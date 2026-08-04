Тарасенко до сих пор остаётся свободным агентом. Где его можно ждать?

У Владимира Тарасенко после ухода из «Сент-Луиса» межсезонья получаются своеобразными. Сезон-2023/2024 форвард закончил чемпионством в составе «Флориды», но подписал контракт с «Оттавой», обменявшей его на дедлайне, лишь в конце июля. Год назад «Детройт» отправил форварда в «Миннесоту» фактически на воздух, что для игрока такого статуса наверняка было болезненно. Наконец, в 2026-м уже начался август, а Владимир пока остаётся без контракта.

В позапрошлом сезоне статус Тарасенко был чуть подмочен. Конечно, «Детройт» в последние годы депрессивен, но даже на бледном общем фоне Владимир выглядел одним из самых незаметных форвардов команды, и тренерская смена этому не помогла. 33 очка и 11 шайб были худшим сезоном для Владимира в полноценном сезоне НХЛ, что и уронило цену на игрока до нуля.

В «Миннесоте» получилось если не вернуться к праймовым показателям, то исправить реноме. 23+24 за 75 встреч стали достойным результатом. Издание The Hockey Writers поставило Владимиру пять с минусом за регулярный сезон и четвёрку – за игру в плей-офф. В клубе отмечали, что Тарасенко стал ментором для Данилы Юрова, с которым постоянно выходил в одном звене: третьим частенько оказывался Яков Тренин, превращавший тройку в полностью русскую.

Владимир Тарасенко Фото: AP/TASS

Сам Тарасенко, конечно, высказывал желание остаться в клубе на новый сезон. «Абсолютно точно хотел бы остаться в команде. Я и моя семья очень благодарны жителям Миннесоты и клубу. Нам здесь комфортно. Переход прошёл настолько плавно, насколько только можно. Здесь много хороших людей, нам помогали на каждом шагу. Было приятно ощущать, что меня здесь ценят», — говорил форвард. Слова про семью здесь тоже очень важны: жена и дети играли немалую роль в трансферах Тарасенко.

Однако в финансовом плане «Миннесота» это позволить себе уже не могла. В первую очередь вступал в силу новый суперконтракт Кирилла Капризова, но он не занимал всё свободное место под потолком. Приоритеты у фронт-офиса были другие: клуб сохранил отлично вписавшегося в состав центра четвёртого звена Майкла Маккэррона, приобретённого у «Филадельфии» Бобби Бринка, поставил на Максима Шабанова, не получившего шанс в «Айлендерс».

Из-за этого у «дикарей», например, не хватило средств на Матса Цуккарелло, который ушёл в «Лос-Анджелес». В Швецию отправился Маркус Юханссон, который и так играл на небольшом контракте. Прямо сейчас у «Миннесоты» под потолком чуть больше свободного миллиона, который клуб, скорее всего, будет держать под какие-то усиления на дедлайне. Так что шансы на возвращение Тарасенко в старый клуб сейчас минимальны.

Последние слухи от надёжных источников касательно российского форварда датируются началом июля. Тогда самый авторитетный американский инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что «нефтяники» «могут присмотреться» к Тарасенко. Конечно, формулировка выбрана максимально расплывчатая: она не означала, что форвард немедленно поедет в провинцию Альберта, но дыма без огня такие авторитеты не выдают.

И ведь на бумаге это смотрелось бы логичным союзом. У «Эдмонтона» после всех летних трансферов случилось невиданное: состав более-менее укомплектован без явных дыр, при этом под потолком есть лишние $ 4,73 млн. Конечно, сам клуб, скорее всего, будет ставить на развитие собственной молодёжи типа Исаака Ховарда и здорово показавшего себя в прошлом году Мэтта Савуа. Но в современной НХЛ глубины никогда не бывает мало, особенно для годами страдавшей от её отсутствия команды.

Интересным вариантом видится возвращение в «Оттаву», где форвард уже играл. Там Тарасенко понравилось, и он в своё время якобы не форсировал обмен во «Флориду», сняв запрет на обмен только ради будущего чемпиона. У «Сенаторов» после фактического обмена Брэди Ткачука на более молодого Вильяма Эклунда чувствуется провисание на флангах атаки, и уже на краях третьего звена выходят Уоррен Фёгеле и Майкл Амадио — скорее «боевички», чем снайперы.

Ещё один возможный вариант — «Баффало». После расставания с Алексом Таком у «клинков» стало меньше крепких игроков с большим опытом. Однако у «Баффало» классная молодёжь, которая в последнем сезоне сделала большой шаг вперёд, и менеджмент команды может поставить в приоритет её развитие. Впрочем, место под потолком у команды для такого перехода есть.

Владимир Тарасенко с Кубком Стэнли Фото: AP/TASS

Стоит отметить, что с местом под потолком не всё так очевидно. Например, оно в большом количестве есть у «Монреаля» и «Коламбуса», однако зарезервировано в первую очередь под продления контрактов со своими молодыми звёздочками. Оно есть у «Питтсбурга», но клуб плавно омолаживается и уже забил почти весь состав. «Калгари» и «Ванкувер» идут к перестройке.

Вообще, вингер третьего звена — это, в принципе, чуть ли не самая легко заменимая позиция в НХЛ. Из-за этого условия на рынке будут диктовать клубы, и без работы до сих пор сидят люди, неплохо зарекомендовавшие себя (Ээли Толванен, Майкл Бантинг, Джеймс ван Римсдайк и много кто ещё). Так что ожидание контракта для Тарасенко может затянуться, но вряд ли форвард с таким кубковым опытом останется без работы.