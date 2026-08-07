Новое лицо топов Востока, Макдэвид получил подмогу. Таблица трансферов НХЛ

В этом году основная часть событий на рынке свободных агентов произошла даже до 1 июля, потому что из-за роста потолка зарплат большинство команд сохранили своих НСА. После прошлого года, где была схожая ситуация, команды решили усиливаться в первую очередь за счёт обменов, которые происходили в июне.

Без контрактов до сих пор сидят три десятка заметных свободных агентов. Часть из них уедет в Европу, часть будет цепляться даже за возможность просмотрового контракта, часть, скорее всего, вообще завершит карьеру. Однако основные итоги селекции подвести уже можно — мы собрали все важные трансферы лета в одну таблицу.

Важно: в таблице приведены только переходы хоккеистов, которые в прошлом году были игроками основного состава НХЛ или должны стать ими в будущем сезоне. Имена игроков из России выделены жирным шрифтом.

Восточная конференция

В количественном плане сильнее всего изменились два клуба, сенсационно пропустивших плей-офф в прошлом сезоне, — «Флорида» и «Торонто». Канадский клуб устроил революцию: сменил менеджмент, главного тренера и полностью пересобрал нижние звенья. Джон Чайка в «Аризоне» был очень деятельным менеджером и не изменил себе в новом клубе. «Торонто» выиграл борьбу за Сергея Бобровского, за лучшего бомбардира среди защитников среди НСА Даррена Рэддиша, а ещё был облагодетельствован первым общим выбором на драфте.

«Флорида» обновилась только в плане состава. Вместо русского вратарского дуэта там теперь тандем Якуб Маркстрём — Акира Шмид: спорно с учётом того, как оба голкипера провели прошлый сезон. Зато «пантеры» всё-таки приобрели к Мэттью Ткачуку его брата Брэди, а также вернули Радко Гудаса, сразу выдав ветерану шестилетний контракт для легального обхода потолка. Состав у «пантер» очень возрастной, но если они выйдут в плей-офф, то пленных брать не будут. Правда, на нынешнем Востоке налегке это сделать не выйдет.

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты «Айлендерс» в. Ванечек («Юта»), з. Кессел («Сент-Луис»), н. Маччелли («Торонто») в. Риттих («Нью-Джерси»), з. Суси, з. Боквист, н. Шабанов («Миннесота»),

н. Ли («Юта»), н. Гэткомб («Вегас») з. Деанджело «Баффало» з. Целльвегер («Анахайм»), з. Кревьер («Чикаго»),

з. Гилберт («Оттава»), н. Шири («Рейнджерс») в. Леви («Эдмонтон»), з. Байрэм («Чикаго»), з. Кесселринг («Сан-Хосе»),

з. Шенн («Ванкувер»), з. Стэнли, н. Так («Вашингтон»), н. Гринвей («Чикаго»), н. Пирсон н. Маленстин, н. Бенсон, н. Кребс «Бостон» з. Клифтон («Питтсбург»), з. Борген («Рейнджерс»),

н. Петерка («Юта»), н. Иван («Колорадо») в. Корписало («Рейнджерс»), з. Пик («Юта»), н. Арвидссон («Детройт») з. Харрис, н. Райхел «Вашингтон» з. Холл («Сент-Луис»), з. Деарне («Сан-Хосе»), н. Так («Баффало»),

н. Бродзински («Рейнджерс»), н. Кайру («Сент-Луис»), н. Дженнер («Коламбус») з. Чисхольм («Нью-Джерси»), з. ван Римсдайк, н. Лапьер (оба — «Питтсбург»),

н. Макмайкл («Сент-Луис»), н. Дьюхейм («Торонто»), н. Кемпф («Литвинов», Чехия),

н. Милано («Берн», Швейцария) з. Лильегрен, н. Овечкин «Детройт» в. Тарасов («Флорида»), з. Брайсон («Виннипег»),

н. Арвидссон («Бостон»), н. Колесар («Вегас») гм. Айзерман, в. Тальбо, в. Косса («Юта»), з. Густафссон («Лос-Анджелес»),

