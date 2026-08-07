Новое лицо топов Востока, Макдэвид получил подмогу. Таблица трансферов НХЛ

В этом году основная часть событий на рынке свободных агентов произошла даже до 1 июля, потому что из-за роста потолка зарплат большинство команд сохранили своих НСА. После прошлого года, где была схожая ситуация, команды решили усиливаться в первую очередь за счёт обменов, которые происходили в июне.
Без контрактов до сих пор сидят три десятка заметных свободных агентов. Часть из них уедет в Европу, часть будет цепляться даже за возможность просмотрового контракта, часть, скорее всего, вообще завершит карьеру. Однако основные итоги селекции подвести уже можно — мы собрали все важные трансферы лета в одну таблицу.
Важно: в таблице приведены только переходы хоккеистов, которые в прошлом году были игроками основного состава НХЛ или должны стать ими в будущем сезоне. Имена игроков из России выделены жирным шрифтом.
Восточная конференция
В количественном плане сильнее всего изменились два клуба, сенсационно пропустивших плей-офф в прошлом сезоне, — «Флорида» и «Торонто». Канадский клуб устроил революцию: сменил менеджмент, главного тренера и полностью пересобрал нижние звенья. Джон Чайка в «Аризоне» был очень деятельным менеджером и не изменил себе в новом клубе. «Торонто» выиграл борьбу за Сергея Бобровского, за лучшего бомбардира среди защитников среди НСА Даррена Рэддиша, а ещё был облагодетельствован первым общим выбором на драфте.
«Флорида» обновилась только в плане состава. Вместо русского вратарского дуэта там теперь тандем Якуб Маркстрём — Акира Шмид: спорно с учётом того, как оба голкипера провели прошлый сезон. Зато «пантеры» всё-таки приобрели к Мэттью Ткачуку его брата Брэди, а также вернули Радко Гудаса, сразу выдав ветерану шестилетний контракт для легального обхода потолка. Состав у «пантер» очень возрастной, но если они выйдут в плей-офф, то пленных брать не будут. Правда, на нынешнем Востоке налегке это сделать не выйдет.
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Айлендерс»
|в. Ванечек («Юта»), з. Кессел («Сент-Луис»), н. Маччелли («Торонто»)
|в. Риттих («Нью-Джерси»), з. Суси, з. Боквист, н. Шабанов («Миннесота»),
н. Ли («Юта»), н. Гэткомб («Вегас»)
|з. Деанджело
|«Баффало»
|з. Целльвегер («Анахайм»), з. Кревьер («Чикаго»),
з. Гилберт («Оттава»), н. Шири («Рейнджерс»)
|в. Леви («Эдмонтон»), з. Байрэм («Чикаго»), з. Кесселринг («Сан-Хосе»),
з. Шенн («Ванкувер»), з. Стэнли, н. Так («Вашингтон»), н. Гринвей («Чикаго»), н. Пирсон
|н. Маленстин, н. Бенсон, н. Кребс
|«Бостон»
|з. Клифтон («Питтсбург»), з. Борген («Рейнджерс»),
н. Петерка («Юта»), н. Иван («Колорадо»)
|в. Корписало («Рейнджерс»), з. Пик («Юта»), н. Арвидссон («Детройт»)
|з. Харрис, н. Райхел
|«Вашингтон»
|з. Холл («Сент-Луис»), з. Деарне («Сан-Хосе»), н. Так («Баффало»),
н. Бродзински («Рейнджерс»), н. Кайру («Сент-Луис»), н. Дженнер («Коламбус»)
|з. Чисхольм («Нью-Джерси»), з. ван Римсдайк, н. Лапьер (оба — «Питтсбург»),
