СКА всё-таки нашёл место для сына Ларионова. Зачем он этой команде?

Сейчас этот вопрос звучит более резонно, чем год назад.

СКА уже довольно давно не радовал своих болельщиков кадровыми новостями. Да, на днях армейцы объявили о подписании нового пятилетнего контракта с Василием Глотовым, но анонс его возвращения в Санкт-Петербург был аж месяц назад, а всё остальное время стороны занимались юридическими формальностями.

Теперь всё официально: Официально Нападающий Василий Глотов подписал контракт со СКА

И вот вечером 6 августа клуб с берегов Невы вернулся в инфополе с долгожданными известиями – хотя кто-то уже начал сомневаться в том, что это произойдёт – Игорь Ларионов-младший подписал новый контракт. Правда, пока только пробный.

Цвета СКА 27-летний нападающий защищает с лета прошлого года – в июле 2025-го он перебрался в Северную столицу спустя месяц после того, как его отец Игорь Ларионов взошёл на тренерский мостик армейцев. В «Торпедо» не стали делать квалификационное предложение центрфорварду, поэтому он смог беспрепятственно заключить соглашение с петербуржцами на правах неограниченно свободного агента.

Теперь же Ларионов-младший находился в статусе ОСА, и долгое время было непонятно, останется ли он в Санкт-Петербурге или же будет искать себе новую команду. Тем более что нападающий до сих пор проходит процесс восстановления после операции на спине, из-за которой не принимал участия в матчах аж с 16 декабря – то есть почти восемь месяцев.

По словам агента игрока Алексея Дементьева, форварду и по совместительству сыну главного тренера СКА предстоит продемонстрировать руководству и тренерскому штабу клуба, «полностью ли он восстановился от травмы и может ли выполнять свои функции».

Полный комментарий Дементьева: Агент Ларионова объяснил, почему нападающий подписал пробный контракт со СКА

Но если год назад подписание Ларионова-младшего ещё как-то можно было списать на недостаток глубины в центральной оси армейцев – а эта проблема действительно преследовала команду на протяжении большей части сезона (вынужденно игравший в центре Сергей Плотников не даст соврать), то сейчас вопрос «зачем он нужен СКА?» звучит ещё более резонно.

Этим летом петербуржцы уже подписали трёх центральных нападающих высокого уровня – помимо Глотова, в Северную столицу также вернулся Захар Бардаков и прибыл Данил Аймурзин.

Даже с учётом потери отправившегося в Нижний Новгород Михаила Воробьёва, линейка центров СКА не выглядит такой скудной – в распоряжении Игоря Ларионова ещё есть Матвей Короткий, Джозеф Бландизи и Никита Недопёкин. Это уже шесть центральных нападающих – а ведь при необходимости там всегда может сыграть и Плотников.

Сергей Плотников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По краям у армейцев свободных мест также не осталось – если собрать уже имеющийся состав нападения СКА, то за пределами заявки останутся многие хоккеисты, которые получали много игровой практики в прошлом сезоне.

Плотников – Глотов – Голдобин;

Вайссбак – Аймурзин – Атанасов;

Уилсон – Бландизи – Гримальди;

Чебыкин – Бардаков – Зыков.



Вне заявки: Короткий, Дишковский, Романов, Недопёкин, Лутфуллин, Нугманов.

С учётом того, что главный тренер армейцев обычно заявляет на матч только 12 нападающих, вероятность появления на льду Ларионова-младшего близится к минимальной. Разве что из игры выпадут целое звено и ещё один центр – и то не факт.

Впрочем, всё может измениться уже в августе – у Ларионова-младшего будет почти месяц, чтобы доказать, что он достоин находиться в составе СКА.