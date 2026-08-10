«Ак Барс» потерял ещё одного игрока из серебряной команды. Фальковский едет в «Локомотив»

Финалисты последнего Кубка Гагарина межсезонье проводят достаточно тихо. Ярославцы после двух титулов подряд не спешат разительно перестраивать чемпионский коллектив и за первые два месяца лета провели только одно новое подписание – Джованни Фьоре. У «Ак Барса» же серебряный состав тает на глазах.

Казанцы смогли сохранить Артёма Галимова и Григория Денисенко, но потеряли Илью Сафонова, Нэйтана Тодда, Дмитрия Яшкина, Александра Барабанова, Амира Мифтахова, Илью Карпухина и теперь – ещё одного защитника, Степана Фальковского.

Белорус не смог договориться о новом контракте и стал свободным агентом. Новое место работы он нашёл довольно быстро – что любопытно, в «Локомотиве», в финале с которым он на пару с Карпухиным провалился вдрызг.

Вполне вероятно, что его бесконечные ошибки в обороне в той серии и повлияли на нежелание казанцев продлевать контракт с защитником. По крайней мере, на тех условиях, на которые он был согласен.

Генменеджер команды Марат Валиуллин ещё зимой отмечал, что положительных действий в игре Фальковского больше, чем ошибок, но уже после завершения сезона отметил, что вопрос по игроку стоит именно в соотношении цены и качества: «Илья Карпухин и Степан Фальковский — неограниченно свободные агенты, у обоих есть предложения, по ним думаем, вопрос — цена/качество. Ту цену, которую они видят… У нас есть своя цена в голове — изучаем, будут ли игроки сильнее них, дешевле, будем смотреть».

В «Ак Барсе» Степан зарабатывал 50 млн рублей в год. По информации «Чемпионата», с «Локомотивом» защитник договорился на более скромную зарплату — 27 млн рублей в год плюс ещё 15 млн из «рекламных» денег. Итого 42 млн.

Можно сказать, что «Ак Барс» избавился от слабого звена, но Фальковский был железным игроком второй пары (как и Карпухин), а никаких усилений Казань не произвела. Наоборот, в обороне пока потеря на потере, и надежда только на то, что Никита Евсеев, окрепший в аренде в «Амуре», сможет так же хорошо проявить себя уже в топ-клубе, да Степан Терехов сделает качественный рывок в развитии.

Альберт Яруллин и Алексей Марченко – опытные, прошедшие через многое защитники, но лучшие годы их карьер уже позади. Митч Миллер и Никита Лямкин в самом расцвете сил, но даже если всё сложится по идеальному для «Ак Барса» сценарию, то это только три пары защитников. О какой-либо гибкости или пространстве для манёвра речи не идёт — любая внештатная ситуация, травма, и латать дыры банально будет некем, кроме как собственной необстрелянной молодёжью. И в этом главный риск.

Хотя «Ак Барс» и год назад ругали за чрезмерную пассивность в межсезонье, а команда возьми и дойди до финала – причём первые три раунда преодолела без особых напрягов. Так что цыплят по осени считают, да и трансферная кампания заканчивается только с дедлайном, а до него ещё уйма времени.