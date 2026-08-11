«Металлург» и «Авангард» — впереди планеты всей. Разбор команд Востока КХЛ

Вчера мы подробно разобрали каждую команду Западной конференции: какие изменения произошли, как они могут повлиять, чего ждать от каждого клуба в предстоящем сезоне.

Сегодня на очереди разбор команд Востока.

«Авангард»

«Авангард» в прошлом сезоне был крайне близок к попаданию в финал Кубка Гагарина, однако три отданных матча с «+2» стоили омичам сезона. Особенно драматичной получилась шестая встреча, там подопечные Ги Буше вели со счётом 2:0 за 33 секунды до конца.

Однако шаг вперёд Омск сделал, наконец-то полностью оставив позади эпоху Боба Хартли и его верных помощников. Как было видно по результатам и происходящему в клубе, это больше мешало, чем помогало.

Основные изменения были связаны не с конечным результатом или недовольством определёнными хоккеистами, а с потолком зарплат, который никого в КХЛ не жмёт сильнее. «Авангарду» пришлось провести несколько обменов и расстаться с нужными хоккеистами. Главной потерей стал Джованни Фьоре, которого не удалось удержать из-за лимита на легионеров.

Однако в остальном задача менеджмента «Авангарда» заключалась не в том, чтобы усилить или преобразить, а в том, чтобы не сломать то, что уже есть. С этим омичи справились, сумев сохранить некоторых игроков на очень интересных и многослойных контрактах.

Глубину «Авангард» усилил Ильенко, Афанасьевым и Пакеттом, с учётом толстой больничной карточки вряд ли готовым к роли игрока топ-6. А на помощь лидерам был приглашён Джош Ливо, которого лично хотел видеть Ги Буше. Насчёт стараний и верности системе канадца возникали вопросы в каждой команде, однако все в Омске уверяют, что Джош к требованиям готов. По регулярке судить смысла нет, а вот в плей-офф можно будет за этим пристально понаблюдать.

Иностранные тренеры, приезжающие в КХЛ, редко строят долгоиграющие проекты, в связи с этим возникает вопрос: а не был ли нынешний «Авангард» на пике прошлой весной? Не последует ли за этим спад? Но даже если вдруг так случится, Омск всё равно выглядит предпочтительнее почти всех команд на Востоке.

«Автомобилист»

Прошлый сезон «Автомобилиста» мало чем отличался от многих предыдущих. Команда шла в группе лидеров, однако не претендовала на вершину конференции, выдавала хорошие матчи и серии, но никак не могла нащупать стабильность, заходила в противостояние с «Салаватом» фаворитом, однако уступила в овертайме решающей игры.

Вместе с поражением в шестой встрече первого раунда в Екатеринбурге закончилась эпоха Николая Заварухина – тренер, завоевавший два года назад первые медали в истории, был отправлен в отставку.

После этого менеджмент начал чистить и прежний состав, с которым плотно ассоциировалось убеждение об исчезновении в важных матчах плей-офф. Команду покинули Да Коста, Мэйсек, Буше, а также часть российского костяка, который преимущественно обитал в нижних звеньях.

На их места были подписаны опытные российские хоккеисты с большим кубковым опытом: Барабанов, Кадейкин, Слепышев. А защита укреплена легионерами Гроссом и Клагом и недавним финалистом Кубка Гагарина Карпухиным.

Главным тренером стал Алексей Кудашов, который после отставки из московского «Динамо» принял решение подождать конца сезона, а не залетать спасать какой-нибудь клуб прямо на ходу.

Алексей Кудашов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кудашов является тренером, который работает вдолгую, поэтому в первый сезон огромного прогресса от «Автомобилиста» ждать не стоит. К тому же команда заметно преобразовалась, нужно будет время, чтобы наладить связи. Ещё одним интересным вопросом станет то, как специалист будет использовать екатеринбургский резерв, до этого остававшийся в тени из-за попытки в секунду достичь результата.

«Адмирал»

В «Адмирале» коренные изменения произошли не после сезона, а прямо во время него. С момента, когда Леонид Тамбиев покинул Владивосток, «моряки» свернули на другую дорогу.

