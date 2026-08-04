Белорус из НХЛ опасается армии на родине, ВХЛ потеряла ещё один клуб. Итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 4 августа 2026 года.

Источник назвал предварительную причину смерти воспитанника «Салавата Юлаева» Амира Ханова

У скончавшегося 19-летнего хоккеиста Амира Ханова были проблемы с сердцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«У игрока были проблемы с сердцем. По предварительной информации, у него оторвался тромб», — сказал собеседник агентства.

Ханов стал самым результативным защитником «Салавата Юлаева» – 2007 в сезоне-2022/2023 в первенстве России по региону Поволжье. В 43 матчах Амир забросил пять шайб и сделал 20 результативных передач, оказавшись самым полезным игроком обороны в команде.

Защитник играл в составе сборной Приволжского ФО на первенстве федеральных округов. В июне 2022 года в составе этой же команды он стал победителем Кубка Сириуса. В последние два сезона Амир Ханов выступал в НМХЛ за рыбинский «Полёт» и «Самару».

Материалы по теме Агент умершего Амира Ханова заявил, что у игрока не было выявлено отклонений по здоровью

Левшунов не возвращается в Беларусь из-за возможного призыва в армию — The Athletic

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Артём Левшунов опасается призыва в армию в случае возвращения в Беларусь, заявил журналист The Athletic Скотт Пауэрс. 20-летний Левшунов живёт в США с 2022 года. До отъезда за океан он занимался хоккеем в школах жлобинского «Металлурга» и минского «Динамо», а также играл за базовый клуб юниорской сборной Беларуси. В 2024 году Левшунов был выбран «Блэкхоукс» в первом раунде драфта НХЛ под общим вторым номером.

«Есть страх, что в случае возвращения его могут призвать в армию Беларуси, где военная служба обязательна для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Он надеется когда-нибудь вернуться. Он считает, что ему могут дать отсрочку из-за игры в НХЛ», — написал Пауэрс.

ХК «Челны» не будет участвовать в новом сезоне ВХЛ

Президент ХК «Челны» Фарид Салахов заявил, что команда не будет участвовать в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги.

«Мы понимаем, насколько болезненно прозвучат эти слова для всех, кто на протяжении многих лет поддерживал клуб. ХК «Челны» – это часть истории нашего города, символ спортивного характера города и место, где выросло не одно поколение игроков и болельщиков.

Я понимаю и разделяю тревогу сообщества, игроков, сотрудников клуба в связи с этим заявлением. Это решение далось нам крайне тяжело. Оно принято только после того, как были рассмотрены все возможные варианты сохранения участия команды в соревнованиях. К сожалению, в текущих условиях обеспечить стабильное финансирование клуба и выполнить все обязательства перед лигой, игроками не представляется возможным. Для функционирования в лиге необходимо порядка 250 млн рублей. Участие возможно только при наличии подтверждённой финансовой устойчивости. Однако мы этого сделать не можем.

Мы сохраняем убеждение, что хоккей высокого уровня вернётся в Набережные Челны. Уже сегодня совместно с представителями хоккейного сообщества ведётся работа по поиску решений, которые позволят возобновить деятельность клуба. Мы будем искать новых инвесторов, готовых поддержать спорт. Для нас принципиально важно сохранить всё, что создавалось годами: хоккейную школу, имя клуба, его традиции, уважение болельщиков и преемственность поколений», — цитирует Салахова сайт администрации Набережных Челнов.

Ранее стало известно, что ХК «Ростов» также пропустит следующий сезон ВХЛ.

Материалы по теме Официально Хоккейный клуб «Ростов» пропустит сезон-2026/2027 ВХЛ

Самая титулованная команда в ЖХЛ «Торнадо» сменила название

Финалист прошлого сезона будет выступать под новым названием: команда «Торнадо» переименована в «Химик». Об этом сообщает пресс-служба Женской хоккейной лиги.

«В чемпионате России по хоккею среди женских команд клуб из Подмосковья шесть раз становился чемпионом страны, а после создания Женской хоккейной лиги в 2015 году завоевал ещё три чемпионских титула. «Торнадо» — самая титулованная команда в истории российского женского хоккея. Уже в сезоне-2026/2027 клуб продолжит выступление в ЖХЛ под новым названием. Домашней ареной команды по-прежнему останется ЛД «Подмосковье» в Воскресенске.

Переименование связано с объединением женской команды с системой «Химика» и стало закономерным этапом в развитии клуба, который в сезоне-2025/2026 переехал в новый город — Воскресенск», — сказано в сообщении пресс-службы ЖХЛ.

СКА-ВМФ проведёт новый сезон ВХЛ в «Ледовом дворце»

Клуб СКА-ВМФ проведёт новый сезон ВХЛ в «Ледовом дворце», сообщает пресс-служба армейцев.

«СКА-ВМФ с нового сезона будет проводить домашние матчи в Ледовом дворце! Это важный шаг в развитии клуба и всего хоккея в Санкт-Петербурге. Переезд на арену, которая на протяжении четверти века была главной в городе, позволит сделать матчи команды ещё более доступными для жителей района, привлечь к команде новых болельщиков и увеличить количество хоккея на одной из лучших арен страны. Мы хотим, чтобы большой хоккей в Невском районе продолжал радовать вас, наших болельщиков! Ждём всех на трибунах самой большой арены лиги!» — сказано в сообщении команды.