з. Хэмоник, н. П. Кейн («Чикаго»), н. ван Римсдайк, н. Перрон з. Бернард-Докер, н. Леонард, н. Мазур «Каролина» в. Андерсен («Эдмонтон»), з. Райлли з. Вялимяки, н. Делорье, н. Янковски «Коламбус» н. Ничушкин («Колорадо»), н. Ломберг («Калгари») з. Замула (ЦСКА, КХЛ), з. Б. Смит, н. Дженнер («Вашингтон»),

н. Астон-Риз («Филадельфия»), н. Марчмент («Сан-Хосе») в. Гривз, з. Гудбрансон, н. Койл, н. Хайнен,

н. Силлинджер «Монреаль» н. Галлахер («Ванкувер»), н. Бле («Оттава»), н. Велено («Рейнджерс»), н. Лайне в. Добеш, н. Демидов, н. Дак «Нью-Джерси» гм. Мехта, в. Риттих («Айлендерс»), з. Чисхольм («Вашингтон»), н. Родригес, н. Боквист (оба — «Флорида»), н. Манта («Питтсбург») гм. Фитцджеральд, в. Маркстрём («Флорида»), з. Немец. н. Цыплаков (оба — «Калгари»),

н. Коттер («Ванкувер»), н. Дадонов н. Грицюк, н. Хишир «Рейнджерс» в. Корписало («Бостон»), з. Петтерссон («Ванкувер»), з. Дурзи («Юта»),

н. Дорофеев («Вегас»), н. Велено («Монреаль»), н. Бьёркстранд («Коламбус») в. Куик (завершил карьеру), з. Борген («Бостон»), н. Трочек («Юта»),

н. Эдстрём («Нэшвилл»), н. Шири («Баффало»), н. Бродзински («Вашингтон») з. Шнайдер «Оттава» в. Эрссон («Торонто»), н. Эклунд («Сан-Хосе»), н. Бураковски («Чикаго»), н. Бле («Монреаль») в. Раймер, з. Гилберт («Баффало»), з. Дженсен («Анахайм»),

н. Б. Ткачук, н. Эллер (оба — «Флорида») в. Мериляйнен, з. Спенс, н. Казинс, н. Жиру «Питтсбург» з. Корчак («Вегас»), з. Карлайл («Тампа-Бэй»), з. ван Римсдайк,

н. Лапьер (оба — «Вашингтон»), н. Кузьменко («Лос-Анджелес»), н. Н. Робертсон («Торонто») в. Скиннер, з. Сент-Айвани (оба — «Виннипег»), з. Ши («Эдмонтон»), з. Клифтон («Бостон»),

з. Уозерспун («Вегас»), н. Аччари («Филадельфия»), н. Хейз в. Шилов, з. Соловьёв, н. Малкин, н. Чинахов,

н. Новак, н. Дьюар, н. Койвунен «Тампа-Бэй» в. Хилдеби («Торонто»), з. Дж. Карлсон, н. Харкинс, н. Вьель (все — «Анахайм»), н. Михеев («Чикаго») з. Карлайл («Питтсбург»), з. Рэддиш, н. Пол (оба — «Торонто»),

н. Перри («Лос-Анджелес»), н. Бьёркстранд («Рейнджерс») «Торонто» гм. Чайка, гт. Хиллер, в. Бобровский («Флорида»), з. Андре («Филадельфия»),

з. Рэддиш, н. Пол (оба — «Тампа-Бэй»), н. Рословик («Эдмонтон»), н. Сиссонс («Вегас»),

н. Блюгерс («Ванкувер»), н. Дьюхейм («Вашингтон»),

н. Маккенна (университет штата Пенсильвания, NCAA) гм. Треливинг, гт. Берюбе, в. Хилдеби («Тампа-Бэй»),

в. Уолл. з. Бенуа (оба — «Филадельфия»), з. Карло («Сент-Луис»),

н. Н. Робертсон («Питтсбург»), н. Маччелли («Айлендерс»), н. Йернкрок з. Стечер «Филадельфия» в. Уолл, з. Бенуа (оба — «Торонто»), н. Аччари («Питтсбург»), н. Астон-Риз («Коламбус») в. Эрссон («Оттава»), з. Андре («Торонто»), з. Юульсен («Колорадо»),

н. Аболс («Берн», Швейцария), н. Хэтэуэй («Флорида»), н. Гленденинг в. Владарж, з. Драйсдейл, н. Зеграс, н. Фёрстер,

