Панин — столп, Гусев — бомбардир. Потенциальные юбилеи и рекорды предстоящего сезона КХЛ

Кугрышев снесёт все личные достижения в «Ладе», а в «Локомотиве» действующие чемпионы впишут имена в историю.

Последние сезоны КХЛ прошли под девизом больших рекордов. Вадим Шипачёв стал самым популярным и раскрученным хоккеистом после невероятных статистических достижений.

Сначала форвард стал вторым игроком, проведшим 1000 матчей в лиге, тут же побил по этому показателю рекорд Евгения Бирюкова, а затем снёс бомбардирскую планку, установленную Сергеем Мозякиным.

В прошлом сезоне Шипачёв оказался первым игроком, набравшим 1000 очков в КХЛ. Внутри лиги это событие стало по значимости стало сродни знаменитому рекорду Александра Овечкина.

Вообще, в Минске в прошлом году ковровую дорожку на лёд выносили очень часто. Дмитрий Квартальнов стал первым тренером, проведшим 1000 матчей, а Андрей Стась – первым нероссийским игроком с таким достижением.

В предстоящем сезоне глобальных достижений и рекордов, для которых будут запускать специальный счётчик, не ожидается, однако как в лиге, так и внутри клубов событий будет хватать.

Григорий Панин — 1000 матчей в КХЛ

На данный момент в КХЛ лишь пять игроков, которые провели больше 1000 матчей – Евгений Бирюков, Вадим Шипачёв, Илья Каблуков, Сергей Плотников и Андрей Стась. Панину в конце ноября исполнится 41 год, многие отправляют его на пенсию, однако он продолжает карьеру и остаётся капитаном и лидером «Салавата Юлаева».

Сейчас на счету Григория 987 встреч в КХЛ, то есть в потенциально любом октябрьском матче защитник станет шестым игроком, проведшим 1000 игр. Сомнений в том, что это произойдёт, нет никаких. Панин – столп нашей лиги.

Андрей Сергеев, Дмитрий Кугрышев, Дмитрий Кагарлицкий, Егор Яковлев, Игорь Ожиганов, Дмитрий Вишневский — 900 матчей в КХЛ

Только семь игроков в истории КХЛ провели 900 матчей в лиге — Евгений Бирюков, Вадим Шипачёв, Илья Каблуков, Сергей Плотников, Андрей Стась, Григорий Панин и Сергей Широков. В этом году к ним могут присоединиться ещё шесть человек.

Ближе всех к достижению — Андрей Сергеев из «Локомотива» — прямо сейчас у него в активе 899 игр в КХЛ. Уже в первом матче сезона с «Трактором» защитник должен отметить большой юбилей. Если учитывать уровень, поддерживаемый Сергеевым, недалеко и более масштабное торжество.

Андрей Сергеев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Дмитрий Кугрышев находится всего в девяти играх от значимой отметки, достижение должно покориться ему уже в первый месяц чемпионата.

А вот Кагарлицкому (853 матча), Яковлеву (859 встреч), Ожиганову (842 матча) и Вишневскому (867 встреч) придётся ещё постараться.

Самой трудновыполнимой целью видится задача Кагарлицкого. В прошлом сезоне Дмитрий провёл в «Сочи» лишь половину игр. Правда, и пришёл форвард в команду лишь в ноябре.

Никита Гусев — 800 очков в КХЛ

В истории КХЛ есть лишь три игрока, которые переступили через эту отметку – Вадим Шипачёв, Сергей Мозякин и Александр Радулов.

Для того чтобы дотянуться до этой отметки, Никите нужно набрать 52 очка. Да, достижение так ярко не видно на горизонте, но в последний раз Гусев заканчивал сезон с меньшим количеством очков (с учётом плей-офф) в сезоне-2021/2022 – 51 очко в 47 играх.

Пока у Никиты нет команды, однако в скором времени это должно измениться. Последние слухи связывают будущее Гусева с «Ак Барсом», который после прорывного сезона потерял несколько лидеров.

Агент Гусева — о переговорах с «Динамо»: Эксклюзив Агент Никиты Гусева отреагировал на ситуацию вокруг игрока

Сергей Плотников, Константин Окулов — 600 очков в КХЛ

За всю историю КХЛ лишь пять человек пробили отметку в 600 очков – Вадим Шипачёв, Сергей Мозякин, Александр Радулов, Никита Гусев и Данис Зарипов.

