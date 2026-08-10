Спад «Локомотива», прогресс ЦСКА, последний шанс Ларионова. Разбор команд Запада КХЛ

Команды КХЛ уже больше недели назад вышли из отпуска и вовсю готовятся к долгому и насыщенному сезону. Пока основная работа каждого из клубов только начинается, работа генменеджеров, за исключением некоторых мелких моментов, завершена до начала регулярного чемпионата.

Именно по этой причине настало время взглянуть под новым углом на каждую из команд. Сегодня разбираем Запад.

«Динамо» Минск

Последние годы минское «Динамо» прогрессировало с каждым сезоном, а в прошлом чемпионате показало лучший результат в истории – второе место на Западе в регулярке и выход во второй раунд плей-офф. Но в следующем сезоне всё будет по-другому, и дело не в том, лучше или хуже.

Главное изменение, о котором, впрочем, говорили уже около полугода, – уход Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера. Именно российский специалист сделал из Минска команду, которая не просто довольствуется выходом в плей-офф, а борется за высший посев в регулярке и вполне серьёзно рассчитывает на попадание в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Но одним изменением в тренерском штабе, к сожалению для минчан, не обошлось. Команду покинули три белорусских лидера, которые определяли результат – Пинчук, Бориков и Мороз отправились покорять Северную Америку.

На трансферном рынке «Динамо» поработало откровенно скромно, главный трансфер – возвращение Криса Тирни, который два года назад уже выступал за команду. Пока потери не коррелируются с приобретениями.

Минчане сохранили Галиева: Официально Станислав Галиев подписал новый контракт с минским «Динамо»

Минчане в начале лета оставались единственной командой без главного тренера, много фамилий мелькало в списках кандидатов, а остановиться в столице Беларуси решили на Сергее Брылине – российском специалисте, который долгое время работал в НХЛ.

Резюме у Брылина внушительное, однако отсутствие опыта работы главным тренером оставляет громадные вопросы, всё-таки специфика работы ассистентом совершенно другая. Как тренер будет реагировать на неудачи, давление, капризы лидеров и замечания из верхних кабинетов? Пока сложно прогнозировать.

«Динамо» Москва

Прошлый чемпионат начинался для бело-голубых традиционно: тяжёлый старт, планомерный выход из кризиса, повышающаяся эффективность с каждым днём. «Динамо» выглядело одной из команд, которая может покуситься на гегемонию «Локомотива», однако в руководстве решили иначе и отправили в отставку Алексея Кудашова.

При Вячеславе Козлове игра стала ухудшаться всё сильнее, атмосфера накалялась, а лидеры становились серыми пятнами на ледовой площадке. Квинтэссенция этого пути – вылет в первом раунде со счётом 0-4.

После окончания сезона пост главного тренера московского «Динамо» вызывал наибольшую интригу, ведь на него до последнего момента претендовал Роман Ротенберг, который после ухода из СКА стал работать в структуре бело-голубых. В момент, когда «инсайды» о назначении тренера плодились, как растительность после ливня, клуб выпустил пресс-релиз, в котором объявил, что Леонид Тамбиев возглавил динамовцев.

Ростер «Динамо» поменялся значительно: защита была укреплена Блажиевским, Хенкелем и Зборовским, нападение – Коростелёвым, Летуновым, Меркли и Шэном. Может быть, подписания не самые громкие, однако в качестве сомневаться не приходится.

Леонид Тамбиев Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Ключевой вопрос, который интриговал многих ещё во время работы Тамбиева в «Адмирале»: сможет ли главный тренер с не самым простым темпераментом работать в топ-клубе? Одна сторона размышлений заключается в том, что его подход неизменно будет отвергнут звёздами лиги, вторая – строится на том, что специалист постоянно развивается и больше не является тираном, каким многие до сих пор его представляют.

Важен и контекст игровой модели, которую выберет главный тренер. В последние годы в «Динамо» основной акцент был на обороне и надёжности, тем же прославился и Тамбиев в «Адмирале». Однако в последующие годы специалист поменял некоторые убеждения, а также ясно дал понять, что стиль зависит от имеющихся инструментов. Означает ли это, что мы увидим другого Тамбиева?

