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Сын Николая Кулёмина дебютировал за юниорскую сборную Канады, кто такой Алексей Кулёмин

Сын российского чемпиона мира играет за сборную Канады. Как так вышло?
Елена Кузнецова
Сын Николая Кулёмина дебютировал за сборную Канады
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Алексей Кулёмин родился и вырос в Северной Америке и считает Торонто своим домом.

Чемпион мира Николай Кулёмин официально не объявлял о завершении карьеры, но фактически, наверное, уже закончил – он не играет уже два года. Зато его 17-летний сын Алексей только начинает свой путь. Но не как россиянин. Накануне он дебютировал в составе юниорской сборной Канады на стартовавшем в Эдмонтоне Кубке Глинки/Гретцки, выйдя в четвёртом звене.

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Николай был задрафтован «Торонто», куда уехал в 2008 году. Через год в Канаде у него родился сын Алексей. Он вырос в Северной Америке, считает Торонто домом, его первый язык – английский, и у него с рождения два гражданства – Канады и России.

«Всегда чувствовал, что Торонто — это мой дом. Я провёл здесь первые шесть лет жизни, потом мы переехали в Нью-Йорк, когда папа перешёл туда, затем отправились в Россию, когда папа там играл. Я не вижу большой разницы в юношеском хоккее там и в Канаде, всё довольно похоже. Много хороших игроков появляется и там, и там. Да, логистика там хуже, в России иногда надо восемь часов добираться, чтобы сыграть два матча. Однако уровень игры был хорошим», — говорил Алексей в интервью Edmonton Journal.

После шести сезонов за родную «Магнитку», а затем за «Салават Юлаев» Николай вернулся за океан (и даже предпринял ещё одну попытку там трудоустроиться, подписав пробный контракт с «Оттавой»), чтобы сын продолжил развитие в Канаде. «Решил, что хочу, чтобы мой сын играл в Канаде в этом году. Здесь хороший уровень хоккея, быстрая игра, она немного отличается от российской. В команде меньше игроков, потому что тут используют только три тройки нападающих, а в России — четыре. Это немного интереснее, немного больше времени на льду. Для него это будет что-то новое», — рассказывал Кулёмин в интервью The Athletic.

Кулёмины пустили корни в Онтарио, где у них давно есть дом. Алексей год отыграл в юношеской канадской команде, а последний сезон провёл в OHL за «Кингстон», где набрал 31 (11+20) очко в 57 матчах.

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«Это такое сильное преимущество, он даёт мне много советов. Всегда говорит: паши, выкладывайся каждый день и борись. В техническом аспекте он доверяет меня тренерам, но помогает мне в плане ментальной составляющей», — говорит Алексей о папе-хоккеисте.

Кулёмин-младший начинал крайним нападающим, как и отец, однако в итоге перешёл в центр: «Думаю, да, вижу схожесть в нашей игре. Мне нравится играть правильно, нравится в первую очередь думать об обороне, а потом уже об атаке. Буду делать всё, что нужно команде – играть бо́льшую или меньшую роль. Всё, что нужно ради победы. Я начинал крайним, но перешёл в центр, где можно больше контролировать игру. Я всегда был выше сверстников и стараюсь использовать это как преимущество. Мне нравится Саша Барков, как он играет. От него многое можно взять в игре на обеих сторонах площадки. Стараюсь смотреть как можно больше матчей «Флориды».

Следующим летом Алексей выйдет на драфт НХЛ. Играть там – его цель. «Стараюсь не думать про скаутов, что это год драфта. Просто стараюсь показать свои лучшие качества на льду, а на тренировках работать над тем, что у меня получается хуже. На этом буду фокусироваться в этом году», — сказал он в интервью CHL.

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