Сергей Плотников должен стать шестым игроком, который доберётся до этого достижения. Сейчас у форварда СКА 596 очков, поэтому долго ждать этого не придётся. Долголетие и трудолюбие Плотникова впишут его в элитный клуб легенд.

У Константина Окулова в активе 536 очков в КХЛ. Можно воскликнуть, что до следующего юбилея нападающему «Авангарда» ещё далеко, однако последний сезон с 95 очками оставляет надежду, что сибиряк успеет уложиться в график.

Константин Окулов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Александр Радулов — 300 голов в КХЛ

В КХЛ только два игрока пробивали отметку в 300 голов – Вадим Шипачёв и Сергей Мозякин. Найджел Доус и Данис Зарипов были рядом, однако первому не хватило семи шайб, а второму – восьми.

На счету Радулова сейчас 297 голов, мы знаем напор и заряженность Александра на каждый, даже самый рядовой, матч, и достигнуть значимой отметки форвард «Локомотива» может уже после двух-трёх игр с начала регулярки.

Никите Гусеву до этого достижения необходимо забить 30 голов – за карьеру у него было лишь два сезона с такими статистическими показателями. Оба – с учётом шайб в плей-офф, в регулярном чемпионате больше 29 Никита не забрасывал.

Никита Гусев — 500 голевых передач в КХЛ

На данный момент в лиге есть лишь три игрока с подобным достижением – Шипачёв, Мозякин и Радулов.

Где бы Гусев ни оказался, он точно станет четвёртым хоккеистом, раздавшим 500 голевых передач (сейчас у него 478). Во-первых, на это заточен его стиль игры, во-вторых, меньше 22 результативных пасов в последний раз у Никиты было 12 лет назад – тогда он играл за «Югру».

Клубные рекорды

«Авангард»

Дамир Шарипзянов — рекорд по сыгранным матчам

Рекорд «Авангарда» по сыгранным матчам на сегодняшний день удерживает Александр Пережогин – на его счету 512 встреч.

У сегодняшнего капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова — 446 матчей за омскую команду. Для того чтобы побить достижение Пережогина, нужно провести 67 встреч – почти целую регулярку. Рекорд этот с большой вероятностью будет бит, потому что Шарипзянов почти не пропускает игры, а сам Омск не ограничивается в плей-офф одним раундом.

«Адмирал»

Либор Шулак — рекорд по голам

Рекорд «Адмирала» по голам ненадолго перешёл от Александра Горшкова к Даниилу Гутику, который был обменян в дедлайн в «Спартак». На счету форварда 56 шайб за дальневосточный клуб.

Удивительно будет увидеть, как защитник станет лучшим снайпером в истории клуба, но это, кажется, неизбежно. На счету чеха уже 53 шайбы в составе «Адмирала», уж четыре гола Шулак точно забьёт.

«Динамо» Москва

Джордан Уил — рекорд по голам

Рекорд московского «Динамо» по голам в КХЛ удерживает Дмитрий Рашевский – на его счету 91 гол в составе бело-голубых.

Уил может стать ещё одним легионером КХЛ, который примерит на себя мантию рекордсмена. Сейчас у Джордана 85 голов за «Динамо», до достижения Рашевского рукой подать.

«Лада»

Дмитрий Кугрышев — рекорд по очкам, голам, голевым передачам и матчам

«Лада» — самый нестабильный участник КХЛ за всю её историю. Тольяттинцы несколько раз отправлялись в ВХЛ, но неизменно возвращались в элиту. Из-за этого и клубные рекорды выглядят скромно.

К слову, все их удерживает один человек – Георгий Белоусов. И все в предстоящем сезоне с большой долей вероятности снесёт Дмитрий Кугрышев.

Белоусов в составе «Лады» набрал 113 очков, забросил 38 шайб, сделал 75 голевых передач и провёл 225 матчей.

У Кугрышева сейчас 101 очко, 35 шайб, 66 результативных передач и 198 встреч.

В один сезон Дмитрий может переписать все клубные рекорды, это будет невероятным достижением. Если учитывать стабильность Кугрышева на протяжении карьерного отрезка в «Ладе», проблем у форварда не возникнет.