н. Макмайкл («Сент-Луис»), н. Дьюхейм («Торонто»), н. Кемпф («Литвинов», Чехия),
н. Милано («Берн», Швейцария)
|з. Лильегрен, н. Овечкин
|«Детройт»
|в. Тарасов («Флорида»), з. Брайсон («Виннипег»),
н. Арвидссон («Бостон»), н. Колесар («Вегас»)
|гм. Айзерман, в. Тальбо, в. Косса («Юта»), з. Густафссон («Лос-Анджелес»),
з. Хэмоник, н. П. Кейн («Чикаго»), н. ван Римсдайк, н. Перрон
|з. Бернард-Докер, н. Леонард, н. Мазур
|«Каролина»
|в. Андерсен («Эдмонтон»), з. Райлли
|з. Вялимяки, н. Делорье, н. Янковски
|«Коламбус»
|н. Ничушкин («Колорадо»), н. Ломберг («Калгари»)
|з. Замула (ЦСКА, КХЛ), з. Б. Смит, н. Дженнер («Вашингтон»),
н. Астон-Риз («Филадельфия»), н. Марчмент («Сан-Хосе»)
|в. Гривз, з. Гудбрансон, н. Койл, н. Хайнен,
н. Силлинджер
|«Монреаль»
|н. Галлахер («Ванкувер»), н. Бле («Оттава»), н. Велено («Рейнджерс»), н. Лайне
|в. Добеш, н. Демидов, н. Дак
|«Нью-Джерси»
|гм. Мехта, в. Риттих («Айлендерс»), з. Чисхольм («Вашингтон»), н. Родригес, н. Боквист (оба — «Флорида»), н. Манта («Питтсбург»)
|гм. Фитцджеральд, в. Маркстрём («Флорида»), з. Немец. н. Цыплаков (оба — «Калгари»),
н. Коттер («Ванкувер»), н. Дадонов
|н. Грицюк, н. Хишир
|«Рейнджерс»
|в. Корписало («Бостон»), з. Петтерссон («Ванкувер»), з. Дурзи («Юта»),
н. Дорофеев («Вегас»), н. Велено («Монреаль»), н. Бьёркстранд («Коламбус»)
|в. Куик (завершил карьеру), з. Борген («Бостон»), н. Трочек («Юта»),
н. Эдстрём («Нэшвилл»), н. Шири («Баффало»), н. Бродзински («Вашингтон»)
|з. Шнайдер
|«Оттава»
|в. Эрссон («Торонто»), н. Эклунд («Сан-Хосе»), н. Бураковски («Чикаго»), н. Бле («Монреаль»)
|в. Раймер, з. Гилберт («Баффало»), з. Дженсен («Анахайм»),
н. Б. Ткачук, н. Эллер (оба — «Флорида»)
|в. Мериляйнен, з. Спенс, н. Казинс, н. Жиру
|«Питтсбург»
|з. Корчак («Вегас»), з. Карлайл («Тампа-Бэй»), з. ван Римсдайк,
н. Лапьер (оба — «Вашингтон»), н. Кузьменко («Лос-Анджелес»), н. Н. Робертсон («Торонто»)
|в. Скиннер, з. Сент-Айвани (оба — «Виннипег»), з. Ши («Эдмонтон»), з. Клифтон («Бостон»),
з. Уозерспун («Вегас»), н. Аччари («Филадельфия»), н. Хейз
|в. Шилов, з. Соловьёв, н. Малкин, н. Чинахов,
н. Новак, н. Дьюар, н. Койвунен
|«Тампа-Бэй»
|в. Хилдеби («Торонто»), з. Дж. Карлсон, н. Харкинс, н. Вьель (все — «Анахайм»), н. Михеев («Чикаго»)
|з. Карлайл («Питтсбург»), з. Рэддиш, н. Пол (оба — «Торонто»),
н. Перри («Лос-Анджелес»), н. Бьёркстранд («Рейнджерс»)
|«Торонто»
|гм. Чайка, гт. Хиллер, в. Бобровский («Флорида»), з. Андре («Филадельфия»),
з. Рэддиш, н. Пол (оба — «Тампа-Бэй»), н. Рословик («Эдмонтон»), н. Сиссонс («Вегас»),
н. Блюгерс («Ванкувер»), н. Дьюхейм («Вашингтон»),
н. Маккенна (университет штата Пенсильвания, NCAA)
|гм. Треливинг, гт. Берюбе, в. Хилдеби («Тампа-Бэй»),
в. Уолл. з. Бенуа (оба — «Филадельфия»), з. Карло («Сент-Луис»),
н. Н. Робертсон («Питтсбург»), н. Маччелли («Айлендерс»), н. Йернкрок
|з. Стечер
|«Филадельфия»
|в. Уолл, з. Бенуа (оба — «Торонто»), н. Аччари («Питтсбург»), н. Астон-Риз («Коламбус»)
|в. Эрссон («Оттава»), з. Андре («Торонто»), з. Юульсен («Колорадо»),
н. Аболс («Берн», Швейцария), н. Хэтэуэй («Флорида»), н. Гленденинг
|в. Владарж, з. Драйсдейл, н. Зеграс, н. Фёрстер,
