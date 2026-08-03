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Что произошло с Патриком Лайне, где сейчас Патрик Лайне, последние новости НХЛ

«Финский Овечкин» никому не нужен в НХЛ. Как это произошло?
Родион Власов
Патрик Лайне
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Патрик Лайне не так давно забивал 44 гола за сезон, а теперь ему предлагают лишь пробный контракт.

3 декабря 2024-го, почти полтора года назад, Патрик Лайне забил в первой же своей встрече за «Монреаль». В следующем матче он забросил ещё одну шайбу, через матч — ещё раз, и за первые девять встреч финский снайпер отличился восемь раз. Болельщики «Канадиенс» были в полном восторге: казалось, что менеджмент всех обхитрил, а Патрику не помешала даже тяжёлая травма, которую финн получил на предсезонке.

Роскошный отрезок Лайне в «Монреале»:
Америка не видела такого 29 лет! «Финский Овечкин» удивительно перезапускает карьеру в НХЛ
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Америка не видела такого 29 лет! «Финский Овечкин» удивительно перезапускает карьеру в НХЛ

Однако разочарование, как это часто бывает с игроками канадских клубов, оказалось быстрым. Если в первых 18 матчах Лайне отличился 12 раз, то в следующих 34 — лишь восемь. Его игровое время падало вместе с продуктивностью, и весной 2025-го в серии плей-офф с «Вашингтоном» обладатель контракта на $ 8,7 млн в год очутился в запасе прямо по ходу одной из встреч.

Прошлым летом Лайне говорил: «Впервые за долгое время не приходится бороться с различными травмами и прочими трудностями. Я начал полноценные тренировки уже в мае. Это значит, что будет совсем другой старт сезона». Однако в результате сезон для Патрика закончился уже 16 октября, после пяти игр. Сначала сообщалось, что игрок пропустит три-четыре месяца, а потом восстановление затянулось. «Монреаль» довольно предсказуемо не стал предлагать финну новый контракт, Мартен Сен-Луи явно не видел Лайне в составе.

На дедлайне прошлого года ходили слухи об обмене в «Лос-Анджелес», которому явно не хватало голов. В начале июля, вскоре после открытия рынка НСА, Sportsnet писал об интересе ещё четырёх клубов: «Тампы», «Миннесоты», «Айлендерс» и «Калгари». Прошёл месяц, но никакого движения не произошло.

Молодой Патрик Лайне

Молодой Патрик Лайне

Фото: Mark J. Terrill/AP/ТАСС

Впрочем, несколько дней назад появилась показательная новость: «Айлендерс» готовы были предложить Лайне контракт — однако только просмотровый, даже не минимальный. Конечно, ожидалось, что Патрик получит предложение, которое будет в разы ниже его старого контракта, но сложно было представить, что акции второго номера драфта-2016 упадут настолько низко.

«Финский Овечкин» поднял котировки своих акций куда-то в стратосферу в тот момент, когда был ещё тинейджером. 44 шайбы во втором сезоне в лиге, пента-трик в ворота «Сент-Луиса» осенью 2018-го. Однако вскоре оказалось, что сравнения с Ови пошли не в кассу. Если Александр в молодости просто сминал всех страстью и физикой, а на четвёртом десятке успешно адаптировал свою игру под новую НХЛ, то Лайне в основном использовал бросок. Финн превратился в снайпера, которого было легко закрыть.

Как молодой Лайне крушил НХЛ:
Лайне похож не только на Овечкина. Теперь он как Ковальчук, но 11 лет назад
Видео
Лайне похож не только на Овечкина. Теперь он как Ковальчук, но 11 лет назад

Кроме того, Патрик особо не напрягался: он любил красивые машины, ещё больше любил проводить долгие часы за компьютерными играми, и вообще транслировал, что в «Виннипеге» к нему относятся не очень правильно. Осенью 2019-го Лайне заявил: «С моими достоинствами в другом месте я мог бы играть с лучшими хоккеистами. Любой, кто что-то понимает в хоккее, знает это. Есть топ-звенья, а есть наше звено. Я играю с теми парнями, с которыми мне сказали играть». Даже странно, что обмен в «Коламбус» последовал лишь через год с небольшим.

Впрочем, в «Коламбусе» всё тоже пошло по наклонной. В укороченном ковидном сезоне Патрик набрал лишь 21 очко в 45 матчах за новый клуб и с показателем полезности «-28» вошёл в пятёрку самых вредных хоккеистов лиги. Виновник нашёлся быстро: «Нападающие хотят играть в атакующий хоккей. Если ты хочешь забивать, то тебе нужна определённая свобода. Если тренеры думают по-другому, это невозможно. Я понимаю осторожную тактику, но все игроки разные. Я не хочу быть таким же, как все остальные», — в этом заявлении Лайне читалась явная обида на Джона Тортореллу.

Время в «Коламбусе» раздуло медкарту Лайне. Список травм получился всеохватывающим: колено, связки локтя, голеностоп, трицепс, ключица, даже попадание в ковид-протокол (уже в декабре 2022-го!). Бо́льшую часть сезона-2023/2024 финн пропустил из-за того, что проходил программу помощи игрокам — это касалось психологического здоровья. Из-за этого «Монреаль» приобретал Лайне по очень низкой цене, «Коламбусу» даже пришлось отдать сверху пик второго раунда.

За всё это время Лайне очень много говорил — и про тренеров, и про себя, и про звёзд лиги, которым он обещал показать кузькину мать. Перед первой игрой с «Коламбусом» Патрик заявил: «Они довольны своим положением, у них всегда все хорошо. Мне это не подходило. В «Коламбусе» у меня было ощущение, что всегда происходит одно и то же». Зак Веренски был резко оскорблён такими предположениями — особенно забавно с учётом того, что через пару лет лидер команды сам попросил обмен.

Патрик Лайне

Патрик Лайне

Фото: Christinne Muschi/AP/ТАСС

Попытка перезагрузки в «Монреале», как видно, тоже вышла неудачной. Показательный факт: из 20 шайб в «Канадиенс» Лайне забросил сразу 15 в большинстве — там есть возможность выводить Патрика на бросок, есть пространство. В равных составах у Лайне лишь 5+10 за 57 игр в «Канадиенс» и «-17» в полезности. После окончания сезона финн открыто сожалел, что его не поменяли в другой клуб.

При этом на рынке НСА Лайне может подписать небольшой контракт. Согласно правилам лиги, на контрактные бонусы могут претендовать игроки, которые провели больше 400 матчей в лиге, но в предшествующем сезоне пропустили больше 100 дней из-за травм. Патрику могли бы предложить минимальный контракт с бонусами за сыгранные встречи или набранные очки. Однако и о таком предложении речи пока не идёт.

В НХЛ высоко задрафтованным игрокам обычно дают не только вторые, но и третьи, пятые, 10-е шансы. Когда в команде столько людей, это сделать проще: это не НБА, где высокие номера драфта уже через три-четыре года могут уехать в Европу. Вот и сам Патрик говорил прессе после окончания прошлого сезона: «Думаю, задержусь в НХЛ надолго, никогда не сомневался в этом. Чувствую себя прекрасно, просто нужен шанс — у меня много времени перед будущим сезоном, так что я пока не беспокоюсь».

Прошёл уже месяц, и никаких новостей нет. Когда настанет время для беспокойства?

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