«Шанхайские Драконы»

В прошлом году «Куньлунь» лёгким взмахом превратился в «Шанхайских Драконов», клуб переехал в Санкт-Петербург, а по итогам первого месяца чемпионата закрепился в верхней половине турнирной таблицы, образцово пустив всем пыль в глаза.

Далее всё логично пошло на спад, потому что команда, собранная в авральном режиме, не провела предсезонку и просела физически уже к концу второго — началу третьего месяца. С шансами на плей-офф «драконы» де-факто распрощались уже в январе.

Коренных изменений было не избежать. Главный тренер поменялся уже по ходу предыдущего сезона, генеральный менеджер ушёл после, а команду пополнило огромное число новичков.

Тандем Ковальчук – Артюхин сделал акцент на приглашении габаритных игроков из Северной Америки, которые добавят мощи и агрессии – эти слова, наверное, встречаются в каждом пресс-релизе о переходе новичка. Но есть и те, кто будет отвечать за креатив. Речь в первую очередь о Нике Петане, который покинул КХЛ, оставив неопределённое послевкусие, и Дмитрии Яшкине, который является одним из лучших игроков лиги по игре на пятаке.

Дмитрий Яшкин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Главное – решение вратарского вопроса, который в прошлом сезоне сгубил «драконов». Амир Мифтахов, безрезультатно съездивший в Северную Америку, не стал испытывать судьбу и быстро вернулся в Россию. В Казани рядом с Тимуром Биляловым стать стартовым голкипером было невероятно сложно, в Петербурге же Амир получит эту возможность.

Митч Лав ещё по ходу прошлого сезона признавался, что пытается избавиться от равнодушных, сейчас же он получает новую команду, которая частично собрана под него. Канадец являлся перспективным тренером и в НХЛ, в этом году у него есть отличная возможность показать свои навыки управления. Безразличных у жёсткого Митча не будет, игра, вероятно, будет более прижимистой, но ломать стереотипы нужно именно порядком, которого в китайском клубе никогда не было.

«Лада»

С заходом нового спонсора от «Лады» ждали шажка вперёд, а получили два назад. Руководство тольяттинцев судорожно расторгало и подписывало хоккеистов, меняло главного тренера уже в сентябре, а клуб быстро потерял шансы на плей-офф.

Новое – это хорошо забытое старое. Павел Зубов вернулся в Тольятти и вновь возглавил команду, которая весной испытывала громадные финансовые проблемы. Но, к счастью, они были решены.

В списке трансферов «Лады» нет ни одного яркого имени, однако стиль работы Зубова заключается в постройке крепкой команды из желающих плодотворно работать хоккеистов – здесь всё сходится. Важным аспектом успешности (локальной) такой команды является наличие твёрдого первого номера. С обменом Андрея Мишурова тольяттинцы закрыли эту позицию.

Возвращение главного тренера и генерального менеджера, которые уже работали в Тольятти, — шаг назад или вперёд? Непонятно, но, скорее всего, это попытка привнести хоть немного стабильности, потому что кувырки прошлого года вызывали ужас и недоумение примерно у всех.

Однако чтобы нарушить идиллию восьмёрки сильнейших на Западе, нужно будет выпрыгивать из штанов примерно так же, как «Лада» делала при Браташе, когда только вернулась в КХЛ. И многое будет зависеть от терпения руководства: готово ли оно к тому, что результат придёт не сразу?

«Локомотив»

«Локомотив» последние два сезона заканчивал с Кубком Гагарина в руках, а в финале играет уже три года подряд. Хоть трофеи и были выиграны с разными тренерами, почерк был приблизительно одинаковым.

Ключевое изменение – уход Боба Хартли с поста главного тренера. Впрочем, это было известно ещё во время подписания контракта, потому что канадец приехал только на один год.

Применительно к матчам говорят, что победный состав не меняют. «Локомотив» использовал известную хоккейную поговорку относительно целого сезона, подписав лишь одного игрока – Джованни Фьоре на место Байрона Фрейза.