н. Грундстрём, н. Гребёнкин
|«Флорида»
|в. Маркстрём («Нью-Джерси»), в. Шмид («Вегас»), з. Петрович («Даллас»),
з. Гудас («Анахайм»), н. Б. Ткачук («Оттава»), н. Хэтэуэй («Филадельфия»),
н. Бичер («Калгари»), н. Эллер («Оттава»), н. Лафферти («Чикаго»)
|в. Бобровский («Торонто»), в. Тарасов («Детройт»), н. Грир («Анахайм»),
н. Самоскевич («Сиэтл»), н. Боквист, н. Родригес (оба — «Нью-Джерси»),
н. Хиностроза («Колорадо»), н. Грегор («Виннипег»), н. Носек («Динамо», Чехия), н. Канин
|н. Луостаринен, н. Швиндт
Два масштабных обмена провернули «Рейнджерс»: забрали у «Вегаса» выбившего 37 шайб в регулярке Павла Дорофеева, а также отдали «Ванкуверу» пик аж 2030-го за знакомого главному тренеру защитника Маркуса Петтерссона. Параллельно, правда, «синерубашечники» обменяли Винса Трочека в «Юту». На бумаге клуб из Нью-Йорка стал чуть сильнее, в первую очередь в защите, но никуда не делся большой разрыв между топ-6 и нижними звеньями атаки.
Вместо Артемия Панарина у «Рейнджерс» теперь Павел Дорофеев
Фото: Bruce Bennett/Getty Images
В плане качества можно отметить «Вашингтон». «Столичные» не дали выйти на открытый рынок Алексу Таку, сильнейшему из вингеров среди НСА этого года, выменяли у «Блюз» Джордана Кайру и приобрели многолетнего лидера «Коламбуса» Буна Дженнера. Смущает лишь солидный контракт Венсану Деарне из третьей пары «Сан-Хосе».
Интересно, что не было трансферов в основу у двух сильнейших клубов Востока прошлого сезона. У «Монреаля» до сих пор без контрактов два важных ОСА — нападающий Захари Болдюк и защитник Арбер Джекай: вторым уже якобы интересуются другие клубы. «Каролина» на бумаге и так прекрасно укомплектована, плюс подвисает ситуация с Александром Никишиным. Русский защитник наверняка претендует на большой контракт, но у клуба уже есть дорогие и опытные игроки на его позиции.
Самый интересный трансфер отдельного игрока, наверное, переход Джона Карлсона в «Тампу». «Лайтнинг» не стали платить большие деньги Рэддишу и предпочли двухлетний контракт с более возрастным, однако и куда более опытным защитником с кубковым опытом и понятным уровнем возможностей.
Западная конференция
Внезапно для многих самым активным клубом Запада стал «Нэшвилл». Когда Виталий Пинчук только подписывал контракт с «хищниками», все выглядело так, что место в основе ему будет гарантировано. Однако новый менеджер Крис Макфарланд подписал ещё шесть новых форвардов — в их числе как знакомые по старой работе в «Колорадо», так и ещё нераскрытые таланты типа Маврика Бурка. Но даже после такой массированной кампании потолком «Нэшвилла» выглядит попадание в плей-офф через зону уайлд-кард.
Топ-трио Центрального дивизиона в лице «Колорадо», «Миннесоты» и «Далласа» сильно слабее не стало — правда, и сильнее тоже. «Лавинам» пришлось расстаться с Валерием Ничушкиным ради сохранения костяка в обороне, а обмены с «Нэшвиллом» помогли чуть омолодить нижние звенья. «Даллас» осуществил лишь один переход, зато сохранил Джейсона Робертсона. «Миннесоту» долгое время связывали с обменом кого-то из центров, однако «Уайлд» пока остались при своих.
