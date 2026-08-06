Кузнецов принял решение о будущем, «Динамо» переподписало капитана. Итоги дня в хоккее

КХЛ назвала время начала первого матча нового сезона, «Питтсбург» сохранил форварда из Финляндии.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 6 августа 2026 года.

КХЛ назвала время начала первого матча сезона-2026/2027

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что первым матчем нового сезона станет игра «Локомотив» — «Трактор», которая состоится в Ярославле и начнётся в 13:00 мск.

«Регулярный чемпионат Фонбет КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября матчем между «Локомотивом» и «Трактором», начало – в 13:00 по московскому времени», — сказано в сообщении КХЛ.

Напомним, команды в новом сезоне проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет таким же, как и год назад — 182. Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2027 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

Московское «Динамо» расторгло и подписало новый контракт с защитником Игорем Ожигановым

Московское «Динамо» расторгло и подписало новый контракт с защитником Игорем Ожигановым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года.

В прошлом сезоне Ожиганов сыграл за московский клуб 67 матчей, в которых набрал 30 очков — забросил семь шайб и отдал 23 результативные передачи.

Ожиганов выступает за «Динамо» с сезона‑2023/2024. Ранее в КХЛ он также играл за хабаровский «Амур», новосибирскую «Сибирь», московский ЦСКА, казанский «Ак Барс» и петербургский СКА. Всего в КХЛ Ожиганов провёл 842 встречи, в которых забросил 89 шайб и отдал 226 результативных передач. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.

«Решение принято». Агент Евгения Кузнецова рассказал о будущем игрока

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, заявил, что на этой неделе форвард огласит решение, где продолжит карьеру. Ранее называлось, что вероятным новым клубом Кузнецова будет новосибирская «Сибирь».

«Основное решение принято. Евгений Кузнецов завтра должен получить новый паспорт после плановой замены, поэтому мы не могли подписать контракт. До конца этой недели мы подпишем контракт с новым клубом», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

34-летний форвард присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу минувшего регулярного чемпионата, перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу.

СКА подписал пробный контракт с нападающим Игорем Ларионовым-младшим

СКА подписал пробный контракт с нападающим Игорем Ларионовым-младшим, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2025/2026 27-летний форвард сыграл за питерский клуб 24 матча и набрал 6 (2+4) очков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Ларионов-младший провёл 151 игру, в которых забросил 22 шайбы и отдал 57 результативных передач с показателем полезности «-1».

Первый матч нового сезона КХЛ СКА проведёт на домашней площадке с «Ладой». Встреча состоится 5 сентября.

Ранее был сформирован тренерский штаб СКА на сезон-2026/2027. Главным тренером команды остался Игорь Ларионов.

«Питтсбург» подписал контракт с финским форвардом Койвуненом на общую сумму $ 32 млн

«Питтсбург Пингвинз» подписал новый контракт с финским форвардом Вилле Койвуненом на восемь лет с кэпхитом в $ 4 млн. Общая сумма соглашения составила $ 32 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

23-летний Койвунен провёл сезон-2025/2026, выступая за «Питтсбург» и «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» в АХЛ. В составе «Питтсбурга» он набрал 7 (2+5) очков в 39 играх, а также забил 13 голов и отдал 28 голевых передач в 34 встречах за «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз».

Койвунен был выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде под общим 51-м номером на драфте НХЛ 2021 года, а 7 марта 2024 года перешёл в «Питтсбург» в результате обмена с «ураганами».