С наскока чего-то добиться было крайне сложно: «Адмирал» не стал лучше, много проигрывал, расстался с лидерами и закончил сезон на последнем месте в конференции.

Дальневосточники и до этого не брезговали раздавать много мелких и пробных контрактов хоккеистам, которые не находились на виду, однако тогда вместе с этим пробивались и крупные соглашения игроков с именами. Теперь этого нет – «Адмирал» с самого начала набирался будто бы по остаточному принципу.

Неизвестно, собирается ли менеджмент клуба усиливать состав по ходу сезона, но, если этого не произойдёт, владивостокцам будет крайне сложно претендовать на выход в плей-офф, так как все их соперники выглядят мощнее, и у многих из них виднеется хоть какая-то концепция.

«Ак Барс»

В прошлом сезоне «Ак Барс» завалил начало сезона, с трудом выкарабкался из ямы, а затем тихо проехал дистанцию регулярного чемпионата. Перед плей-офф Казань мало кто видел в фаворитах, однако после свипа минского «Динамо» о команде заговорили всерьёз. Правда, сил на воодушевлённый камбэком в полуфинале «Локомотив» подопечным Гатиятулина не хватило. Да и не только сил.

В межсезонье на Казань начали падать все напасти. Являясь топ-клубом, «Ак Барс» начал терять лидеров одного за одним, и остановить этот звездопад уже не представлялось возможным. Меньшее, что можно было сделать, сохранить хоть кого-нибудь. На счастье казанцев, удалось продлить Галимова и Денисенко.

В такой ситуации клуб должен был активно поработать на трансферном рынке, попробовать провести громкий обмен, однако, кроме подписания Бывальцева, ничего не произошло.

Ситуация эта для Казани и лично для Марата Валиулина не нова – в прошлом году было то же самое. Правда, с двумя немаловажными фактами: состав тогда был почти укомплектован, а также помогла работа на рынке по ходу сезона.

В связи со штилем даже пошли слухи, что до столицы Татарстана могут доехать Эвандер Кейн и Владимир Тарасенко. Однако всё это безумие, которое красиво выглядит только на бумаге.

«Ак Барс» не является сейчас той командой, которая постепенно идёт к кубку, невосполненные потери отбросили казанцев минимум на ступень вниз. Чтобы снова сделать шаг вперёд, придётся ждать. Плюс нужно проворачивать прошлогодние трюки с активной трансферной работой по ходу чемпионата.

«Амур»

Несмотря на то что «Амур» в прошлом сезоне поменял тренера по ходу регулярки, на команде это сильно не сказалось – до середины января она уверенно находилась в зоне плей-офф. Однако спад, который начался сразу с наступлением нового календарного года выбросил Хабаровск из восьмёрки, а набравшая ход «Сибирь» не дала ни единого шанса туда вернуться.

Изменения в дальневосточном клубе привычно связываются с потерями в связи с непростым географическим положением, но этим летом «Амур» образцово усилился. Несмотря на популистскую позицию по нежеланию приглашать легионеров, внутренний рынок хабаровчане проработали хорошо, заполучив Абрамова, Алексея Василевского, Пилипенко, Дергачёва и Галенюка. А также смогли договориться с «Локомотивом» по Ярославу Лихачёву, который останется главной звездой команды.

Виталий Абрамов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ожидается и порядок на последнем рубеже: Максим Дорожко, за год понявший особенности подготовки на Дальнем Востоке, вряд ли растратит эмоциональные силы к Новому году, а Александр Трушков качественно заберёт остатки матчей и разгрузит основного вратаря – в прошлом сезоне этого не хватало.

«Амур» точно сделал шаг вперёд и полноправно вклинится в борьбу за попадание в восьмёрку. Сплав опыта и молодости, глубина в каждой линии дают на это все основания.

«Барыс»

Были времена, когда «Барыс» считался крепким середняком, способным терзать грандов, а легионеры казахстанского клуба были одними из лучших в КХЛ. Однако та эпоха далеко позади, теперь астанчане являются аутсайдерами лиги каждый сезон.

