ЦСКА вернул автора «золотого» гола, СКА подписал контракт на пять лет. Трансферы дня в КХЛ

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 3 августа.

Нападающий Максим Мамин подписал контракт с ЦСКА

Нападающий Максим Мамин подписал контракт с ХК ЦСКА. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, соглашение рассчитано на один год, до конца сезона-2026/2027. Сезон-2025/2026 Максим провёл в составе московского «Динамо».

31-летний хоккеист — воспитанник школы ЦСКА. Он занимает третье место по количеству матчей за армейский клуб (547), всего в КХЛ нападающий набрал в составе ЦСКА 245 (111+134) очков при показателе полезности «+87».

Максим дебютировал за ЦСКА в сезоне-2014/2015. Вместе с армейским клубом он выиграл два Кубка Гагарина, четыре титула чемпиона России и шесть Кубков Континента. Он стал автором «золотого» гола в финале 2019 года, который принёс ЦСКА первую победу в Кубке Гагарина.

Нападающий Василий Глотов подписал контракт со СКА

Нападающий Василий Глотов подписал контракт со СКА, сообщает пресс-служба хоккейного агентства Winners. Контракт с нападающим рассчитан до конца сезона-2030/2031. Ранее «Чемпионат» сообщал, что в ближайшее время контракт Глотова будет официально зарегистрирован в КХЛ.

28-летний форвард минувший сезон играл за «Трактор». В регулярном чемпионате Глотов провёл 64 встречи, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. В плей-офф на его счету пять игр и один ассист.

Василий ранее уже выступал за СКА. Всего он сыграл в КХЛ 387 матчей и заработал 206 очков — забросил 92 шайбы и отдал 114 результативных передач.

«Лада» заключила пробный контракт с голкипером Дмитрием Шикиным

ХК «Лада» заключил пробный контракт с голкипером Дмитрием Шикиным, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Прошлый сезон голкипер провёл в КХЛ в составе «Шанхайских Драконов», за которых сыграл семь матчей с 83,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,44.

В КХЛ 34-летний вратарь провёл 287 встреч за «Амур», СКА, «Атлант», ХК «Сочи», «Куньлунь РС», «Автомобилист», «Витязь» и «Шанхайских Драконов». Хоккеист одержал 83 победы при коэффициенте надёжности 2,74 и 91,2% отражённых бросков.