н. Грундстрём, н. Гребёнкин «Флорида» в. Маркстрём («Нью-Джерси»), в. Шмид («Вегас»), з. Петрович («Даллас»),

з. Гудас («Анахайм»), н. Б. Ткачук («Оттава»), н. Хэтэуэй («Филадельфия»),

н. Бичер («Калгари»), н. Эллер («Оттава»), н. Лафферти («Чикаго») в. Бобровский («Торонто»), в. Тарасов («Детройт»), н. Грир («Анахайм»),

н. Самоскевич («Сиэтл»), н. Боквист, н. Родригес (оба — «Нью-Джерси»),

н. Хиностроза («Колорадо»), н. Грегор («Виннипег»), н. Носек («Динамо», Чехия), н. Канин н. Луостаринен, н. Швиндт

Два масштабных обмена провернули «Рейнджерс»: забрали у «Вегаса» выбившего 37 шайб в регулярке Павла Дорофеева, а также отдали «Ванкуверу» пик аж 2030-го за знакомого главному тренеру защитника Маркуса Петтерссона. Параллельно, правда, «синерубашечники» обменяли Винса Трочека в «Юту». На бумаге клуб из Нью-Йорка стал чуть сильнее, в первую очередь в защите, но никуда не делся большой разрыв между топ-6 и нижними звеньями атаки.

Вместо Артемия Панарина у «Рейнджерс» теперь Павел Дорофеев Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В плане качества можно отметить «Вашингтон». «Столичные» не дали выйти на открытый рынок Алексу Таку, сильнейшему из вингеров среди НСА этого года, выменяли у «Блюз» Джордана Кайру и приобрели многолетнего лидера «Коламбуса» Буна Дженнера. Смущает лишь солидный контракт Венсану Деарне из третьей пары «Сан-Хосе».

Интересно, что не было трансферов в основу у двух сильнейших клубов Востока прошлого сезона. У «Монреаля» до сих пор без контрактов два важных ОСА — нападающий Захари Болдюк и защитник Арбер Джекай: вторым уже якобы интересуются другие клубы. «Каролина» на бумаге и так прекрасно укомплектована, плюс подвисает ситуация с Александром Никишиным. Русский защитник наверняка претендует на большой контракт, но у клуба уже есть дорогие и опытные игроки на его позиции.

Самый интересный трансфер отдельного игрока, наверное, переход Джона Карлсона в «Тампу». «Лайтнинг» не стали платить большие деньги Рэддишу и предпочли двухлетний контракт с более возрастным, однако и куда более опытным защитником с кубковым опытом и понятным уровнем возможностей.

Западная конференция

Внезапно для многих самым активным клубом Запада стал «Нэшвилл». Когда Виталий Пинчук только подписывал контракт с «хищниками», все выглядело так, что место в основе ему будет гарантировано. Однако новый менеджер Крис Макфарланд подписал ещё шесть новых форвардов — в их числе как знакомые по старой работе в «Колорадо», так и ещё нераскрытые таланты типа Маврика Бурка. Но даже после такой массированной кампании потолком «Нэшвилла» выглядит попадание в плей-офф через зону уайлд-кард.

Топ-трио Центрального дивизиона в лице «Колорадо», «Миннесоты» и «Далласа» сильно слабее не стало — правда, и сильнее тоже. «Лавинам» пришлось расстаться с Валерием Ничушкиным ради сохранения костяка в обороне, а обмены с «Нэшвиллом» помогли чуть омолодить нижние звенья. «Даллас» осуществил лишь один переход, зато сохранил Джейсона Робертсона. «Миннесоту» долгое время связывали с обменом кого-то из центров, однако «Уайлд» пока остались при своих.