Тьма, покрывшая главную команду Казахстана, никак не уступит места восходу солнца из-за эксцентричных решений по управлению, а местные хоккеисты, на которых так хотят делать ставку, не тянут уровень КХЛ.

В условиях, когда североамериканских игроков стало привозить сложнее из-за политики и потолка зарплат в главных лигах мира, качество трансферов неизменно падает.

У «Барыса» лишь одна линия почти не вызывала вопросов – вратарская. Однако и там решились на изменения, разменяв Бояркина на Шепарда. Возможно, на бумаге это и усиление, но мы видели, как в последнее время адаптируются к КХЛ иностранные голкиперы.

Защиту укрепили Логаном Дэем и Чейзом Приски, а вот с нападением пока всё очень тоскливо. Одного Гарретта Пилона, который и в АХЛ был далеко не самым заметным персонажем, мало.

Вера в своих хоккеистов – здорово. Вот только слепая вера, скорее всего, приведёт к краху и подорвёт их же уверенность.

«Металлург»

В прошлом сезоне «Металлург» сокрушал всех в регулярке, проехался в плей-офф по «Сибири» и «Торпедо», но при первом серьёзном оппоненте тут же пал. Чемпионат плохим или провальным для магнитогорцев не назовёшь, однако неопределённое послевкусие он оставил. В первую очередь, для самого Магнитогорска, который вряд ли был доволен полуфиналом.

«У нас нет задачи набрать гномов. Хотим набрать команду, которая будет играть в интересный хоккей», — сказал Андрей Разин после сезона, отвечая на самую частую претензию, заключающуюся в том, что команде не хватило габаритов для борьбы за кубок.

Точечная работа по набору габаритов была проведена – магнитогорцы выменяли Старкова из «Адмирала» и подписали Тодда. Прямо-таки великанами они не являются, но бороться и играть в углах умеют.

Нэйтан Тодд Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Вторая претензия, которая часто была применима к «Металлургу», заключалась в неопытности вратарской бригады. Хоть тандем Набоков – Смолин и брал трофей, проблем в важных матчах у них хватало. Илья уехал в Северную Америку, а ему замену взят Егор Заврагин. Добавит ли это основательности последнему рубежу? Вряд ли.

При этом и положительных моментов для «Металлурга» хватает: команда стала более опытной, поражение в серии с «Ак Барсом» научит как тренера, так и игроков, плюс магнитогорцы почти не понесли потерь (за исключением Пресса и Канцерова). А если выстрелит кто-то из тандема Смолин – Заврагин, «Металлург» будет фаворитом Востока. Впрочем, он и так им будет наряду с «Авангардом».

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» стал украшением прошлого сезона КХЛ. Клуб при отсутствии больших ресурсов и с тренером без большого опыта в главной лиге смог уверенно зайти в плей-офф, показывая как атакующий, так и предельно рациональный хоккей. Вариативность нижнекамцев восхищала.

Что важно, «Нефтехимик» не понёс особо значимых потерь, не считая ухода лидера раздевалки Дергачёва. Ему была найдена замена в лице Хохрякова, однако пока контракт носит пробный характер. Вратарская бригада, очень крепкая по меркам КХЛ, осталась на месте, в защите основные игроки получили продление, а тройка нападающих Белозёров – Митякин – Жафяров, определявшая результат, продолжит радовать нижнекамских фанатов.

Нападение было усилено Тянулиным и Петуниным, они составят вторую линию атаки, в защите увидим попытку провернуть трюк имени Профаки с Тимоти Ловеллом, который приехал из ECHL.

Сохранение прежних лидеров и добавление глубины в атаку и оборону должны помочь главному тренеру Игорю Гришину сделать небольшой шажок вперёд. Или как минимум не двинуться назад.

«Салават Юлаев»

Перед началом прошлого сезона «Салават» не имел возможности совершать громкие подписания, потерял всех лидеров из-за непростой финансовой ситуации и в сентябре упал на дно Востока. Далее дело выправилось, появилась возможность вернуть Ремпала из Америки, а также сделать несколько приобретений внутри КХЛ. Но по большому счёту уфимцы справились при помощи собственного ресурса – прогресс молодых игроков значительно помог команде.