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Анахайм»
|з. Дженсен («Оттава»), н. Грир («Флорида»), н. Мэлотт («Лос-Анджелес»)
|в. Мразек, з. Гудас («Флорида»), з. Целльвегер («Баффало»), з. Труба («Сан-Хосе»),
з. Дж. Карлсон, н. Вьель, н. Харкинс (все — «Тампа-Бэй»),
н. Мактавиш, н. Джонстон (оба — «Сент-Луис»)
|з. Мур, з. Хиндс, з. Минтюков, н. Л. Карлссон
|«Ванкувер»
|гм. Джонсон, гт. Малхотра, з. Шенн («Баффало»), з. Олексяк («Сиэтл»), н. Коттер («Нью-Джерси»),
н. Галлахер («Монреаль»), н. Сафонов («Ак Барс», КХЛ)
|гм. Альвин, гт. Фут, з. М. Петтерссон («Рейнджерс»), з. Форборт, з. Джозеф,
н. Дуглас («Сиэтл»), н. Блюгерс («Торонто»), н. Хёгландер («Нэшвилл»), н. Э. Кейн
|«Вегас»
|гт. Крэйг, з. Уозерспун («Питтсбург»), н. Олофссон («Калгари»), н. Гэткомб («Айлендерс»)
|гт. Торторелла, в. Шмид («Флорида»), з. Корчак («Питтсбург»),
з. Хаттон, н. К. Смит («Чикаго»), н. Дорофеев («Рейнджерс»), н. Колесар («Детройт»),
н. Сиссонс («Торонто»), н. Саад, н. Р. Смит
|з. Коглан, з. Андерссон, з. Лозон
|«Виннипег»
|в. Скиннер, з. Сент-Айвани (оба — «Питтсбург»), з. Ферраро («Сан-Хосе»), н. Грегор («Флорида»)
|в. Комри («Сан-Хосе»), з. Брайсон («Детройт»), з. Миллер («Лозанна», Швейцария),
н. Нюквист, н. Тэйвз (завершил карьеру)
|н. Перфетти, н. Кёпке, н. Росен
|«Даллас»
|н. Кивиранта («Колорадо»)
|з. Петрович («Флорида»), з. Любушкин, н. Бурк (оба — «Нэшвилл»)
н. Бантинг, н. Эрни, н. Бастиан
|з. Капобьянко, з. Лундквист, н. Бенн, н. Хюрю,
н. Грицковян, н. Дж. Робертсон
|«Калгари»
|з. Миддлтон («Миннесота»), з. Немец, н. Цыплаков (оба — «Нью-Джерси»)
|з. Мяяття, н. Коулман (оба — «Миннесота»), з. Бин, н. Олофссон («Вегас»),
н. Бичер («Флорида»), н. Ломберг («Коламбус»)
|«Колорадо»
|з. Юульсен («Филадельфия»), н. Шварц («Сиэтл»), н. Хиностроза («Флорида»)
н. Л'Эрё, н. Свечков (оба — «Нэшвилл»)
|з. Бланкенбург, н. Колтон, н. Друри (оба — «Нэшвилл»), н. Иван («Бостон»),
н. Ничушкин («Коламбус»), н. Кивиранта («Даллас»), н. Бардаков (СКА, КХЛ)
|з. Кулак, з. Бёрнс
|«Лос-Анджелес»
|гт. Лавиолетт, з. Густафссон («Детройт»), н. Перри («Тампа-Бэй»),
н. Цуккарелло («Миннесота»), н. Хаула («Нэшвилл»)
|гт. Смит, з. Муврар, н. Копитар (завершил карьеру), н. Кузьменко («Питтсбург»),
н. Мэлотт («Анахайм»), н. Джозеф («Эдмонтон»)
|з. Кларк, н. Лотон
|«Миннесота»
|в. Пикар («Эдмонтон»), з. Мяяття, н. Коулман (оба — «Калгари»), н. Шабанов («Айлендерс»)
|з. Миддлтон («Калгари»), з. Питри, н. Юханссон («Ферьестад», Швеция),
н. Цуккарелло («Лос-Анджелес»), н. Тарасенко
|з. Богосян, з. Хант, н. Н. Фолиньо,
н. Бринк, н. Маккэррон
|«Нэшвилл»
|гм. Макфарланд, з. Любушкин, н. Бурк (оба — «Даллас»), н. Пинчук («Динамо» Мн, КХЛ),
н. Колтон, н. Друри (оба — «Колорадо»), н. Керфут («Юта»), н. Хёгландер («Ванкувер»),
н. Эдстрём («Рейнджерс»)
|гм. Тротц, н. Л'Эрё, н. Свечков (оба — «Колорадо»), н. Хаула («Лос-Анджелес»),
н. Джост
|з. Бэррон
|«Сан-Хосе»
|в. Комри («Виннипег»), з. Нурс («Эдмонтон»), з. Труба («Анахайм»), з. Кесселринг («Баффало»),
н. Штенберг («Фрёлунда», Швеция), н. Марчмент («Коламбус»),
|з. Деарне («Вашингтон»), з. Ферраро («Виннипег»), з. Мухамадуллин («Эдмонтон»),