Дмитрий Кугрышев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Локомотив»

Максим Шалунов — рекорд по голам

Артур Каюмов — рекорд по голевым передачам

Рушан Рафиков — рекорд по матчам

В «Локомотиве» в этом сезоне могут обновиться почти все клубные рекордсмены. Впрочем, удивительного в этом мало – ярославцы за последние три года проиграли лишь одну серию плей-офф из 12, а также прекрасно выглядели в регулярке, забрав один Кубок Континента.

Максим Шалунов в скором времени может стать лучшим снайпером в истории «Локомотива». Однако задача для него будет усложнена, так как Артур Каюмов продолжает выступать за команду. Шалунов отстаёт от Каюмова лишь на пять голов, если учитывать его голевой темп, случиться это может быстрее, чем многие думают.

Аналогичная ситуация может произойти в «Локомотиве» в контексте рекорда по голевым передачам. Сейчас лидерство удерживает Денис Алексеев – у него 181 ассист. Однако в спину ему дышит Артур Каюмов, у которого 173 результативных паса. Темп набора очков, роль в команде и игровое время помогут Каюмову захватить лидерство в этом компоненте.

А вот Рушан Рафиков будет видеть не движущуюся, а статичную цель, так как рекордсмен «Локомотива» по проведённым матчам Павел Красковский уже покинул команду. Седьмая игра в сезоне станет для Рушана рекордной — она же окажется 700-й в составе ярославской команды.

«Салават Юлаев»

Григорий Панин (549) — рекорд по матчам

1000-й матч Панина в КХЛ станет большим событием в КХЛ, однако Григорий должен отпраздновать и локальное уфимское достижение – произойти оно должно аккурат перед большим юбилеем.

Сейчас рекорд по сыгранным встречам удерживает Теэму Хартикайнен – финн провёл за «Салават Юлаев» 561 матч. Никто не знает, сколько крепкий финн мог бы ещё выступать в России, однако резкий отъезд во время плей-офф в 2022 году не дал ему поставить более высокую планку.

«Северсталь»

Адам Лишка — рекорд по матчам

На первый взгляд, рекордсменом по матчам в команде из маленького промышленного города обязательно должен быть россиянин, однако в скором времени им станет словак, который выступал на Олимпиаде со всеми сильнейшими и помог сборной дойти до полуфинала.

Лишка, выступающий за череповецкую команду, в это межсезонье мог покинуть «Северсталь», но продлил контракт, и теперь ему должно хватить половины сезона для установления нового рекорда по матчам.

Сейчас у Адама 407 игр, у рекордсмена Юрия Трубачёва их 433.

«Сибирь»

Тейлор Бек — рекорд по очкам

Бомбардирский рекорд «Сибири» долгое время удерживает один из самых именитых легионеров команды в истории – Йонас Энлунд. Финн долгое время играл в Новосибирске, после скитаний по командам КХЛ успел ещё раз заглянуть в команду, а всего набрал 217 очков.

Тейлор Бек тоже смог проложить дорогу до Новосибирска два раза, однако условия возвращения кардинально различаются. Сейчас у канадца в активе 192 очка. Если у него не будет никаких проблем самого разного толка, то рекорд «Сибири» по очкам должен пасть.

Тейлор Бек Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

ЦСКА

Никита Нестеров — рекорд по голевым передачам

Максим Мамин и Никита Нестеров — рекорд по матчам

Если бы игра Константина Окулова не пошла на спад в ЦСКА, он бы мог стать первым почти во всех основных номинациях. Но жизнь распорядилась по-другому. Сейчас нападающий удерживает рекорд по голевым передачам – 231 результативный пас сделал форвард.

У Никиты Нестерова, который почти всю кахаэловскую карьеру провёл в ЦСКА, сейчас 218 передач. Оснований сомневаться в том, что защитник превзойдёт показатели Окулова, почти нет.

С рекордом по матчам получается всё запутаннее. Никита Нестеров, проведший за ЦСКА 541 игру, должен был перекрывать достижение Сергея Андронова, который надевал армейскую форму 568 раз, но в клуб вернулся Максим Мамин – у него в активе 547 встреч за московский клуб.

Либо Нестеров, либо Мамин к середине сезона станут новыми рекордсменами ЦСКА по проведённым матчам за клуб.