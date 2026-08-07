Гребёнкин остался в «Филадельфии», Бландизи обменяли в «Салават». Итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 7 августа 2026 года.

Никита Гребёнкин подписал новый контракт с «Филадельфией»

«Филадельфия Флайерз» на официальном сайте объявила о подписании нового контракта с российским нападающим Никитой Гребёнкиным. Как сообщил генеральный менеджер клуба Даниэль Бриер, соглашение рассчитано на два года, а средняя зарплата хоккеиста составит $ 1,1 млн за сезон.

23-летний Гребёнкин провёл в минувшем сезоне 55 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами при показателе полезности «-10». Никита был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

Защитник Даниил Мироманов подписал контракт со СКА

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с Даниилом Миромановым. Соглашение с 29-летним защитником рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

В 16 лет Мироманов переехал в Северную Америку: занимался в хоккейной академии «Эверест», играл за «Торонто Джуниор Канадиенс» из детской хоккейной лиги Большого Торонто. В 18 лет начал выступать в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека за «Акади-Батерст Тайтан», где провёл два года.

Перед сезоном-2017/2018 Даниил вернулся в Россию, подписав контракт с ХК «Сочи». В составе «леопардов» дебютировал в КХЛ, по ходу чемпионата был командирован в «Дизель» и впервые сыграл в ВХЛ. В декабре 2017-го вновь уехал в Канаду, завершил сезон в составе «Монктон Уайлдкэтс» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. Следующий сезон начал в чемпионате Чехии, где выступал за «Динамо» из Пардубице и «Жестраби» из города Постреёв, однако в декабре защитник снова вернулся в Северную Америку – на этот раз в «Манчестер Монаркс» из хоккейной лиги Восточного побережья.

Летом 2019-го вновь приехал в Россию. Провёл сезон в составе «СКА-Нева» в ВХЛ, летом 2020 года был обменян в ХК «Сочи». В составе южан по итогам сезона-2020/2021 Мироманов вошёл в десятку самых результативных защитников КХЛ и подписал двусторонний контракт с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Завершил сезон-2020/2021 в АХЛ, выступая за «Хендерсон Сильвер Найтс». В следующем сезоне дебютировал в НХЛ.

В системе «Вегаса» отыграл два с половиной сезона, в марте 2024 года был обменян в «Калгари Флэймз», с которым впоследствии подписал контракт на два года. При этом сезон-2025/2026 провёл преимущественно в АХЛ: в составе «Калгари Рэнглерс» вошёл в топ-15 самых результативных защитников регулярного чемпионата. Суммарно в АХЛ набрал 106 (32+74) очков в 161 матче, в НХЛ – 23 (7+16) очка в 94 играх.

В рамках КХЛ на счету защитника 73 встречи и 29 (10+19) очков с показателем полезности «-22».

Агент Гусева отреагировал на ситуацию вокруг игрока

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, прокомментировал ситуацию вокруг игрока. 31 мая у Гусева завершился контракт с московским «Динамо», за которое он выступал с 2023 года. Хоккеист является неограниченно свободным агентом.

«На сегодняшний день наши переговоры и общение с московским «Динамо» пока не принесли никаких результатов», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем регулярном чемпионате 34-летний нападающий провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.

Гусев является олимпийским чемпионом (2018), серебряным призёром Олимпиады-2022, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира (2017, 2019) и обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2017).

Здено Хара на велосипеде сбил бегуна

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» Здено Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде в Словакии. Об этом сообщает портал Sportovy.

По словам 49-летнего бывшего хоккеиста, пешеход бежал по велодорожке в наушниках и неожиданно изменил направление. В результате они столкнулись. Позднее в больнице у прохожего диагностировали сотрясение мозга. Экспертиза службы по расследованию ДТП подтвердила, что вина лежит на бегуне, который не должен был находиться на велодорожке. По информации источника, здоровью пострадавшего ничего не угрожает, а Здено Хара поддерживает связь с ним и его семьёй.

