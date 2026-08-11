Новая пара обороны СКА, сразу 4 вратаря. Кто ещё вернулся в КХЛ из Америки в межсезонье

В КХЛ из Северной Америки этим летом вернулось большое число хоккеистов. В первой части текста мы уже рассказывали о шести игроках, которые снова будут выступать в России. С тех пор контракты подписали ещё девять «возвращенцев» – настала пора поведать и о них.

Артём Грушников (ЦСКА)

Перед отъездом за океан защитник несколько лет провёл как раз в системе армейцев и даже успел сыграть один сезон в составе «Красной Армии» в МХЛ. На драфте-2021 Грушников ушёл в «Даллас» под довольно высоким 48-м номером (кстати, всего на строчку выше «Старз» забрали новоиспечённого обладателя Кубка Стэнли Логана Стэнковена), но в основе «звёзд» так и не появился.

Не оказалось его в НХЛ и в составе «Калгари», куда Артём был обменян в феврале 2024 года – всё своё профессиональное время в Северной Америке защитник-домосед провёл в АХЛ, где набрал лишь 13 очков в 181 матче. Теперь же 23-летний игрок попробует пробиться в основу команды Игоря Никитина – и начинает он с просмотрового контракта.

Никита Новиков («Динамо» Москва)

Ещё один выпускник драфта-2021 этим летом подписал пробное соглашение с воспитавшим его клубом – в систему «Баффало», выбравшего его под общим 188-м номером, Новиков уезжал именно из московского «Динамо». При этом, в отличие от Грушникова, к моменту отъезда Никита успел дебютировать в КХЛ и даже провёл полноценный сезон.

Пробиться в НХЛ у воспитанника бело-голубых не вышло, хотя в фарм-клубе «Сэйбрз», чья оборонительная обойма была упакована донельзя, он выглядел достойно – на протяжении двух сезонов подряд Новиков становился лидером «Рочестера» по показателю полезности. Однако заканчивал свой североамериканский отрезок Никита в филиале «Лос-Анджелеса» «Онтарио» – и там его дела складывались уже не так хорошо.

Матвей Петров («Спартак»)

И снова на очереди игрок 2003 года рождения. Петрова выбрали немногим раньше Новикова – нападающий ушёл в «Эдмонтон» под 180-м номером. Как и оба его предшественника в этом тексте, до основы «нефтяников» Матвей не добрался. Хотя после того как в выпускном году из лиги Онтарио он с отрывом стал лучшим бомбардиром «Норт Бэй» и помог ему добраться до полуфинала плей-офф, надежды в Альберте на него были довольно-таки большие.

Тем не менее даже на уровне АХЛ заявить о себе по полной Петров не сумел: за 141 матч в «Бейкерсфилде» праворукий форвард оформил относительно скромные 23+19 – даже штрафных минут у него накопилось больше (48). Так что на родине Матвею предстоит многое доказывать – тем более что и он в «Спартаке» начинает лишь с просмотрового соглашения.

Вячеслав Пекса («Ак Барс»)

Последний из числа тех, кто вернулся на пробный контракт, и да – он ещё один выпускник драфта-2021 – пусть и родился Вячеслав в 2002-м. В какой-то степени у него уже есть небольшой опыт в Континентальной хоккейной лиге – в сезоне-2022/2023 Пекса в шести матчах фигурировал в роли бэкапа Амира Мифтахова, хоть на льду и не появлялся.

Ни в НХЛ, ни даже в АХЛ голкипер так и не нашёл себя – выбравший его под 185-м номером «Торонто» не особо рассчитывал на Вячеслава, который бо́льшую часть своего времени за океаном провёл в лиге Восточного побережья. И даже в Ист-Косте статистика Пексы была далека от идеальной – 89,8% ОБ и 3,06 КН за 51 матч.

Вячеслав Пекса Фото: ХК «Ак Барс»

В составе «Марлис» у Вячеслава тоже не пошло – за 14 игр, 12 из которых пришлись на последний сезон, вернувшийся в «Ак Барс» вратарь отразил 87% бросков при коэффициенте надёжности 3,78. И со всем этим багажом Пекса попробует навязать конкуренцию Тимуру Билялову и Максиму Арефьеву.

