на выход вратарю Бояркину и защитнику Гайтамирову. Не лучшее время для расторжения контрактов. Особенно в случае с голкипером. Искать работу сейчас не так просто, так как вратарские бригады у команд укомплектованы.

Интересные слухи ходят вокруг «Ак Барса». Там якобы интересуются нападающим Эвандером Кейном, который прошлый сезон провёл в составе «Ванкувера». В этом случае потратиться «барсам» придётся очень прилично, да и в НХЛ у Кейна наверняка есть предложения.

«Нефтехимик» пригласил на пробные соглашения нападающих Рафаэля Бикмуллина и Петра Хохрякова, а в «Салавате Юлаеве» официально попрощались с Евгением Кузнецовым. Где же продолжит карьеру бывший партнёр Александра Овечкина по «Вашингтону»: в «Сибири» или в «Тракторе»?

В «Металлурге» никаких резких движений не делают: состав у Андрея Разина крепкий. В «Сибири» завершившие карьеры Сергей Широков и Валентин Пьянов получили должности в селекционной службе клуба. «Трактор» в ближайшее время должен подписать новый контракт с Владимиром Жарковым. Наконец-то завершилась сага с Василием Глотовым: форвард официально вернулся в СКА.