СКА обменял Бландизи в «Салават Юлаев»

Хоккейные клубы СКА и «Салават Юлаев» произвели обмен. В Уфу отправился нападающий Джо Бландизи, петербуржцы получили спортивные права на вратаря Даниила Тарасова, выступающего в Северной Америке.

Бландизи пополнил состав СКА летом 2025 года. В дебютном сезоне в КХЛ канадский нападающий набрал 31 (14+17) очко в 64 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

Минувший сезон Тарасов провёл в составе «Флориды», за которую отыграл 31 встречу и отразил 89,5% бросков. Всего в НХЛ Тарасов провёл 98 матчей. В лиге россиянин также выступал за «Коламбус Блю Джекетс», который задрафтовал его в 2017 году в третьем раунде под общим 86-м номером. 1 июля он подписал однолетний контракт с «Детройт Ред Уингз».

«Приготовьтесь к тому, что будет крутой продукт в плане игры». Ларионов — хоккеистам СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов выступил с напутственным словом перед началом предсезонной подготовки армейского клуба.

«Начало сезона – это всегда большие ожидания, у всех планы, все отдохнувшие, у каждого есть мысли, как стать лучше. Ребята, есть амбиции команды, города. Да, состав очень хороший, но бумага не играет в хоккей. В хоккей играют люди, коллектив, друзья. Мы всех представили, вы знаете все имена – я считаю, что те, кто находится здесь, это семья.

Каждый внесёт свою лепту в команду. Кто-то находится за кулисами, кто-то – на виду, в фокусе внимания. Хочется, чтобы эта команда начала формироваться здесь и сейчас. Не завтра, не вчера – сегодня. От каждого игрока – неважно, молодого или опытного – зависит атмосфера, путь, который мы хотим пройти наверх. Это серьёзная задача, мы не хотим строиться пять-шесть-семь лет. Времени, ребята, нет. Все игроки, которые находятся здесь, по ряду причин оказались в этой команде. Это правильные причины. У каждого игрока есть миссия, есть роль, есть сильные стороны, благодаря которым вы будете играть. Мы поможем вам сделать так, чтобы коллектив был правильный и постепенно шёл к той цели, где мы хотим быть. Это не громкие слова, а то, что мы хотим сделать все вместе, – чтобы в конце сезона собраться и отпраздновать то, чего мы достигли.

Есть масса важных факторов: дисциплина команды, дисциплина отношений, дисциплина в раздевалке. Чистота в столовой, в автобусе, на выезде – чтобы имидж команды оставался всегда хорошим. У нас есть логотип, команда, город. Есть большая аудитория болельщиков, которая здесь будет смотреть на вас. Скажу честно: приготовьтесь к тому, что будет крутой продукт в плане игры. Мы хотим с первого дня внести такое направление, чтобы игра приносила удовольствие – прежде всего болельщикам, но, конечно, и вам. Все упражнения будут заточены на движение шайбы, катание, работу, помощь друг другу. Хотим, чтобы каждый игрок делал партнёра лучше – так строится команда, коллектив, победные серии и сезоны.

Для каждого из вас честь быть здесь. Команда СКА – гордость этого города. Все ждут, мечтают о том, чтобы попасть на эту арену и посмотреть вашу игру. Но эта игра должна нести в себе элементы непредсказуемости, зрелищности – того, что вы все можете показать. Будьте готовы к тому, что мы, тренеры, будем смотреть, анализировать, искать «химию», связки. Конкуренция будет здоровой и интересной. Не переживайте, если кто-то не играет, если меняются пары защитников и тройки нападающих. Это всё делается для того, чтобы понять, где мы найдём элементы, которые помогут нам в сложных ситуациях в течение сезона.

Цель одна, ребята, вы её знаете. Начать сезон нужно с первого дня и привнести в него то настроение, тот драйв, которые у вас есть. На пути будут кочки, мы будем спотыкаться, вставать, но не будем падать. Мы должны постепенно вместе подниматься наверх. Ещё раз с началом сезона всех!» — цитирует Ларионова сайт СКА.