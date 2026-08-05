Сын российского чемпиона мира играет за сборную Канады. Как так вышло?

Чемпион мира Николай Кулёмин официально не объявлял о завершении карьеры, но фактически, наверное, уже закончил – он не играет уже два года. Зато его 17-летний сын Алексей только начинает свой путь. Но не как россиянин. Накануне он дебютировал в составе юниорской сборной Канады на стартовавшем в Эдмонтоне Кубке Глинки/Гретцки, выйдя в четвёртом звене.

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Николай был задрафтован «Торонто», куда уехал в 2008 году. Через год в Канаде у него родился сын Алексей. Он вырос в Северной Америке, считает Торонто домом, его первый язык – английский, и у него с рождения два гражданства – Канады и России.

«Всегда чувствовал, что Торонто — это мой дом. Я провёл здесь первые шесть лет жизни, потом мы переехали в Нью-Йорк, когда папа перешёл туда, затем отправились в Россию, когда папа там играл. Я не вижу большой разницы в юношеском хоккее там и в Канаде, всё довольно похоже. Много хороших игроков появляется и там, и там. Да, логистика там хуже, в России иногда надо восемь часов добираться, чтобы сыграть два матча. Однако уровень игры был хорошим», — говорил Алексей в интервью Edmonton Journal.

После шести сезонов за родную «Магнитку», а затем за «Салават Юлаев» Николай вернулся за океан (и даже предпринял ещё одну попытку там трудоустроиться, подписав пробный контракт с «Оттавой»), чтобы сын продолжил развитие в Канаде. «Решил, что хочу, чтобы мой сын играл в Канаде в этом году. Здесь хороший уровень хоккея, быстрая игра, она немного отличается от российской. В команде меньше игроков, потому что тут используют только три тройки нападающих, а в России — четыре. Это немного интереснее, немного больше времени на льду. Для него это будет что-то новое», — рассказывал Кулёмин в интервью The Athletic.

Кулёмины пустили корни в Онтарио, где у них давно есть дом. Алексей год отыграл в юношеской канадской команде, а последний сезон провёл в OHL за «Кингстон», где набрал 31 (11+20) очко в 57 матчах.

«Это такое сильное преимущество, он даёт мне много советов. Всегда говорит: паши, выкладывайся каждый день и борись. В техническом аспекте он доверяет меня тренерам, но помогает мне в плане ментальной составляющей», — говорит Алексей о папе-хоккеисте.

Кулёмин-младший начинал крайним нападающим, как и отец, однако в итоге перешёл в центр: «Думаю, да, вижу схожесть в нашей игре. Мне нравится играть правильно, нравится в первую очередь думать об обороне, а потом уже об атаке. Буду делать всё, что нужно команде – играть бо́льшую или меньшую роль. Всё, что нужно ради победы. Я начинал крайним, но перешёл в центр, где можно больше контролировать игру. Я всегда был выше сверстников и стараюсь использовать это как преимущество. Мне нравится Саша Барков, как он играет. От него многое можно взять в игре на обеих сторонах площадки. Стараюсь смотреть как можно больше матчей «Флориды».

Следующим летом Алексей выйдет на драфт НХЛ. Играть там – его цель. «Стараюсь не думать про скаутов, что это год драфта. Просто стараюсь показать свои лучшие качества на льду, а на тренировках работать над тем, что у меня получается хуже. На этом буду фокусироваться в этом году», — сказал он в интервью CHL.