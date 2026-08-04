В лиге будет ещё один контракт на $ 18 млн? 6 главных ограниченно свободных агентов НХЛ

На рынке НХЛ наступило спокойствие. Однако оно рано или поздно будет нарушено – в лиге ожидается ещё несколько крупных сделок, касающихся ограниченно свободных агентов. Их будет не так много, но любопытного всё же хватает.

Никита Гребёнкин («Филадельфия»)

Ситуацию с Никитой мы разбирали относительно недавно, и с тех пор ровным счётом ничего не изменилось. Ещё раз проговорим главные моменты – для оффершита россиянин недоступен, поэтому торопиться Даниэлю Бриеру особо ни к чему. А денег в распоряжении генерального менеджера «Флайерз» столько, что хватит на нескольких Гребёнкиных – при том что других заметных свободных агентов у «лётчиков» не осталось. Разве что в Пенсильвании вдруг не решат пойти за кем-нибудь со стороны.

Захари Болдюк («Монреаль»)

Не сказать, что нападающему не удался первый год в составе «Канадиенс», но после обмена из «Сент-Луиса», где Болдюк здорово провёл сезон-2024/2025, от него явно ожидали большего. Неплохое выступление в плей-офф слегка улучшило положение Захари в глазах болельщиков «Хабс», однако отношение к нему среди фан-базы и так довольно-таки лояльное – всё-таки уроженцев Квебека в составе «Монреаля» не так уж и много.

Пусть среди талантливой молодёжи клуба форвард прямо сейчас не является фаворитом, потенциал у него всё ещё виден. Возможно, с этим и связана задержка в переговорах – едва ли после такого сезона Болдюку выгодно подписываться на максимальный срок. Есть ощущение, что показать себя во время краткосрочной сделки и через несколько лет выбить контракт пожирнее Захари вполне может.

Захари Болдюк Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Симон Эдвинссон («Детройт»)

В свои 23 швед является ключевым леворуким защитником «крыльев» – больше него в составе клуба из Мичигана играет только Мориц Зайдер. Правда, в отличие от немца, Эдвинссон далеко не так продуктивен в нападении – конечно, львиную долю своих 60 очков в прошедшем сезоне Зайдер набрал в большинстве, где швед не появляется вовсе, но и атакующий арсенал Симона в целом заметно уступает возможностям лидера обороны «Ред Уингз».

Пауза в переговорах, очевидно, вызвана необходимостью «Детройта» в первую очередь решить вопрос с преемником Стива Айзермана, недавно покинувшего пост генерального менеджера клуба. А новому руководителю предстоит хорошенько подумать, каким контрактом стоит наградить Эдвинссона.

Впрочем, Айзерман пока остаётся в клубе: Официально Стив Айзерман покинул пост генменеджера «Детройта» и стал старшим советником

Оффершит со стороны других клубов теоретически всё ещё возможен, однако едва ли он состоится. К тому же у «крыльев» хватит денег, чтобы повторить любое предложение – вряд ли кто-то в здравом уме даст шведу более $ 10 млн в год. А со стороны «Ред Уингз» и вовсе будет логичным выписать Симону долгосрочный контракт на $ 8,5-9 млн в год – возможно, чуть больше, чем Зайдеру, но с учётом реалий современного рынка.

Адам Фантилли («Коламбус»)

Вокруг «Блю Джекетс» этим летом и так было достаточно негатива, и затянувшаяся сага с переподписанием первого центра команды явно не добавляет болельщикам команды поводов для радости. Руководство «мундиров» наверняка жалеет, что не договорилось с Фантилли раньше – после оффершита Лео Карлссону от «Филадельфии» цена на молодых центрфорвардов взлетела до небес.

И ладно бы речь шла только о Карлссоне, Селебрини и Бедарде, которые уже доказали свою состоятельность (хотя к нападающему «Чикаго» это относится в меньшей степени), но запросы Адама, судя по последним новостям, тоже стали гораздо больше.

Адам Фантилли Фото: Jason Mowry/Getty Images

По сообщениям приближенного к «Блю Джекетс» журналиста Аарона Порцлайна, новый контракт с Фантилли будет заключён на уже привычные в последнее время пять лет, а кэпхит составит от $ 13 до $ 14 млн (при $ 13,495 млн под потолком). Наверняка имеет место определённый фактор «Коламбуса», но даже с его учётом такие цифры за игрока, не набиравшего более 59 очков за сезон, всё ещё выглядят диковато.

Александр Никишин («Каролина»)

Как и в случае с Гребёнкиным, никаких подвижек по будущему Никишина в последнее время не произошло. Разве что в североамериканских СМИ в качестве главного претендента на российского защитника укрепился «Сент-Луис».

Александер Стин может совершить первый крупный ход в качестве генерального менеджера «блюзменов», подписав действующего обладателя Кубка Стэнли. Однако пока нет понимания, ни какой будет новая зарплата тёзки шведского функционера, ни какой окажется компенсация за него «Каролине».

Беспокоиться за Никишина точно не стоит: Бывший тренер СКА высказался об отсутствии контракта у Александра Никишина в НХЛ

Каттер Готье («Анахайм»)

Не так давно форвард со скандалом уходил из «Филадельфии», а теперь может быть благодарен ей за резкое повышение шансов на крупный чек этим летом. Благодаря всё тому же оффершиту Карлссону Готье теперь тоже вправе рассчитывать на огромную прибавку к зарплате – ведь по всем статистическим показателям американец даже слегка превосходил своего партнёра по команде.

За то время, пока Пэт Вербик ищет способы сохранить Каттера, шведский центрфорвард перестал быть обладателем рекордного кэпхита (пусть новый контракт Селебрини и вступит в силу лишь через год), что подливает масла в и без того большой огонь.

Сам генеральный менеджер «Анахайма» заявил, что его целью будет сохранить Готье в команде, и над этим он планирует работать до конца межсезонья. Как Вербик собирается это сделать, если прямо сейчас под потолком у «Дакс» есть немногим более $ 9 млн, а просить Готье будет чуть ли не в два раза больше – вопрос открытый. Одно для него хорошо – для оффершита Каттер недоступен.