Обычно даже победному составу нужно устраивать встряску, чтобы команда не забронзовела, но у «Локомотива» есть уникальная возможность получать подпитку снизу. Этим наверняка и займётся новый главный тренер Дмитрий Квартальнов, который всегда славился работой с молодёжью. Учитывая, что львиная доля ярославских юнцов с лёгкостью могла бы играть в любой другой команде КХЛ, новые имена мы точно услышим.

Никто в истории лиги ещё не выигрывал три кубка подряд, это не удавалось даже самым звёздным командам – есть ли основания, что «Локомотив» нарушит тенденцию? Пока с трудом верится, что один и тот же костяк поднимет третий трофей и все будут добыты под руководством разных тренеров. Если Хартли мог проехаться по рельсам, проложенным Никитиным, то у Квартальнова такой возможности нет. Да и вряд ли он ей бы воспользовался, поэтому специалисту нужно какое-то время. Нельзя игнорировать и усталость игроков, которые три сезона подряд играют максимум матчей, а также голод до побед.

«Северсталь»

В прошлом году «Северсталь» немного отделалась от стереотипа безбашенно играющей команды без больших амбиций по ходу регулярного чемпионата, однако во время плей-офф сама повесила на себя этот ярлык, проиграв 1-4 «Торпедо».

Череповчане не имеют возможности удерживать прогрессирующих игроков, а потому работа с построением костяка раз за разом переносится на новый сезон. Козырев в очередной раз потерял многих лидеров и вынужден будет строить из того, что осталось.

«Северсталь» провела несколько любопытных обменов, заполучила Артамонова, Кизимова, Танкова и Яна, которые в Череповце могут выйти на новый уровень. А также выцепила несколько молодых перспективных игроков.

Возможно ли в такой ситуации добиться прогресса? В это верится с трудом из-за объективных сложностей, однако сохранить стабильные результаты команда может – подобных прецедентов у Череповца предостаточно.

СКА

Погоня Романа Ротенберга за Кубком Гагарина с использованием всех ресурсов закончилась досрочной отставкой с поста главного тренера. Игорь Ларионов, который был приглашён для того, чтобы остановить регресс, цель не выполнил, также вылетев в первом раунде.

Обычно после такого кредит доверия к специалисту уменьшается, однако перед этим сезоном главный тренер получил ещё более классный и именитый состав. Защита была укреплена Маклюковым, который был капитаном в «Металлурге», Сёминым, способным крушить каждого, а также двумя экс-энхаэловцами – Миромановым и Кныжовым.

Нападение петербуржцы укрепили с помощью обменов Атанасова, Аймурзина и Глотова, из «Колорадо» был возвращён Бардаков, а легионер Вайссбак приехал из Швеции и столкнулся с волной хейта на родине.

Ларионов получил карт-бланш после провального сезона и сейчас имеет одну из лучших команд КХЛ по подбору игроков. Учитывая умение специалиста грамотно вводить в состав игроков из МХЛ, их наличие в системе СКА, конкуренция за место в стартовом протоколе обещает быть горячей.

Но при этом констатировать можно одно – это последний шанс для Ларионова. У тренера есть буквально все условия: топовый состав, подобранный под него, система, кишащая молодыми талантами. Отговорки о долгом построении никто слушать не будет.

«Сочи»

Все последние сезоны «Сочи» провёл в схожей манере. Все эксперты списывали южан ещё до начала сезона, а они спокойно оправдывали все прогнозы, оставаясь далеко за пределами плей-офф.

В этом году, как кажется, селекция была проведена более плодотворно, логично и интересно. За место первого номера схлестнутся Бочаров и Шаймарданов, надёжности в обороне добавят Уильямс, Балдаев и Ахияров, а в нападении лидером будет Куинни.

Южане выстроили неплохую глубину, однако игроков в верхние тройки критически не хватает. Дмитрий Кагарлицкий уже достиг почётного возраста, Александр Хохлачёв давно не играет на топовом уровне, молодые Гуслистов и Овчинников (на пробном контракте) вряд ли готовы с ходу брать эту роль.

