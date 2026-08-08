«Ливо — топ-игрок, а ради Пакетта стоило рискнуть». Интервью с тренером «Авангарда»

«Авангард» одним из последних в КХЛ приступил этим летом к предсезонной работе, и началась она со своего рода тренинг-кемпа для клубного резерва, главным наблюдателем которого выступил Рафаэль Рише. Ассистент Ги Буше, перешедший в «Авангард» по ходу прошлого сезона, первым из тренерского штаба прилетел в Омск и сразу приступил к работе, принявшись отсматривать тренировки и контрольные матчи молодёжки и клуба ВХЛ.

На одном из таких занятий обозревателю «Чемпионата» и удалось поговорить с Рише. Рафаэль поделился мыслями о поражении от «Локомотива» в плей-офф, селекционной работе «Авангарда» летом, а также порассуждал о возможном подключении игроков из системы к главной команде уже в грядущем сезоне.

«Мы должны быть способны удерживать преимущество. Из мелких ошибок складывается большая проблема»

— Рафаэль, как вы провели лето?

— Это лето прошло великолепно. У меня состоялась свадьба, прошёл медовый месяц, мы всей семьёй съездили в отпуск, отдохнули в Торонто. Потом я ездил к Дэйву Барру в Нэшвилл. Насыщенное лето, плодотворное в том смысле, что мы очень много работали с Ги Буше.

— Какие выводы вы сделали после прошлого сезона, завершившегося для «Авангарда» очень обидно?

— Да, было очень больно в концовке, безусловно. Но такое завершение бросило тень на всё то хорошее, что мы проделали в регулярке и в плей-офф. В седьмом матче уступать всегда тяжело, особенно если учитывать, что мы часто вели в счёте и в серии с «Локомотивом», и в ходе отдельных матчей. Все понимают, что нам нужно действовать лучше в плане доведения игр до победы, мы должны быть способны удерживать добытое преимущество.

— Однако до последней минуты шестой встречи серии с «Локомотивом» «Авангард» был неплох как раз в игре по счёту. Затем произошёл несчастный случай или есть конкретная причина поражений в шестом и седьмом матчах?

— Думаю, здесь стоит вспомнить ещё и третью игру, когда мы вели 2:0 и уступили. Случались такие ситуации и раньше, например, в декабрьской встрече в Нижнекамске. Всё складывается из мелких ошибок: где-то неграмотно накрыли шайбу, где-то неправильно сыграли с шайбой или без неё. Из этого получается большая проблема, и это как раз то, над чем наш тренерский штаб будет работать.

Ги Буше и Рафаэль Рише на скамейке «Авангарда» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

— Что сказал Буше после этого поражения от «Локомотива»?

— Дословно я не вспомню и не воспроизведу, потому что это был тяжёлый момент для всех нас. Сложно вспомнить, что именно он сказал.

«Если все игроки основы здоровы, то нет смысла привлекать кого-то из фарм-клуба и молодёжки»

— Поменяется ли ваша роль сейчас в «Авангарде» по сравнению с прошлым сезоном?

— Нет, в целом всё то же самое. Буду работать совместно с Буше по игре в равных составах, также на мне анализ соперников и разбор матчей постфактум.

— Вы будете работать сверху на трибуне или на скамейке?

— В этом сезоне я буду на скамейке.

— Чем вы сейчас занимаетесь в Омске, прилетев раньше других членов тренерского штаба?

— Мне нужно было приехать пораньше, чтобы посмотреть на тех игроков из резерва, которые могут присоединиться к «Авангарду». И в целом, чтобы посмотреть, что всё готово к приезду Буше. Как только он присоединится к команде, мы на всех скоростях пойдём вперёд.

— Как интенсивно поддерживали связь с Ги летом?

— Всё лето мы разговаривали минимум раз в неделю, плюс у нас была очная встреча, мы прошлись по всем нашим наработкам.

Один из новичков «Авангарда» Артём Ильенко Фото: hawk.ru

— Стоит ли ждать большего привлечения резервистов в «Авангард», чем это было в прошлом сезоне?

— Сложно сказать, всё зависит от обстоятельств. Если у тебя все игроки основы здоровы, нет травм, то нет смысла привлекать кого-то из фарм-клуба, из молодёжки, чтобы ребята просто сидели. Конечно, никто не хочет, чтобы были повреждения, но если несколько игроков выбывает из-за повреждений, то это открывает возможность для других ребят, чтобы показать себя в новой роли. В прошлом сезоне у нас было восемь защитников, сейчас — семь на односторонних контрактах. Поэтому посмотрим, вероятно, это тоже шанс для кого-то из ребят.

— Можете назвать какие-то фамилии, кого уже сейчас выделили для привлечения в «Авангард»?

— Пока не буду этого делать, нужно всё ещё финализировать и прийти к конечному мнению. Что касается претендентов на позицию лимитчика в следующем сезоне, то посмотрим, есть много классных и талантливых ребят. Например, защитник Павел Денисов — один из таких.

— Какое у вас впечатление от общения с новым главным тренером «Омских Крыльев» Виталием Черночубом?

— Мы отлично пообщались, очень качественная беседа. Нам не мешал языковой барьер, сейчас легко можно обойти эту проблему.

Виталий Черночуб Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Мы говорили с Буше о Пакетте. Когда появляется шанс подписать игрока такого калибра, стоит рискнуть»

— Все ли пожелания тренерского штаба в плане селекции были удовлетворены летом?

— Думаю, этот вопрос нужно адресовать Буше. Но в целом — мы удовлетворены. К нам пришли классные хоккеисты, взять того же Джошуа Ливо — это топовый игрок, мы рады, что он с нами. А, например, Кирилл Адамчук добавит «Авангарду» жёсткости. Так что лично я доволен селекционной работой, однако за Ги я всё-таки говорить не могу.

— Самый громкий трансфер — Ливо. Что можете сказать о нём по совместной работе в «Тракторе»?

— Мы были вместе полсезона в Челябинске, и все прекрасно понимают, что это топовый нападающий для нашей лиги. И как человек Джошуа великолепен. Он всегда открыт, с ним всегда приятно общаться, плюс он зрелый хоккеист, у него есть опыт победителя.

— Уход Мартынова, Фьоре, Котляревского, Игумнова может сказаться на эффективности омского меньшинства. Нет беспокойства на этот счёт?

— Моё мнение такое — среди ребят, которых мы подписали, есть те, которые могут качественно выполнять эту роль. Это и Седрик Пакетт, и Артём Ильенко. Кроме того, у нас есть Василий Пономарёв, Майкл Маклауд. Так что ребята для нейтрализации меньшинства у нас есть.

— Чего вы ждете от Пакетта? Прекрасный игрок, но смущает его травма из прошлого сезона.

— Мы говорили об этом с Буше, и мы предполагаем и надеемся, что его состояние здоровья позволит ему полноценно помогать нашей команде. В целом, когда появляется возможность подписать игрока такого уровня и такого калибра, то здесь стоит рискнуть.