«Финский Овечкин» никому не нужен в НХЛ. Как это произошло?

Патрик Лайне не так давно забивал 44 гола за сезон, а теперь ему предлагают лишь пробный контракт.

3 декабря 2024-го, почти полтора года назад, Патрик Лайне забил в первой же своей встрече за «Монреаль». В следующем матче он забросил ещё одну шайбу, через матч — ещё раз, и за первые девять встреч финский снайпер отличился восемь раз. Болельщики «Канадиенс» были в полном восторге: казалось, что менеджмент всех обхитрил, а Патрику не помешала даже тяжёлая травма, которую финн получил на предсезонке.

Однако разочарование, как это часто бывает с игроками канадских клубов, оказалось быстрым. Если в первых 18 матчах Лайне отличился 12 раз, то в следующих 34 — лишь восемь. Его игровое время падало вместе с продуктивностью, и весной 2025-го в серии плей-офф с «Вашингтоном» обладатель контракта на $ 8,7 млн в год очутился в запасе прямо по ходу одной из встреч.

Прошлым летом Лайне говорил: «Впервые за долгое время не приходится бороться с различными травмами и прочими трудностями. Я начал полноценные тренировки уже в мае. Это значит, что будет совсем другой старт сезона». Однако в результате сезон для Патрика закончился уже 16 октября, после пяти игр. Сначала сообщалось, что игрок пропустит три-четыре месяца, а потом восстановление затянулось. «Монреаль» довольно предсказуемо не стал предлагать финну новый контракт, Мартен Сен-Луи явно не видел Лайне в составе.

На дедлайне прошлого года ходили слухи об обмене в «Лос-Анджелес», которому явно не хватало голов. В начале июля, вскоре после открытия рынка НСА, Sportsnet писал об интересе ещё четырёх клубов: «Тампы», «Миннесоты», «Айлендерс» и «Калгари». Прошёл месяц, но никакого движения не произошло.

Молодой Патрик Лайне Фото: Mark J. Terrill/AP/ТАСС

Впрочем, несколько дней назад появилась показательная новость: «Айлендерс» готовы были предложить Лайне контракт — однако только просмотровый, даже не минимальный. Конечно, ожидалось, что Патрик получит предложение, которое будет в разы ниже его старого контракта, но сложно было представить, что акции второго номера драфта-2016 упадут настолько низко.

«Финский Овечкин» поднял котировки своих акций куда-то в стратосферу в тот момент, когда был ещё тинейджером. 44 шайбы во втором сезоне в лиге, пента-трик в ворота «Сент-Луиса» осенью 2018-го. Однако вскоре оказалось, что сравнения с Ови пошли не в кассу. Если Александр в молодости просто сминал всех страстью и физикой, а на четвёртом десятке успешно адаптировал свою игру под новую НХЛ, то Лайне в основном использовал бросок. Финн превратился в снайпера, которого было легко закрыть.

Кроме того, Патрик особо не напрягался: он любил красивые машины, ещё больше любил проводить долгие часы за компьютерными играми, и вообще транслировал, что в «Виннипеге» к нему относятся не очень правильно. Осенью 2019-го Лайне заявил: «С моими достоинствами в другом месте я мог бы играть с лучшими хоккеистами. Любой, кто что-то понимает в хоккее, знает это. Есть топ-звенья, а есть наше звено. Я играю с теми парнями, с которыми мне сказали играть». Даже странно, что обмен в «Коламбус» последовал лишь через год с небольшим.

Впрочем, в «Коламбусе» всё тоже пошло по наклонной. В укороченном ковидном сезоне Патрик набрал лишь 21 очко в 45 матчах за новый клуб и с показателем полезности «-28» вошёл в пятёрку самых вредных хоккеистов лиги. Виновник нашёлся быстро: «Нападающие хотят играть в атакующий хоккей. Если ты хочешь забивать, то тебе нужна определённая свобода. Если тренеры думают по-другому, это невозможно. Я понимаю осторожную тактику, но все игроки разные. Я не хочу быть таким же, как все остальные», — в этом заявлении Лайне читалась явная обида на Джона Тортореллу.

Время в «Коламбусе» раздуло медкарту Лайне. Список травм получился всеохватывающим: колено, связки локтя, голеностоп, трицепс, ключица, даже попадание в ковид-протокол (уже в декабре 2022-го!). Бо́льшую часть сезона-2023/2024 финн пропустил из-за того, что проходил программу помощи игрокам — это касалось психологического здоровья. Из-за этого «Монреаль» приобретал Лайне по очень низкой цене, «Коламбусу» даже пришлось отдать сверху пик второго раунда.

За всё это время Лайне очень много говорил — и про тренеров, и про себя, и про звёзд лиги, которым он обещал показать кузькину мать. Перед первой игрой с «Коламбусом» Патрик заявил: «Они довольны своим положением, у них всегда все хорошо. Мне это не подходило. В «Коламбусе» у меня было ощущение, что всегда происходит одно и то же». Зак Веренски был резко оскорблён такими предположениями — особенно забавно с учётом того, что через пару лет лидер команды сам попросил обмен.

Патрик Лайне Фото: Christinne Muschi/AP/ТАСС

Попытка перезагрузки в «Монреале», как видно, тоже вышла неудачной. Показательный факт: из 20 шайб в «Канадиенс» Лайне забросил сразу 15 в большинстве — там есть возможность выводить Патрика на бросок, есть пространство. В равных составах у Лайне лишь 5+10 за 57 игр в «Канадиенс» и «-17» в полезности. После окончания сезона финн открыто сожалел, что его не поменяли в другой клуб.

При этом на рынке НСА Лайне может подписать небольшой контракт. Согласно правилам лиги, на контрактные бонусы могут претендовать игроки, которые провели больше 400 матчей в лиге, но в предшествующем сезоне пропустили больше 100 дней из-за травм. Патрику могли бы предложить минимальный контракт с бонусами за сыгранные встречи или набранные очки. Однако и о таком предложении речи пока не идёт.

В НХЛ высоко задрафтованным игрокам обычно дают не только вторые, но и третьи, пятые, 10-е шансы. Когда в команде столько людей, это сделать проще: это не НБА, где высокие номера драфта уже через три-четыре года могут уехать в Европу. Вот и сам Патрик говорил прессе после окончания прошлого сезона: «Думаю, задержусь в НХЛ надолго, никогда не сомневался в этом. Чувствую себя прекрасно, просто нужен шанс — у меня много времени перед будущим сезоном, так что я пока не беспокоюсь».

Прошёл уже месяц, и никаких новостей нет. Когда настанет время для беспокойства?