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты «Анахайм» з. Дженсен («Оттава»), н. Грир («Флорида»), н. Мэлотт («Лос-Анджелес») в. Мразек, з. Гудас («Флорида»), з. Целльвегер («Баффало»), з. Труба («Сан-Хосе»),

з. Дж. Карлсон, н. Вьель, н. Харкинс (все — «Тампа-Бэй»),

н. Мактавиш, н. Джонстон (оба — «Сент-Луис») з. Мур, з. Хиндс, з. Минтюков, н. Л. Карлссон «Ванкувер» гм. Джонсон, гт. Малхотра, з. Шенн («Баффало»), з. Олексяк («Сиэтл»), н. Коттер («Нью-Джерси»),

н. Галлахер («Монреаль»), н. Сафонов («Ак Барс», КХЛ) гм. Альвин, гт. Фут, з. М. Петтерссон («Рейнджерс»), з. Форборт, з. Джозеф,

н. Дуглас («Сиэтл»), н. Блюгерс («Торонто»), н. Хёгландер («Нэшвилл»), н. Э. Кейн «Вегас» гт. Крэйг, з. Уозерспун («Питтсбург»), н. Олофссон («Калгари»), н. Гэткомб («Айлендерс») гт. Торторелла, в. Шмид («Флорида»), з. Корчак («Питтсбург»),

з. Хаттон, н. К. Смит («Чикаго»), н. Дорофеев («Рейнджерс»), н. Колесар («Детройт»),

н. Сиссонс («Торонто»), н. Саад, н. Р. Смит з. Коглан, з. Андерссон, з. Лозон «Виннипег» в. Скиннер, з. Сент-Айвани (оба — «Питтсбург»), з. Ферраро («Сан-Хосе»), н. Грегор («Флорида») в. Комри («Сан-Хосе»), з. Брайсон («Детройт»), з. Миллер («Лозанна», Швейцария),

н. Нюквист, н. Тэйвз (завершил карьеру) н. Перфетти, н. Кёпке, н. Росен «Даллас» н. Кивиранта («Колорадо») з. Петрович («Флорида»), з. Любушкин, н. Бурк (оба — «Нэшвилл»)

н. Бантинг, н. Эрни, н. Бастиан з. Капобьянко, з. Лундквист, н. Бенн, н. Хюрю,

н. Грицковян, н. Дж. Робертсон «Калгари» з. Миддлтон («Миннесота»), з. Немец, н. Цыплаков (оба — «Нью-Джерси») з. Мяяття, н. Коулман (оба — «Миннесота»), з. Бин, н. Олофссон («Вегас»),

н. Бичер («Флорида»), н. Ломберг («Коламбус») «Колорадо» з. Юульсен («Филадельфия»), н. Шварц («Сиэтл»), н. Хиностроза («Флорида»)

н. Л'Эрё, н. Свечков (оба — «Нэшвилл») з. Бланкенбург, н. Колтон, н. Друри (оба — «Нэшвилл»), н. Иван («Бостон»),

н. Ничушкин («Коламбус»), н. Кивиранта («Даллас»), н. Бардаков (СКА, КХЛ) з. Кулак, з. Бёрнс «Лос-Анджелес» гт. Лавиолетт, з. Густафссон («Детройт»), н. Перри («Тампа-Бэй»),

н. Цуккарелло («Миннесота»), н. Хаула («Нэшвилл») гт. Смит, з. Муврар, н. Копитар (завершил карьеру), н. Кузьменко («Питтсбург»),

н. Мэлотт («Анахайм»), н. Джозеф («Эдмонтон») з. Кларк, н. Лотон «Миннесота» в. Пикар («Эдмонтон»), з. Мяяття, н. Коулман (оба — «Калгари»), н. Шабанов («Айлендерс») з. Миддлтон («Калгари»), з. Питри, н. Юханссон («Ферьестад», Швеция),

н. Цуккарелло («Лос-Анджелес»), н. Тарасенко з. Богосян, з. Хант, н. Н. Фолиньо,

н. Бринк, н. Маккэррон «Нэшвилл» гм. Макфарланд, з. Любушкин, н. Бурк (оба — «Даллас»), н. Пинчук («Динамо» Мн, КХЛ),

н. Колтон, н. Друри (оба — «Колорадо»), н. Керфут («Юта»), н. Хёгландер («Ванкувер»),

н. Эдстрём («Рейнджерс») гм. Тротц, н. Л'Эрё, н. Свечков (оба — «Колорадо»), н. Хаула («Лос-Анджелес»),

н. Джост з. Бэррон «Сан-Хосе» в. Комри («Виннипег»), з. Нурс («Эдмонтон»), з. Труба («Анахайм»), з. Кесселринг («Баффало»),

