Овечкин выбрал Москву для жизни, агент Кузнецова всё объяснил. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 8 августа.

Нападающий Евгений Кузнецов перешёл в «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт сроком на один сезон с 34-летним нападающим Евгением Кузнецовым. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Напомним, форвард по ходу минувшего регулярного чемпионата присоединился к «Салавату Юлаеву», перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также в КХЛ нападающий выступал за «Трактор» и СКА.

Ранее Кузнецов анонсировал свой переход в «Сибирь», обратившись к болельщикам новосибирского клуба.

В «Сибири» оценили подписание контракта с Евгением Кузнецовым

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов прокомментировал контракт с форвардом Евгением Кузнецовым.

«Для нас Евгений прежде всего опытный игрок. Да, со своей историей, но этот нападающий привнесёт креатив в нападении, умеет играть в большинстве, здорово использует голевые моменты. Как он адаптируется в нашей команде — покажет время. Тем не менее нашим молодым нападающим будет чему поучиться у Евгения, ведь он настоящий и признанный мастер. Мы рады приветствовать Евгения в нашей команде!» — приводит слова Крутохвостова сайт «Сибири».

Шуми Бабаев рассказал, при каком условии Кузнецов перешёл бы в «Трактор»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, рассказал, при каком условии форвард мог бы перейти в «Трактор».

— Я разговаривал с гендиректором клуба Иваном Савиным, и большое спасибо «Трактору», что они вышли на нас. В Челябинске давали определённые условия — зарплата небольшая, а бонусную часть там были готовы рассматривать любую. Но дело было в том, что к тому времени мы уже дали своё слово «Сибири» и нельзя уже было его нарушить. Мы ударили по рукам с руководителями клуба, и нарушить договорённости было бы некрасиво. В любом случае благодарность «Трактору», что они вышли на связь. По предложению были вопросы, но всё равно оно было нормальным.

— Если бы «Трактор» сделал предложение раньше, то итог был бы другим?

— Если бы предложение было раньше, то Кузнецов был бы в «Тракторе». И он говорил, что хочет вернуться. Иван Савин заявил: «Это может быть последний шанс, когда мы его зовём». На что я ему сказал: «Мы не виноваты, что вы только сейчас вышли. Он столько времени был на рынке». Понятно, что в клубе кто-то был за, кто-то — против. Савин сделал большую работу, чтобы объяснить важность Кузнецова в команде. Я разговаривал с генменеджером клуба Алексеем Волковым. В прошлой концепции команды с другим тренером он не видел Кузнецова в «Тракторе», но сейчас уже говорил, что он будет помощником. Но, к сожалению, мы уже не могли отказать «Сибири», которая вышла на нас уже давно, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

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Александр Овечкин рассказал, что намерен жить в Москве после завершения карьеры

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что собирается жить в Москве после завершения карьеры.

«После завершения карьеры вернусь в Москву. У меня там родные и близкие», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Александр выступает в НХЛ с сезона-2005/2006, на протяжении всей своей карьеры в Национальной хоккейной лиге форвард играет за «Вашингтон». Ранее 40-летний хоккеист подписал контракт с клубом ещё на один сезон. Овечкин — рекордсмен лиги по числу голов в регулярных чемпионатах (929). По шайбам с учётом плей-офф (1006) он идёт на втором месте, уступая Уэйну Гретцки (1016).