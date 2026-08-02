«Я даже не знал, что там есть лига». В какой стране играют в хоккей в июле?

Вторая половина июля и начало августа — самое мёртвое хоккейное время. Приложения хоккейной статистики радуют пустыми экранами и сообщениями, что на несколько дней вперёд не будет никаких матчей ни в каких лигах. Только сейчас из отпуска выходят европейские команды, а топовые молодёжные и юниорские сборные проводят товарищеские встречи.

Однако есть одна (а точнее — две) хоккейные лиги, которые играют как раз летом. В Южном полушарии зима наступает привычным нам летом, поэтому в Австралии и Новой Зеландии наступает хоккейный сезон — краткий, но весёлый. Например, вчера в четырёх матчах австралийской лиги забросили 32 шайбы.

Хоккейная ассоциация Австралии была создана одновременно с ИИХФ, в 1908-м. Однако местная хоккейная сборная ничего никогда не выигрывала, на единственной Олимпиаде в 1960-м пропустила 86 шайб за шесть встреч. Даже с учётом того, что из-за отстранения России и Беларуси уровень нижних дивизионов просел (более слабые сборные перешли в элиту), местная сборная сидит в дивизионе 2A без особых шансов на улучшение положения.

По данным ИИХФ, в стране зарегистрировано 3382 взрослых хоккеиста. Это не сильно меньше, чем в куда более успешных в хоккейном плане Германии (5681) или Австрии (3607), и больше, чем в Казахстане (1204). Однако уровень этих игроков кардинально различается. Австралийская лига, в своём нынешнем виде созданная в 2000-м, полупрофессиональная: большинство игроков работают по стандартному восьмичасовому графику.

Один из матчей австралийской лиги Фото: AIHL

Австралия даже дала НХЛ обладателя Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» — правда, родился Натан Уокер в Кардиффе, а его семья переехала в Сидней уже позже. У юного Натана не было никакой возможности смотреть НХЛ, он занимался регби, однако влюбился в хоккей после просмотра фильма «Могучие утята». Но уровень местного хоккея был таким, что уже в 11 лет Уокер играл на уровне U18, и в 13 лет форвард ради развития переехал в Чехию.

Уровень местной лиги (AIHL) медленно растёт. Несколько лет назад там даже не было полноценных матчей из 60 минут — сначала играли три периода по 15 минут, потом удлинили третий период до стандартного времени, а с 2022-го перешли на привычный всем формат. За 25 лет лига разрослась с трёх до 10 команд, пусть два ковидных сезона пришлось полностью пропустить: в стране были чуть ли не самые жёсткие в мире карантинные правила.

Главный посол российского хоккея в Австралии — Евгений Скачков. Бывший форвард «Ак Барса», СКА и многих других клубов уже давно выбрал экзотичный путь, став одним из первых россиян, в своё время уехавших в румынскую лигу. Скачков получил местное гражданство и выступает за Румынию в низших дивизионах ЧМ. Форвард до сих пор играет в карпатской лиге, однако летом, когда хоккея в стране нет, ездит на австралийскую вахту.

«Много ребят, которые учатся в колледжах и играют, так что достаточно молодая лига. Если у легионеров высокий уровень, то и команда играет неплохо, если слабенький – то и команда будет проседать. [...] На хоккее атмосфера добрейшая. После игры ты должен выйти и с людьми пообщаться, они всегда рядом с командой. Это настолько сближает, роднит людей. Из всех стран, где я был, поставлю Австралию на первое место – по красоте, по быту», — говорил хоккеист в интервью.

Чуть ранее в стране играл экс-форвард рижского «Динамо» Айнарс Подзиньш. В интервью «СЭ» он рассказывал о жизни в стране: «В Канберре очень много пустырей, и дорогу часто перебегают кенгуру – там их тысячи. Они трусливые, но есть и откормленные, которые не убегают и подпускают людей, на обочине часто видишь их мёртвые тела. Однажды спонсор предоставил нам ночь в отеле, который находится в зоопарке. Заселился, выхожу на балкон, а там жираф ест морковку из кормушки! По веранде гуляли павлин, олень и лама».

В австралийской лиге сейчас выступает больше сотни легионеров. География там максимально экзотичная, охватывает и Чехию со Швецией, и Японию с Монголией. Последнюю в Австралии представляет экс-защитник молодёжки «Амура» Бату Гендунов, который когда-то говорил, что мечтает стать первым бурятом в КХЛ. Сделать этого не получилось, однако на уровне AIHL натурализованный монгол стал одним из самых результативных защитников.

Большинство австралийских иностранцев — разумеется, вездесущие канадцы, число которых там перевалило за 60. Бо́льшая их часть представляет даже не ECHL, а самые затопленные подвалы американского хоккея. Например, лучший бомбардир чемпионата Таннер Хоппс играл на уровне канадской университетской лиги — кратно более слабой, чем американская NCAA.

Дэвид Бут — главная звезда местной лиги Фото: Allan Dranberg/Zuma/ТАСС

Однако стали приезжать на экзотический континент и бывшие игроки НХЛ. В этом сезоне их два — это защитник Симон Депре и форвард Дэвид Бут. Оба и в КХЛ успели поиграть, пусть и без особого успеха, а теперь выбрали дорогу путешествий. Бут рассказывал сайту НХЛ: «Я вообще не знал, что в Австралии есть хоккейная лига. Здесь лишь две тренировки в неделю, причём уже вечером. Перед игрой вас допускают на арену лишь за полтора часа, потому что тут массовое катание. За день на льду может быть под 200 человек, за счёт этого и живёт местный хоккей».

Однако сам Бут признавался, что делал это не ради денег, а ради семьи. «Мои дети плавали у Большого Барьерного рифа — правда, круто? Когда у нас был перерыв в матчах, мы ездили во Вьетнам: сложно было поехать туда из США, но здесь это проще. Мы насладились этими поездками, выросли как семья за это время».

Не стоит ждать, что Австралия станет хоккейной державой в ближайшие годы — в стране слишком много популярных игровых видов спорта, оттесняющих на второй план даже привычный всем футбол. Однако хоккей может оказаться милым нишевым видом спорта, который потихоньку будет привлекать новую аудиторию и известных игроков, которые приедут подзаработать.