з. Ледди, з. Клингберг, н. Эклунд («Оттава»), н. Курашев, н. Регенда, н. Ривз
|н. Граф, н. Остапчук, н. Селебрини
|«Сент-Луис»
|гм. Стин, з. Карло («Торонто»), н. Макмайкл («Вашингтон»),
н. Мактавиш, н. Джонстон (оба — «Анахайм»)
|гм. Армстронг (повышение), з. Кессел («Айлендерс»), з. Холл, н. Кайру
(оба — «Вашингтон»), н. Фаббри, н. Друен
|н. Холлоуэй, н. Сундквист, н. Берггрен
|«Сиэтл»
|н. Самоскевич («Флорида»), н. Дуглас («Ванкувер»)
|з. Олексяк («Ванкувер»), н. Шварц («Колорадо»), н. Толванен
|н. Макманн
|«Чикаго»
|з. Байрэм («Баффало»), з. Коул («Юта»), н. Гринвей («Баффало»),
н. К. Смит («Вегас»), н. П. Кейн («Детройт»), н. Канцеров («Металлург», КХЛ)
|з. Кревьер («Баффало»), з. Грызлик, н. Михеев («Тампа-Бэй»),
н. Лафферти («Флорида»), н. Бураковски («Оттава»)
|в. Коммессо, н. Бедард
|«Эдмонтон»
|гт. Бэбкок, в. Леви («Баффало»), в. Андерсен («Каролина»), з. Мухамадуллин («Сан-Хосе»),
з. Ши («Питтсбург»), н. Джозеф («Лос-Анджелес»)
|гт. Ноблох, в. Пикар («Миннесота»), в. Ингрэм, з. Нурс («Сан-Хосе»)
н. Рословик («Торонто»), н. Хенрик, н. Лазар
|з. Стастни, з. Мёрфи, н. Дак, н. Капанен,
н. Джонс, н. Дикинсон
|«Юта»
|в. Косса («Детройт»), з. Пик («Бостон»), н. Ли («Айлендерс»), н. Трочек («Рейнджерс»)
|в. Ванечек («Айлендерс»), з. Коул («Чикаго»), з. Дурзи («Рейнджерс»),
н. Петерка («Бостон»), н. Керфут («Нэшвилл»)
|з. Десимоне, з. Марино, н. Ямамото,
н. Стенлунд, н. Хэйтон
Зато на этом фоне выделяется «Юта», ведущая планомерную работу. Не получился эксперимент с Джоном Петеркой, который спустя год уехал в «Бостон», зато клуб подписал второго центра в лице Винса Трочека и пригласил опытного габаритного ветерана Андерса Ли. Если кто-то из троицы выше начнёт спотыкаться в регулярке, то главными претендентами на прорыв будут именно «мамонты».
«Юта» может стать главным сюрпризом сезона
Фото: Alex Goodlett/Getty Images
В Тихоокеанском дивизионе снова активничает «Сан-Хосе». У «акул» было почти бесконечное количество денег под потолком зарплат, поэтому клуб смог забрать контракт Дарнелла Нурса без удержаний, а также выписать $ 8,25 млн в год Джейкобу Трубе. За эти шаги менеджмент критиковали, но «акулы» не могут играть только молодёжью, а чаемого Боуэна Байрэма у клуба перехватили.
«Эдмонтону» же обмен Нурса позволил впервые за долгие годы оперировать в условиях наличия свободных денег под потолком. Благодаря этому удалось сохранить форвардов нижних звеньев типа Джейсона Дикинсона, а также собрать более-менее пристойную линию обороны: не суперзвёздную, но и без явных провисаний. А самый скандальный переход межсезонья касался даже не игрока: возвращение Майка Бэбкока в Америке вызвало резко негативную реакцию.
Главные потери понёс «Анахайм». Клуб за лето отпустил сразу четырёх защитников, вынужденно переплатил Лео Карлссону и панически выписал Павлу Минтюкову очень большой контракт. Теперь и Каттер Готье якобы хочет контракт не меньше, чем у шведской звёздочки «уток», а места под потолком уже минимум — так что придётся пожертвовать кем-то ещё. При этом даже так оборона «Анахайма» явно ослабла.