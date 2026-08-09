«Ворчливый медведь», играющий, как Макар. Кто станет №1 драфта НХЛ через год?

Можно ли оценить талант хоккеиста уже за год до драфта? Чаще всего можно. Самые раскрученные звёздочки последних лет (Макдэвид, Далин, Бедард) подходили к церемонии уже в статусе безальтернативных первых номеров. Обратные примеры жёсткого падения с вершины есть, но обычно они касаются не №1, а тех, кто шёл в топ-5 или топ-10.

Драфт-2027, в отличие от нынешнего драфта, считается очень сильным и глубоким. Здесь всё ограничивается не только Маккенной и Штенбергом — уже сейчас выделяется группа из семи-восьми очень сильных игроков, в которую включают и россиян Назара Привалова (ЦСКА) и Сергея Скворцова («Торпедо»). Однако пока что сильнее всех выделяется канадец — защитник Лэндон Дюпон, которого начали пиарить (и не просто так) уже в 14 лет.

Хоккей, как известно, очень семейственный вид спорта — зачастую в него попадают те, чьи родители или родственники уже связаны с шайбой. Вот и отец Лэндона сам играл в НХЛ: недолго, правда, лишь 23 матча. Возможно, если бы Микки Дюпон был повыше 177 см, то сделал бы карьеру и в главной лиге. В итоге атакующий защитник стал звездой швейцарского и немецкого чемпионатов, откуда даже пробился в состав сборной Канады на ЧМ-2006.

Так что хотя сам Лэндон появился на свет в родном для его отца Калгари, первые хоккейные шаги он стал делать в швейцарском Клотене и Берлине, где Микки зарабатывал на жизнь. «Я ходил на матчи моего папы и сам захотел стать хоккеистом. Помню, как я просто катался на открытом катке с папой и старшим братом, это было здорово!». Дюпон-старший завершил карьеру в 2019-м — после возвращения в Канаду началась карьера его сына.

Дюпон получил звёздный статус уже в детской лиге: в 14 лет защитник набрал 62 очка в 30 встречах. Маккенна, например, двумя годами ранее набирал 65 очков за 35 игр. В 15 лет Лэндон, который этот уровень явно перерос, получил возможность дебютировать в Западной хоккейной лиге. CHL присвоила хоккеисту исключительный статус после тщательного изучения — уже были примеры, когда высокие мужи обжигались на таком.

Лэндон Дюпон в детстве Фото: Jeff McIntosh/AP/ТАСС

Однако первый же сезон стал фантастическим успехом. Дюпон набрал 60 очков в первый же сезон и стал первым за 35 лет защитником-новичком, который пробивал отметку в 50 очков. Предыдущего обладателя такого достижения звали Скотт Нидермайер. В нынешнем сезоне Дюпон набрал 73 очка, его «Эверетт» стал чемпионом Западной лиги. На этом уровне игроку делать уже нечего, и в следующем году Дюпон перейдёт в университет Мичигана — давний топ NCAA с невероятным количеством молодых талантов.

Что же особенного в игре Дюпона? Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко в конце прошлого года выдал интересную мысль: «Один человек сказал фразу: «Кейл Макар – худшее, что случилось в хоккее». Потому что теперь все защитники хотят играть, как Кейл Макар, но больше никто так не может». И это правда: такие, как Макар, рождаются максимально редко — однако Дюпон попадает именно в эту категорию, потому что умеет делать на льду почти всё.

«Дюпон хорош в каждом компоненте игры, и статистика это подтверждает. Входы в зону и выходы из зоны с контролем шайбы, нанесённые броски, созданные для партнёров моменты — называйте что угодно. Он обладает взрывным катанием, шикарным броском, здорово читает игру — но всё-таки в плане ног уступает тем же Макару и Хьюзу, однако компенсирует это мобильностью», — писал весной автор The Athletic Скотт Уилер. Скауты НХЛ говорят, что уже сейчас он играет так, словно ему 20 лет.

Но в Дюпоне интереснее и его характер, который позволяет развивать эти качества. Тренер по силовой подготовке Даг Крэшли, который занимался с игроком уже в 12-13 лет, дал ему прозвище Ворчливый медведь. «Он часто злился на брата и закусывался с отцом — я видел, как они препирались. Я сравнил бы Лэндона с Маккинноном по характеру, в них обоих есть что-то звериное, эта страсть к постоянной соревновательности. И Лэндон, и его брат уже вели себя по-взрослому, были сконцентрированы на работе».

Крэшли отмечает пластичность Дюпона. Тренер сравнивал его с Оливером Экман-Ларссоном, но с одной важной деталью: формы 17-летнего ОЭЛа Дюпон достиг уже в 11 лет. «У него были очень большие ноги. Когда он занимался, это выглядело так, словно он прыгал с облака на облако. И когда он катается, то видно, что в любой момент он может выдать ногами любое движение».

«Он не хочет быть на первом плане и не требует особого отношения к себе — Лэндон желает быть таким же, как и 20 остальных ребят. Он прекрасный одноклубник — мне как тренеру нравится то, что он готов делать всё для партнёров по команде и для команды в целом», — говорит детский тренер Дюпона Джеймс Пул. Пул иногда мог гонять Дюпона по 40 минут за матч, однако на следующий день Лэндон все равно мог быть лучшим игроком на льду.

Один показательный эпизод: команда Дюпона играла товарищескую встречу перед началом сезона и вела 6:0. Один из игроков, который был старше Лэндона на три года, забил в лакросс-стиле, ярко отметил это, а на скамейке Дюпон напихал ему: «Что за ***** ты творишь при счёте 7:0? Мы так не играем!». В общем, Лэндон уже в 17 лет несёт типичную хоккейную мораль и не будет звездой интервью: уже сейчас в его словах появляются отточенные годами штампы. Однако это не так уж важно с точки зрения его будущей карьеры.

Лэндон Дюпон Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС

Неудивительно, что с таким набором качеств Дюпон стал капитаном юниорской сборной Канады, которая на днях выиграла мемориал Глинки. Впереди у Лэндона наверняка и молодёжный ЧМ (там, правда, нашивку ему будет заработать очень сложно). Как уже упоминалось, Лэндон будет выступать в сильной команде: практически все форварды Мичигана задрафтованы клубами НХЛ. Теперь вопрос в переходе на новый уровень, где будут играть более взрослые ребята.

Исторически защитники-первые номера драфтов появлялись на фоне отсутствия ярких фигур в атаке. Это показательно и на фоне того, как складывалась их карьера: Роман Гамрлик, Эд Жовановски, Крис Филиппс, Эрик Джонсон, Уэйд Редден, Аарон Экблад, Оуэн Пауэр — все они много и успешно играли (и играют в НХЛ), но никто из них не стал реальной суперзвездой. А вот по иному пути идут Расмус Далин и Мэттью Шефер, который как раз стал редким примером игрока, поднявшегося наверх уже во время преддрафтового сезона.

Получить статус особого игрока на юниорском уровне — лишь ступенька пути. Теперь Дюпон должен оправдать невероятные ожидания в матчах с более сильными и опытными соперниками.