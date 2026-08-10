Кузнецов снова не перешёл в «Трактор». Почему так произошло?

Эпопея с поиском новой команды для Евгения Кузнецова официально завершена. Возвращения в родной Челябинск и красивой истории с завершением карьеры в «Тракторе» пока не случилось. Форвард подписал однолетний контракт с «Сибирью», где добавит креатива и мастерства команде Ярослава Люзенкова.

История же с потенциальным возвращением нападающего в «Трактор» продолжает оставаться без какого-либо развития и завершения: сначала, после приезда из Северной Америки, Евгений подписал «жирный» контракт со СКА, хотя предложение от родного клуба тоже лежало на столе. Затем была неудачная поездка в Магнитогорск (кстати, к одному из главных соперников «Трактора» в КХЛ), после чего хоккеист поиграл за «Салават Юлаев».

Казалось бы, пришло время наконец-то вспомнить про «Трактор», однако и на этот раз не срослось.

«Такие вещи я называю предложением ради предложения. Не считаю это предложением, так что мне не о чем высказываться. Раз Савин об этом высказывается, его и спросите. Ко мне официально никто не обращался. А их разговоры с Женей — это чтобы потом в клубе могли сказать, что сделали предложение. Я разговаривал с Волковым (генменеджер «Трактора» Алексей Волков. — Прим. «Чемпионата»). Он сказал, что Кузнецов им нужен. Как я понимаю, есть финансовые ограничения в клубе именно по отношению к Жене. Для меня это выглядит так», — рассказал агент Шуми Бабаев о том, когда в клубе звали Евгения к себе.

Дело в том, что менеджеры «Трактора» сначала зачем-то вышли на Кузнецова в обход агента и начали общаться непосредственно с игроком, хотя в спортивном мире так делать не принято. Если ты, конечно, не Александр Овечкин, который лично общается с боссами «Вашингтона» и контролирует контрактные вопросы.

Кроме того, из этого заявления становится очевидно, что сторону хоккеиста челябинское предложение не устроило в финансовом плане. В Новосибирске Евгению выписали 35 млн рублей за сезон плюс солидные бонусы. В Челябинске, судя по всему, предложение было скромнее.

Евгений Кузнецов Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Позднее представитель Кузнецова в интервью изданию «РБ Спорт» прояснил ситуацию и объяснил итоговый выбор хоккеиста в пользу «Сибири».

Подробное объяснение от агента Евгения Кузнецова: Шуми Бабаев рассказал, при каком условии Евгений Кузнецов перешёл бы в «Трактор»

«Если бы предложение было раньше, то Кузнецов был бы в «Тракторе». И он говорил, что хочет вернуться. Иван Савин заявил: «Это может быть последний раз, когда мы его зовём». На что я ему сказал: «Мы не виноваты, что вы только сейчас вышли. Он столько времени был на рынке». Понятно, что в клубе кто-то был за, кто-то — против», — сказал Бабаев.

В общем, потенциальному союзу Евгения Кузнецова с «Трактором» постоянно что-то мешает. На пути встают разного рода препятствия, и пазл не складывается. Может, оно и к лучшему.

В Челябинске у Кузнецова много друзей, а значит, много соблазнов. В Новосибирске будет проще сконцентрироваться на хоккее, убрать из головы посторонние мысли и постараться принести новосибирцам максимум пользы. Вокруг Евгения, помимо его действий на льду, можно выстроить целую медийную и маркетинговую программу, повысить посещаемость и увеличить продажу клубной атрибутики. Но, конечно, в первую очередь от Кузнецова будут ждать качественной и результативной игры. Нужно доказать, что силы и желание для этого у всеми любимого Кузи ещё есть.