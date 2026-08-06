Крутая работа менеджера и грандиозные планы. «Монреаль» — самая перспективная команда НХЛ

С момента, когда генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер направил оффершит форварду «Анахайма» Лео Карлссону, стандарты селекции изменились раз и навсегда. Теперь управленцы клубов НХЛ выглядят жертвами молодых перспективных игроков и их агентов – именно они диктуют суммы контрактов, их срок, наличие пункта о запрете на обмен. Менеджеры же из двух зол просто стараются выбрать меньшее.

«Дакс» уже находятся в ловушке после того, как были удовлетворены запросы Карлссона, потому что теперь переговоры с Каттером Готье станут ещё более сложными и напряжёнными. И это при отсутствии места под потолком зарплат. На проблемы нарвался и «Коламбус», который пока что безуспешно пытается продлить Адама Фантилли. По сообщениям инсайдеров, канадский форвард хочет $ 13-14 млн – почти все свободные деньги «Блю Джекетс». И это форвард, который в среднем за матч набирает 0,65-0,71 очка.

Менеджерам, которые имеют большой пул проспектов или же плавно выходят из перестройки, становится всё сложнее. Один из сотрудников The Athletic, отвечающий за сбор статистики, сделал рейтинг команд НХЛ по эффективности контрактов. Из клубов с относительно молодым костяком туда попали только «Монреаль», «Баффало» и «Юта».

Причём «Канадиенс» расположились аж на втором месте, уступив только действующему обладателю Кубка Стэнли «Каролине».

«Монреаль», попавший в яму после финала Кубка Стэнли в 2021 году, не стал форсировать события и решил временно перезагрузиться, пополнив пул перспективных проспектов, а также избавившись от нескольких невыгодных контрактов. Уже в те годы была продлена пара форвардов-лидеров. Ник Судзуки подписал восьмилетнее соглашение на $ 7,875 млн, а Коул Кофилд – на $ 7,850 млн.

Сейчас эти контракты смотрятся как большая победа, однако в то время они были чётко соразмерны потолку и статистическим показателям игроков. Может быть, даже с небольшим авансом.

Основная работа генерального менеджера «Хабс» Кента Хьюза началась позже. Первый номер драфта 2022 года Юрай Слафковски тяжело заходил в лигу, долго не мог адаптироваться, да и вообще своей игрой плодил разговоры о переоценённости. Однако «Монреаль» продолжил верить в словака и дал ему восьмилетний контракт на $ 7,6 млн. Сначала он выглядел огромным авансом, но последний сезон показал, что дальновидный подход Хьюза был абсолютно верным – Юрай провёл роскошный сезон, набрал 73 очка и добротно провёл плей-офф.

Юрай Слафковски Фото: Jaylynn Nash/Getty Images

В первом сезоне в лиге Лэйн Хатсон произвёл настоящий фурор и довольно уверенно забрал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. После этого американец мог отыграть контрактный год, показать, что предыдущий чемпионат не был вспышкой, и выкрутить руки «Монреалю». Однако Хьюз быстро и безболезненно договорился с Хатсоном, дав ему восьмилетний контракт на $ 8,85 млн.

Из первой спецбригады большинства «Монреаля», которая в минувшем сезоне разрывала соперников, соглашение не было продлено лишь с Иваном Демидовым. Но этим летом «Хабс» заранее решили и эту проблему, дав россиянину восьмилетний контракт на $ 9,15 млн.

Возможно, такая сумма является показателем лояльности Ивана, а также своевременной работы менеджера, который оформил это соглашение за несколько дней до того самого исторического оффершита.

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Работа Кента Хьюза заслуживает аплодисментов сразу по нескольким причинам. Во-первых, менеджер не допускает выхода лидеров на рынок, заблаговременно начиная переговоры. У многих с этим большие проблемы в последнее время. Во-вторых, он не даёт себе выкручивать руки и предлагает игрокам вполне адекватные по нынешнему рынку деньги. И это при условии огромных канадских налогов – больше они только в Торонто, Оттаве и Ванкувере. В-третьих, Хьюз по кирпичику выстраивает команду, которая не зациклена на паре человек – такая система тем же «Флориде», «Тампе» и «Каролине» помогла добраться до Кубка Стэнли.

При этом «Монреаль», стремительно вылезший из перестройки, настроен поработать и на рынке. Слухи отправляют в «Канадиенс» форвардов «Коламбуса» Кирилла Марченко и Кента Джонсона, который провалил последний чемпионат, однако является очень перспективным хоккеистом. Если «Канадиенс» смогут осуществить планы, то их топ-6 или топ-9 резко может стать одним из лучших в лиге.

Работа на драфте, развитие проспектов, построение костяка по хорошей цене и желание осуществлять большие обмены прямо сейчас делают из «Монреаля» самую перспективную команду НХЛ, которая в ближайшие несколько лет будет претендовать на Кубок Стэнли.