Однако проблемы с финансированием никуда не делись, новичков у Уфы почти нет. Зато все они получились громкими: был подписан рекордсмен КХЛ Вадим Шипачёв, возвращён из Америки Александр Алексеев, а также выменян Джозеф Бландизи. Канадца, впрочем, слухи отправляют в «Автомобилист».

Вадим Шипачёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Все потери «Салавата» были запланированными, кроме одной – Алексея Василевского. Потерять опытного защитника, воспитанника – удар по обороне.

С учётом всех обстоятельств межсезонье для Уфы прошло хорошо – она не стала хуже, это сейчас первостепенно. По ходу чемпионата Ринат Баширов попробует усилить состав при помощи игроков на временном спаде.

Важно, чтобы внутри понимали реальные амбиции команды. Прошлогодний результат являлся небольшим прыжком выше головы, его повторение можно будет счесть за успех.

«Сибирь»

В прошлый сезон «Сибирь» заходила командой, чьи амбиции вряд ли могли идти дальше седьмого-восьмого места в конференции. Однако через пару месяцев, во время пребывания Вячеслава Буцаева на посту главного тренера, уже и это стало мечтой. Которая благодаря невероятному рывку и множеству изменений была реализована.

Акцент в изменении состава был поставлен на омоложение, что являлось самым логичным решением, потому что по движению «Сибирь» проигрывала чуть ли не всем командам лиги. Команду покинули Зайцев, Локтионов, Кошелев, Лещенко, карьеру завершили Широков и Пьянов.

При этом обороны такие изменения особо не коснулись, здесь предпочтение отдали именно опыту, подписав Осипова, Дица и Мищенко, а также расставшись с Ахияровым.

Новое ядро нападения вместе с Косолаповым, Абрамовым и Беком составят новички: Коршков, Никулин и Кузнецов, недавно перехваченный у «Трактора». Масштабом топ-6 «Сибири» голову не кружит, однако, если сойдутся звёзды, может получиться здорово.

Также большой фронт работы был направлен на то, чтобы повторить трюк с Косолаповым. Подписания Габдрахманова, Лазутина, Тютнева и Смирнова это вполне ясно показывают. Если выстрелит хотя бы один подобный трансфер, всё было не зря.

Но самое важное, что «Сибирь» обрела какую-никакую стабильность: молодому тренеру дадут время поработать, состав выглядит сбалансированным, клуб больше не гонится разбрасываться деньгами в возрастных игроков на спаде. К тому же видна концепция, которая, может, сразу результат и не даст, однако и не приведёт к экстренным изменениям каждое межсезонье.

«Трактор»

После феерического сезона с серебряными медалями «Трактор» сильно и больно упал. Изменения в составе не сработали и нарушили внутреннюю гармонию, Бенуа Гру, которого ещё недавно боготворили, молча сбежал, а пришедший Евгений Корешков не сработался с лидерами.

По итогам чемпионата челябинцы потеряли почти весь костяк: Глотов и Коршков были обменяны, Гросс, Кадейкин, Ливо, Коромыслов, Чайковски и Дэй покинули команду в качестве свободных агентов.

Несмотря на то что курс на приглашение игроков и специалистов из Северной Америки Алексея Волкова подвергся жесточайшей критике в прошлом сезоне, менеджер не пошёл на поводу у общественного мнения. Главным тренером стал Скотт Гордон, который работал со сборной США на крупных турнирах, а также в НХЛ.

Ключевой заслугой специалиста считают развитие молодых игроков. Но способен ли иностранный тренер показать это в чужой стране в первый год пребывания?

С точки зрения подписаний лето получилось для «Трактора» скромным: громкий трансфер Хёукеланна да приезд Натана Легаре из АХЛ. На этом всё. Приобретения никак не покрывают потери, этот вопрос заботит больше всего.

Но, судя по всему, у «Трактора» заметно сократилось финансирование, поэтому работать придётся в иных рамках. Амбиций, соответственно, тоже станет чуть меньше.