Два 16-летних вундеркинда вернули Канаде золото! И разорвали США в финале Глинки

Сборная Канады в финале вынесла прошлогодних победителей, команду США, и стала чемпионом Кубка Глинки/Гретцки. В 26-й раз в истории – на этом турнире канадцы исторически сильнее всех — у России, например, которая занимает второе место по количеству золота, всего пять медалей высшего достоинства.

Доминация была и на льду – канадцы открыли счёт уже на второй минуте и разрывали американцев на протяжении всего матча, остановив поток голов лишь за несколько минут до финальной сирены.

Для канадцев эта победа – как глоток свежего воздуха после целой череды крайне болезненных фиаско. На весеннем юниорском чемпионате мира, где «кленовые» могли взять золото в четвёртый раз подряд, они не добрались даже до медальных встреч, вылетев уже в четвертьфинале. На зимнюю Олимпиаду – первую за долгое время с участием игроков НХЛ – привезли дрим-тим во главе с Кросби, Макдэвидом и Маккинноном, однако проиграли в овертайме финала американцам. На молодёжных чемпионатах мира за последние три года единственный улов – скромная бронза-2026. На последнем чемпионате мира Канада не смогла взять даже бронзу, проиграв в матче за третье место Норвегии (для которой эта медаль стала первой в истории).

И вот в августе наконец оглушительный триумф, да ещё и в матче с прошлогодними обидчиками. Подтверждение своего лидерства в хоккее, услада для уже пошатнувшейся гордости. Кто же творцы этого успеха?

Главные звёзды Канады на Кубке Глинки/Гретцки

Лэндон Дюпон

Единственный игрок в этом составе сборной, который выступал на Кубке годом ранее, когда Канада проиграла США в полуфинале. В этом году он был капитаном и одной из главных звёзд команды, а следующим летом станет претендовать на звание первого номера драфта НХЛ. На Кубке Дюпон с 8 (2+6) очками стал лучшим бомбардиром среди защитников, а в финале оформил ассистентский покер.

«С самого первого дня это было нашей целью. Мы просто летали по площадке, задали тон быстрым голом и не останавливались, наседали на них смена за сменой. В чём разница между этой командой и прошлогодней? Они очень похожи, Канада, естественно, каждый год полна талантов. Иногда бывает сложно найти «химию» в звеньях, но в этом году каждое звено находилось на кураже, в каждом звене и паре защитников была «химия». В прошлом году тоже была классная команда, просто не смогли выиграть. В этом году всё сработало, и мы оказались очень сплочённым коллективом», — сказал Дюпон после победы.

А вот ещё один кандидат на звание первого номера драфта, Алексис Джозеф, выступил довольно скромно (три очка), а к финалу был понижен из второго в четвёртое звено.

Мэддокс Шульц

Неизменный центр первого звена команды и лучший бомбардир турнира – а ведь ему только весной исполнилось 16 лет! Он считается главным канадским талантом 2010 года рождения, и его уже сравнивают с Сидни Кросби.

Шульц был заметен в каждой игре – и только в одной не смог отметиться в итоговом протоколе. И, кстати, он установил рекорд Канады по количеству очков на Кубке Глинки/Гретцки для игроков до 17 лет – 10 (3+7). Кросби в его возрасте набрал только шесть.

Шульц выступает за «Реджину» — разрывал в юношеском хоккее и продолжил в этом году уже в WHL. В 15 лет он отыграл все положенные ему в этом возрасте 34 матча, набрав в них 29 (15+14) очков.

«Сумасшедший момент, мы мечтали об этом с самого начала турнира, нашей миссией было взять золото. Так классно играть за эту команду, и мы так сильно хотели победить. Знали, что способны, что можем это сделать, да ещё и трибуны поддерживали нас весь матч, это было невероятно», — отметил после финала Шульц, которого признали лучшим игроком встречи.

Лиам Пуэ

Ещё один канадский вундеркинд – Пуэ старше Шульца всего на месяц. Они вдвоём стали всего лишь шестым и седьмым игроками в истории, которые попали в сборную Канады на турнир в таком возрасте. До них были только Кросби, Джо Велено, Гэвин Маккенна, Майкл Миса и Дюпон.

Лиам также выступает за «Реджину», так что неудивительно, что в сборной они оказались в одной связке в первом звене. Если Шульц стал лучшим бомбардиром, то Пуэ с шестью голами – лучшим снайпером турнира.

В финале Пуэ набрал 3 (2+1) очко, Шульц также отметился дублем. В следующем сезоне они наверняка поведут за собой Канаду на ЮЧМ и Кубке Глинки, а кто знает, может, попадут и на МЧМ?

Слова тренера

«Горжусь этой командой. Знаю, что счёт говорит сам за себя, но я бы гордился, даже если бы выиграли 1:0. Просто нашей игрой, и как все выкладывались, делали всё для победы. Это впечатляющий состав, и я буду помнить его всегда. Чем запомнится эта команда? Канадскостью, тем, как мы играли. Наша страна может предоставить самых мастеровитых игроков, наша команда полна талантов. И мы играли на экстрауровне. Мы становились лучше с каждым днём на турнире, и этот матч – именно то, как мы хотели закончить его», — сказал главный тренер Канады Райан Улахен.