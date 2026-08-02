СКА сохранил основного вратаря и готовит скандальный контракт. Трансферы дня в КХЛ

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 2 августа.

СКА подписал контракт с вратарём Сергеем Ивановым на один год

Голкипер Сергей Иванов заключил соглашение со СКА на один год, сообщает пресс-служба армейского клуба. 22-летний вратарь будет выступать в Санкт-Петербурге на правах аренды из «Коламбус Блю Джекетс».

«Ждём классной игры и ещё более крутой статистики в будущем сезоне», — говорится в сообщении СКА.

Ранее голкипер подписал контракт новичка с «Коламбусом» до 2028 года. Иванов был выбран «Блю Джекетс» в пятом раунде под общим 138-м номером на драфте НХЛ 2022-го.

В сезоне-2025/2026 КХЛ Сергей провёл 56 матчей за СКА в регулярном чемпионате при коэффициенте надёжности 2,50 и 92,8% отражённых бросков. Также на его счету две игры в плей-офф при коэффициенте надёжности 1,52 и 93,8% сейвов.

Контракт Глотова со СКА в ближайшее время зарегистрируют в КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», контракт нападающего Василия Глотова со СКА в ближайшее время зарегистрируют в Континентальной хоккейной лиге.

«Никаких проблем с регистрацией контракта Василия Глотова со СКА не было и нет. Были определённые технические моменты. В ближайшее время контракт Глотова со СКА будет официально зарегистрирован в КХЛ», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ появилась информация, что с регистрацией контракта хоккеиста с армейским клубом возникли проблемы. СКА выменял права на игрока ещё 1 июля, после чего на протяжении целого месяца не мог зарегистрировать соглашение с хоккеистом. КХЛ полагала, что армейский клуб обходит потолок зарплат.

28-летний форвард минувший сезон провёл в «Тракторе». В регулярном чемпионате Глотов сыграл 64 матча, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. В плей-офф на его счету пять встреч и один ассист. Василий ранее уже выступал за СКА. Всего он провёл в КХЛ 387 матчей и заработал 206 (92+114) очков.

«Шанхайские Драконы» арендовали Малоросиянова у «Автомобилиста»

«Автомобилист» отправил 20-летнего защитника Даниила Малоросиянова в «Шанхайские Драконы» в аренду на сезон. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее клуб из Екатеринбурга продлил договор с игроком на два года.

В прошлом сезоне Малоросиянов провёл 26 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя результативными передачами. Также на его счету одна игра в плей-офф без набранных очков.

Также в активе Даниила 32 встречи в ВХЛ за «Горняк-УГМК», три гола и четыре передачи, а также 14 игр в плей-офф МХЛ за «Авто». Всего в Континентальной хоккейной лиге защитник провёл 92 матча и отметился девятью результативными передачами при показателе полезности «-1».