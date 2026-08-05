«Трактор» возвращает ветеранов, «Локомотив» объявил тренерский штаб. Итоги дня в КХЛ

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 5 августа 2026 года.

«Трактор» заключил пробный контракт с нападающим Никитой Сошниковым

«Трактор» заключил пробный контракт с форвардом Никитой Сошниковым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Напомним, минувший сезон КХЛ Сошников начинал в «Сибири», после чего перешёл в «Адмирал». На счету 32-летнего Сошникова 51 матч регулярного чемпионата и 24 (7+17) очка. Всего за карьеру в КХЛ Сошников провёл 466 матчей, где набрал 252 (111+141) очка. Форвард уже выступал за челябинский клуб с 2022 по 2024 год.

«Трактор» подписал новое соглашение с нападающим Владимиром Жарковым

«Трактор» подписал новое соглашение с нападающим Владимиром Жарковым. Контракт рассчитан на один сезон. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Жарков находился в статусе неограниченно свободного агента после завершения контракта с «Трактором». В прошлом сезоне 38-летний форвард провёл 64 матча за челябинский клуб с учётом плей-офф и набрал 6 (2+4) очков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 38-летний форвард провёл 830 матчей, в которых забросил 61 шайбу и отдал 113 результативных передач.

Стала известна зарплата и условия контракта вратаря Мифтахова с «Шанхайскими Драконами»

Как стало известно «Чемпионату», «Шанхайские Драконы» заключили двухлетний контракт с вратарём Амиром Мифтаховым с зарплатой в 45 млн рублей за сезон (90 млн рублей за два). Сегодня «Ак Барс» обменял права на 26-летнего голкипера в китайский клуб.

Отметим, что воспитанник казанского клуба провёл прошлый сезон в фарм-клубе «Каролины Харрикейнз». На его счету 28 матчей и 88,8% отражённых бросков в регулярном чемпионате АХЛ за «Чикаго Вулвз». В Кубке Колдера — 2026 Мифтахов сыграл четыре матча и отражал в среднем 92,6% бросков. За 32 матча в прошедшем сезоне голкипер одержал 14 побед.

«Шанхайские Драконы» расторгли контракт с вратарём Патриком Рыбаром

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» и вратарь Патрик Рыбар расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Клуб благодарит голкипера за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

В минувшем сезоне 32-летний голкипер провёл 28 матчей, в которых одержал 10 побед с 91,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,88. Всего в рамках КХЛ на его счету 159 встреч, 68 побед с 91,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,74.

«Локомотив» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027 во главе с Квартальновым

Пресс-служба «Локомотива» представила тренерский штаб на сезон-2026/2027. Отмечается, что помощниками главного тренера Дмитрия Квартальнова стали Юрий Бабенко и Александр Перов.

«Юрий Бабенко хорошо известен в качестве игрока, он дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В качестве тренера работал в таких клубах, как «Динамо» (Москва), «Ак Барс», ЦСКА, «Витязь», СКА.

Александр Перов является воспитанником ХК «Локомотив» и представителем новой волны тренеров в отечественном хоккее. В прошлом сезоне он привёл ХК «Югра» к победе во Всероссийской хоккейной лиге.

Рады приветствовать Юрия Бабенко и Александра Перова в Ярославле и желаем больших побед вместе с «Локомотивом».

В тренерском штабе нашей команды продолжат работу Сергей Звягин, Дмитрий Красоткин, Андрей Малков и Георгий Кошель», — сказано в сообщении команды.