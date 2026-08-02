До сезона остался месяц, а они всё ещё без работы. 8 главных свободных агентов КХЛ

До начала нового сезона КХЛ остался месяц с небольшим – на этот раз регулярный чемпионат стартует 5 сентября. При этом многие именитые хоккеисты всё ещё не подписали новых контрактов. Рассказываем о восьми главных неограниченно свободных агентах лиги.

Степан Фальковский

Главный гигант КХЛ не получил нового соглашения от «Ак Барса» и покинул клуб на правах свободного агента. Но это было почти два месяца назад – а нового места работы у белорусского защитника нет до сих пор.

Это кажется немного странным – да, Фальковский далеко не идеален при игре у собственных ворот, что мы могли не раз увидеть в том числе и в финале Кубка Гагарина, но всё же интерес к нему наверняка должен присутствовать. Тем более что Степану всего 29 лет.

Степан Фальковский Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Возможно, всё дело в финансовых запросах игрока – по слухам, именно они стали одной из причин, по которой в Казани отказались от его услуг. Что ж, у экс-напарника Фальковского Ильи Карпухина получилось найти клуб, который завалил его деньгами. Возможно, получится и у самого Степана.

Вячеслав Войнов

36-летний защитник не был ключевым игроком обороны «Авангарда» в прошлом сезоне, но всё-таки вышел на лёд в большей части матчей, в том числе в решающей стадии сезона.

Ещё в начале июня агент Вячеслава Станислав Романов говорил о существующем интересе к его клиенту со стороны нескольких клубов КХЛ – тем не менее один из самых опытных и титулованных защитников лиги всё ещё находится в статусе свободного агента.

Игрок с таким бэкграундом мог бы пригодиться многим командам в качестве ментора для молодых защитников – других людей, которые выигрывали и Олимпиаду, и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина, в нашей лиге больше нет. Так что новый контракт Войнова кажется лишь вопросом времени.

Алексей Кручинин

Возвращение Кручинина в Нижний Новгород получилось непродолжительным – уже после одного сезона «Торпедо» приняло решение расторгнуть контракт с экс-капитаном, сделав это за несколько дней до официального выхода основного состава из отпуска.

Камбэк Алексея действительно выдался не самым удачным – в Кубке Гагарина он пропустил несколько встреч первого раунда из-за дисквалификации, после чего не смог моментально вернуться в состав нижегородцев. Своего шанса он ждал до третьей игры серии с «Металлургом», но даже голы в двух матчах подряд не помогли ему укрепить свои позиции.

В пользу Кручинина говорит его позиция – центральные нападающие всегда были в дефиците. Играть на точке он умеет, да и опыт у него достаточно большой – едва ли Алексей будет долго находиться без клуба.

Мартин Гернат

Похоже, сага со словацким защитником, как и год назад, вновь будет жить до последнего – тогда о возвращении Герната «Локомотив» объявил во время предсезонного турнира в Омске.

Сейчас уже двукратный обладатель Кубка Гагарина снова взял паузу на отдых и тщательные раздумья – не исключено, что после неплохого выступления на Олимпиаде и успехов в КХЛ Мартин снова обратит свой взор на Северную Америку в попытке вернуться туда.

Если же этого вновь не случится, в России для него всегда найдётся вариант.

Рихард Паник

Та же тишина окружает и соотечественника Герната, который был признан лучшим нападающим финала Кубка Гагарина. По ходу этого плей-офф многие взглянули на Рихарда совершенно по-другому – он стал настоящим лидером «Локомотива», который приносил пользу команде не только результативными действиями, но и подкожной игрой.

В Ярославле наверняка заинтересованы в продлении сотрудничества – возможно, как и в случае с Гернатом, развязки в этой истории придётся ждать до самого конца лета. То же самое касается и ещё одного легионера железнодорожников Байрона Фрейза, однако канадец признавался, что близок к завершению карьеры.

Рихард Паник Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Стефан Да Коста

Один из самых ярких легионеров в истории лиги покинул Екатеринбург спустя пять лет игры в «Автомобилисте» (если не брать в расчёт сезон-2018/2019). За спиной у французского форварда солидная карьера в КХЛ – в ней, помимо уральского клуба, были «Локомотив», «Ак Барс» и, конечно, ЦСКА, где Да Коста когда-то мощно заявил о себе на всю КХЛ.

В ближайшее время Стефану предстоит расширить свои горизонты – в белорусской прессе вовсю сватали нападающего в минское «Динамо» (хотя, по нашей информации, делать это преждевременно), а генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов не так давно открыто заявил, что его клубу до сих пор предлагают услуги француза. Однако многое зависит от финансов.

Евгений Кузнецов

В Новосибирске может оказаться и Кузнецов – в последнее время слухи всё больше связывают между собой «Сибирь» и 34-летнего центрального нападающего. «Салават Юлаев» только 1 августа официально попрощался с Евгением, и теперь форвард готовится к следующему этапу своей карьеры.

Никита Гусев

Гусев провёл три года в составе московского «Динамо», и даже несмотря на не самый удачный предыдущий сезон в его исполнении и большие перемены в руководстве бело-голубых, сложно представить, что следующий сезон Никита начнёт в другом месте. Хотя такая вероятность и была.

34-летний форвард уже приучил нас к тому, что вопросы с его контрактом решаются вплоть до окончания межсезонья. В прошлом году перед заключением полноценного соглашения с московским клубом Гусев и вовсе подписал пробный контракт. Едва ли эта резонансная история повторится, а вот то, что новое соглашение Никиты с «Динамо» снова будет однолетним, практически не поддаётся сомнению.