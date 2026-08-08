Кузнецов всё-таки выбрал «Сибирь»! Будет ли счастливым этот союз?

После окончания прошлого сезона, по ходу которого «Сибирь» сменила двух тренеров, де-факто убрала генерального менеджера, а также мгновенно пересобрала состав, руководство новосибирского клуба ясно дало понять, что оно хочет пойти в сторону омоложения состава, так как для активного хоккея, на который собирается делать упор Люзенков, критичен переизбыток возрастных игроков.

«Сибирь» покинули несколько опытных игроков, Широков и Пьянов склонились к решению о завершении карьеры, а на североамериканском рынке менеджмент новосибирцев потерпел несколько горьких неудач. По словам генерального менеджера и главного тренера, легионеры из АХЛ ни в какую не хотели ехать в Россию, предпочитая комфорт и безопасность деньгам.

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При этом Лев Крутохвостов и его команда не сидели на месте и неплохо поработали на внутреннем рынке, сохранив вратарскую бригаду, укрепив оборону и бросив несколько оффершитов. Правда, самая дефицитная позиция продолжала проседать – речь о первом центре.

Перед началом тренировочных сборов Лев Крутохвостов дал интервью, в котором рассказал, что клубу предлагают услуги Стефана Да Косты, а Ярослав Люзенков в разговоре с новосибирскими блогерами заявил следующее:

«Я отвечу так: переход Кузнецова не исключён. Потому что мы и этот вариант очень долго обсуждали. Это же мастер. Все скажут это, 100%. Да, у Евгения есть две стороны. Но скажу так: я, как говорится, свечку не держал и не видел. А СМИ могут раздуть, местами это откровенная «жёлтая пресса». Знаете, как ни крути, у него игровое время под 20 минут. С Уфой во время плей-офф он, по сути, «похоронил» «Автомобилист». Его вклад был весом. Поэтому этот вариант мы тоже обсуждаем».

Ярослав Люзенков Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Как только эти слова главного тренера «Сибири» попали в Сеть, многие тут же начали прикидывать вероятность переезда Кузнецова в Новосибирск. Уже было ясно, что он не останется в Уфе, переговоры с минским «Динамо» плодотворными не выдались, а «Трактор» ещё к тому моменту не вышел на авансцену.

Зато когда вышел, ситуация стала развиваться ещё более насыщенно. Высшее руководство челябинцев было лично заинтересовано в подписании самого звёздного воспитанника, а некрасивая история (по версии челябинских болельщиков) с переходом в СКА могла закольцеваться.

Оставшись с двумя конкретными вариантами, сторона игрока взяла время на раздумья, а в Сети (особенно в Новосибирске) начало разгораться коллективное помешательство. Люди находились в томительном и совершенно нескрываемом ожидании, где отсутствие новостей вызывало информационную ломку, а журналисты разрывали телефон Шуми Бабаева, слова которого выглядели прогревом перед будущим переходом.

И вот после комментариев о потерянном паспорте, подписках в социальных сетях на клуб всё закончилось – «Сибирь» объявила о переходе Кузнецова.

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Евгений в ролике пресс-службы сказал:

«Привет, Новосиб! Сказали, что следующее подписание – ферзь. Получается, что я ферзь. Меня так назвали, значит, им и буду. Всех хочу поздравить с наступающим сезоном, рад присоединиться к команде, с нетерпением жду выхода на лёд в Новосибирске. Славься, «Сибирь»!»

Что даст «Сибири» Кузнецов? Во-первых, команде критически не хватало первого центра, она его заполучила. Во-вторых, был явный недостаток креативных игроков, теперь и эта проблема решена. В-третьих, новосибирцам крайне важно, чтобы у них было сильное большинство, все последние годы высокий процент помогает попадать в плей-офф, теперь связка Бека и Кузнецова (правда, их ещё надо грамотно поместить на лёд) может стать убойной силой. В-четвёртых, какой бы характер ни был у Кузнецова, толика опыта нужна была после потери прежних лидеров.

Но одна проблема (точнее говоря, их комплекс), из-за которой никто не хотел связываться с Евгением, рискует перечеркнуть всё. Речь об отношении к делу, мотивации и досуге вне льда, где у Кузнецова часто случались какие-либо происшествия в последнее время.

Те клубы, у кого был выбор, не захотели мучиться с этой проблемой, у «Сибири» же, по правде говоря, выхода не было, позицию первого центра надо было закрывать, потому что команда такого уровня не может ждать, пока кто-нибудь освободится, а заполучить высококлассного легионера из Северной Америки едва ли будет легче.

И да, «Сибирь» откровенно и осознанно рискует. К стабильности Кузнецова есть большие вопросы, молодой главный тренер может не справиться с озорным характером главной звезды, а отношение к делу может разрушить общекомандный настрой, как было несколько сезонов назад с легионерами.

Кузнецов же сразу получит в команде роль лидера, а также некоторый карт-бланш в действиях. Со стороны сейчас интересны его размер и уровень.

Будет ли этот союз счастливым? Теперь всё зависит от самого Евгения — в разы больше, чем от самого клуба. А его настроение предсказать крайне сложно. В чём точно новосибирцы выиграли, так это в медийной составляющей — Кузнецов планку качества тут точно поднимет.