Больше смущения вызывает лишь тренерский штаб, который возглавил Андрей Миронов. У специалиста нет опыта работы главным, а в тяжёлых сочинских условиях возможность проявить себя не лучшая возможность.

«Спартак»

В первый год при Алексее Жамнове «Спартак» был украшением КХЛ, во втором – возникли сложности, но результат не ухудшился, а вот в третьем – москвичи испытали громадные проблемы, заняв восьмое место на Западе и вылетев в первом раунде.

«Спартак» заменил ушедшего Александра Георгиева Иваном Федотовым, вернувшимся из Америки, добавил агрессии, подписав Комтуа, а также выцепил Гальченюка и Евгения Свечникова.

Александр Гальченюк Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Рядовыми подписания красно-белых не назовёшь, однако каждый из хоккеистов едет в Москву на спаде, поэтому их будущая эффективность вызывает вопросы.

Но больше всего интересует другой: почему «Спартак» так и не сделал за последние годы шаг вперёд? У клуба нет проблем с финансированием, локация даёт козырь в переговорах со звёздами, а в системе – множество игроков, которых можно использовать при обменах.

Однако на деле «Спартак» не хочет давать большие контракты, выставляет несуразные ценники на молодых игроков и не пытается использовать ресурсы.

В такой ситуации вопросы могут возникнуть как к менеджменту, так и к тренерскому штабу. Интересно, кто первый их сформулирует.

«Торпедо»

Прошлый сезон «Торпедо» начинало командой, в которую никто не верит. Новый главный тренер без опыта работы в КХЛ, провальные предсезонные игры не давали оснований верить в нижегородцев. Но они достойно это приняли, хорошо провели регулярку и даже прошли первый раунд в плей-офф.

Менеджмент на волне успехов и ожиданий от переезда на новую арену принялся усиливать состав. Особенно восхищает линейка центральных нападающих – такой роскоши нет даже у некоторых топов. Веккионе, Ткачёв и Воробьёв – фундамент крепкой топ-9.

Майк Веккионе Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Выделяются и Поляков, Сероух и Красковский – первые двое могут спокойно дорасти до топ-6, а третий значительно укрепит нижние звенья, для нынешнего «Торпедо» это критически важно.

Если исходить из результатов прошлого сезона, от «Торпедо» будут ждать минимум повторения достигнутого, но обманываться людям не стоит, так как соседство у нижегородцев очень серьёзное, а для стабильно хорошего результата нужно время.

Слова о «синдроме второго сезона» обычно применяют к молодым игрокам, однако в случае с «Торпедо» это впору употребить и к главному тренеру. Как Исаков отреагирует на иной настрой на свою команду, как сработается с более звёздными игроками, продолжится ли тенденция на ввод молодых игроков (в условиях потери команды ВХЛ)?

ЦСКА

Смотря на ЦСКА Игоря Никитина в прошлом чемпионате, в голову закрадывались мысли о некоем дежавю. И неспроста: армейцы были до жути похожи на «Локомотив» в первый сезон Игоря Валерьевича в Ярославле. Москвичей сопровождали те же проблемы, игра в эстетическом плане была жуткой, а сам тренер часто говорил о том, что надо менять отношение к работе.

В связи с этим можно было ожидать более коренных изменений, однако ЦСКА подошёл к делу осторожно: защиту укрепили Замула, Коттон и Хэмилтон, нападение – Хайруллин, Мамин и Барак. Удивляет здесь наличие не самых высококлассных легионеров, это не в духе армейцев.

Во втором сезоне Игорь Никитин точно подкрутит гайки, предыдущий год помог донести требования и детали, поэтому в прогрессе москвичей сомнений особо нет. Возможно, поможет и подпитка снизу, так как в системе есть достаточно талантов. Пусть они и ещё слишком молоды.

Никитин – о предсезонной подготовке: Игорь Никитин высказался о начале предсезонных сборов ЦСКА

Помогут армейцам и обновления в клубах-конкурентах: в минском и московском «Динамо», «Локомотиве» поменялись тренеры, им ещё предстоит нащупать рычаги управления. У Никитина же есть фора в год.