н. Штенберг («Фрёлунда», Швеция), н. Марчмент («Коламбус»), з. Деарне («Вашингтон»), з. Ферраро («Виннипег»), з. Мухамадуллин («Эдмонтон»),

з. Ледди, з. Клингберг, н. Эклунд («Оттава»), н. Курашев, н. Регенда, н. Ривз н. Граф, н. Остапчук, н. Селебрини «Сент-Луис» гм. Стин, з. Карло («Торонто»), н. Макмайкл («Вашингтон»),

н. Мактавиш, н. Джонстон (оба — «Анахайм») гм. Армстронг (повышение), з. Кессел («Айлендерс»), з. Холл, н. Кайру

(оба — «Вашингтон»), н. Фаббри, н. Друен н. Холлоуэй, н. Сундквист, н. Берггрен «Сиэтл» н. Самоскевич («Флорида»), н. Дуглас («Ванкувер») з. Олексяк («Ванкувер»), н. Шварц («Колорадо»), н. Толванен н. Макманн «Чикаго» з. Байрэм («Баффало»), з. Коул («Юта»), н. Гринвей («Баффало»),

н. К. Смит («Вегас»), н. П. Кейн («Детройт»), н. Канцеров («Металлург», КХЛ) з. Кревьер («Баффало»), з. Грызлик, н. Михеев («Тампа-Бэй»),

н. Лафферти («Флорида»), н. Бураковски («Оттава») в. Коммессо, н. Бедард «Эдмонтон» гт. Бэбкок, в. Леви («Баффало»), в. Андерсен («Каролина»), з. Мухамадуллин («Сан-Хосе»),

з. Ши («Питтсбург»), н. Джозеф («Лос-Анджелес») гт. Ноблох, в. Пикар («Миннесота»), в. Ингрэм, з. Нурс («Сан-Хосе»)

н. Рословик («Торонто»), н. Хенрик, н. Лазар з. Стастни, з. Мёрфи, н. Дак, н. Капанен,

н. Джонс, н. Дикинсон «Юта» в. Косса («Детройт»), з. Пик («Бостон»), н. Ли («Айлендерс»), н. Трочек («Рейнджерс») в. Ванечек («Айлендерс»), з. Коул («Чикаго»), з. Дурзи («Рейнджерс»),

н. Петерка («Бостон»), н. Керфут («Нэшвилл») з. Десимоне, з. Марино, н. Ямамото,

н. Стенлунд, н. Хэйтон

Зато на этом фоне выделяется «Юта», ведущая планомерную работу. Не получился эксперимент с Джоном Петеркой, который спустя год уехал в «Бостон», зато клуб подписал второго центра в лице Винса Трочека и пригласил опытного габаритного ветерана Андерса Ли. Если кто-то из троицы выше начнёт спотыкаться в регулярке, то главными претендентами на прорыв будут именно «мамонты».

«Юта» может стать главным сюрпризом сезона Фото: Alex Goodlett/Getty Images

В Тихоокеанском дивизионе снова активничает «Сан-Хосе». У «акул» было почти бесконечное количество денег под потолком зарплат, поэтому клуб смог забрать контракт Дарнелла Нурса без удержаний, а также выписать $ 8,25 млн в год Джейкобу Трубе. За эти шаги менеджмент критиковали, но «акулы» не могут играть только молодёжью, а чаемого Боуэна Байрэма у клуба перехватили.

«Эдмонтону» же обмен Нурса позволил впервые за долгие годы оперировать в условиях наличия свободных денег под потолком. Благодаря этому удалось сохранить форвардов нижних звеньев типа Джейсона Дикинсона, а также собрать более-менее пристойную линию обороны: не суперзвёздную, но и без явных провисаний. А самый скандальный переход межсезонья касался даже не игрока: возвращение Майка Бэбкока в Америке вызвало резко негативную реакцию.

Главные потери понёс «Анахайм». Клуб за лето отпустил сразу четырёх защитников, вынужденно переплатил Лео Карлссону и панически выписал Павлу Минтюкову очень большой контракт. Теперь и Каттер Готье якобы хочет контракт не меньше, чем у шведской звёздочки «уток», а места под потолком уже минимум — так что придётся пожертвовать кем-то ещё. При этом даже так оборона «Анахайма» явно ослабла.