«Амур» мог подписать Кузнецова, массажист «Лады» ушёл из жизни. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 10 августа.

В «Амуре» признались, что рассматривали вариант подписания Евгения Кузнецова

Генеральный менеджер «Амура» Никита Точицкий сообщил, что в клубе изучали возможность подписания контракта с нападающим Евгением Кузнецовым. 8 августа было официально объявлено, что 34-летний форвард пополнил состав «Сибири». Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

«Да, мы действительно рассматривали Евгения Кузнецова. Это большой мастер, что тут скрывать. Но чтобы эта сделка состоялась, должно было сойтись несколько факторов. Сейчас он уже игрок «Сибири», так что говорить не о чем», — приводит слова Точицкого пресс-служба хабаровского клуба.

В прошлом сезоне Кузнецов выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев». Он набрал 27 (7+20) очков в 34 матчах Фонбет чемпионата КХЛ, а также «1+1» за семь игр в плей-офф.

«Локомотив» подписал контракт с защитником Степаном Фальковским на один год

«Локомотив» заключил контракт с защитником Степаном Фальковским, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с белорусским игроком рассчитано на один год.

Прошлые два сезона 29-летний хоккеист выступал за казанский «Ак Барс». В минувшем регулярном чемпионате Степан провёл 52 матча, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 11 результативными передачами при показателе полезности «+20». В прошедшем плей-офф на его счету 20 игр и два ассиста.

Также в КХЛ Фальковский играл за минское «Динамо» и СКА. Всего в его активе 346 матчей, 35 голов и 73 передачи при показателе полезности «+94».

Также игрок обороны выступал в североамериканских лигах за клубы «Оттава Сиксти Севенс» из OHL, «Адирондак Тандер», «Манчестер Монаркс» и «Аллен Американс» (ECHL), «Онтарио Рейн» и «Айова Уайлд» из АХЛ.

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Массажист хоккейного клуба «Лада» Александр Кораблёв умер в возрасте 49 лет

Александр Кораблёв, входивший в медицинский штаб тольяттинского хоккейного клуба «Лада», умер на 50-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба команды. Он скончался после продолжительной борьбы с болезнью.

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Александра Александровича. Светлая память», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Кораблёв входил в медицинский штаб «Лады» с 2023 года. Он работал массажистом.

ВХЛ опубликует календарь на сезон 12 августа — за три недели до старта из-за снятия «Челнов»

Всероссийская хоккейная лига объявила, что полный календарь на предстоящий регулярный чемпионат будет опубликован 12 августа – за три недели до старта сезона. Дата была изменена на более позднюю из-за снятия «Челнов» с турнира.

«В обновлённой версии учтено новое количество участников: 30 команд. Дата старта регулярного чемпионата осталась неизменной: 2 сентября, «Югра» — «Металлург», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее турнир покинул клуб «Торпедо-Горький», который с сезона-2026/2027 приостанавливает свою деятельность, а также «Ростов», который не сможет принять участие из-за отсутствия финансирования. При этом состав участников пополнила «Калуга».