Амир Мифтахов («Шанхайские Драконы»)

Возвращать человека, за спиной которого когда-то сидел Пекса, в Казани не стали, обменяв права на воспитанника в «Шанхайские Драконы». Для Мифтахова, подписавшего с «драконами» двухлетний контракт, это была уже вторая попытка закрепиться в Северной Америке – и как и в прошлый раз, она продлилась всего год.

Ссылки в Ист-Кост в прошедшем сезоне удалось избежать, но и выиграть конкуренцию у Кейдена Примо в составе «Чикаго Вулвз» Амир тоже не смог – с учётом плей-офф в активе Мифтахова только 32 матча, в то время как американец отыграл 39 в одной только регулярке и провёл ещё 18 в Кубке Колдера.

В «Шанхайских Драконах» Амиру тоже придётся бороться за право быть первым номером – Павла Хомченко нельзя назвать сверхнадёжным вратарём, но и отдавать место на последнем рубеже китайского клуба просто так он тоже не станет. Не говоря уже о том, что в клубе будет ещё один вратарь, которому есть что доказывать.

Вячеслав Бутеец («Трактор»/«Шанхайские Драконы»)

В отличие от двух предыдущих голкиперов, воспитанник «Трактора» может похвастаться выходом на лёд в НХЛ. И не так уж и важно, что это был лишь один период гостевого матча «Анахайма» с «Ютой», в котором Вячеслав пропустил три гола с 13 бросков. Кстати, похожим образом он дебютировал и в КХЛ – только тогда это была домашняя игра челябинцев с московским «Динамо» – и те же три пропущенных гола с 19 бросков за почти 25 минут игрового времени.

Полноценный матч Бутеец не провёл ни в одной из этих лиг, и даже в АХЛ он появился всего шесть раз. В основном местом его обитания был всё тот же Ист-Кост, где, справедливости ради, у него всё было не так уж и плохо – 90,7% ОБ и 2,98 КН. Хотя выдающимися эти цифры тоже не назовёшь.

Вячеслав Бутеец Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Пока что его аренда из «Трактора» выглядит больше как перестраховка со стороны «Шанхайских Драконов» – в концовке прошлого сезона здоровье вратарской бригады «драконов» было больной темой для тренерского штаба. Но, как говорится, чем чёрт не шутит – может, Вячеславу удастся потеснить и Хомченко, и Мифтахова?

Иван Просветов («Авангард»)

Решение Ивана вновь пересечь Атлантику после одного неплохого – но не более – года в ЦСКА изначально выглядело странным. Примерно такие же ощущения сейчас от действий Александра Георгиева, расторгнувшего контракт со «Спартаком». Попытка зацепиться за место в основе «Калгари» Ивану не удалась – нежданно-негаданно главным конкурентом Дастина Вольфа оказался Девин Кули, ставший одним из открытий прошлого сезона, в то время как Просветову пришлось отправиться в АХЛ.

Видимо, Просветов решил пока больше не испытывать судьбу и снова вернулся в Россию. Но уже не в армейский клуб, где громко заявил о себе Дмитрий Гамзин, а в «Авангард», который выторговал у москвичей права на Ивана и подписал с ним однолетний контракт. «Ястребам» как раз требовался бэкап для Никиты Серебрякова – в лице Просветова они его и нашли.

Даниил Мироманов (СКА)

Если года полтора назад казалось, что Даниилу удалось-таки закрепиться в НХЛ – тогда он наконец-то пробился в основу «Калгари» и ни разу не спускался в АХЛ, то в прошедшем сезоне ему, как и Просветову, пришлось играть не во «Флэймз» а в «Рэнглерз».

Там Мироманов был в своей тарелке – стал лучшим бомбардиром-защитником своей команды, на 13 очков опередив ближайшего преследователя среди партнёров по амплуа. Кстати, этот самый партнёр в новом сезоне тоже будет играть в Санкт-Петербурге. Только не в СКА, а в «Шанхайских Драконах» – речь о Нике Чичеке, воссоединившемся в составе «драконов» с ещё одним экс-игроком ахаэловского «Калгари» Мартином Фрком.

Что касается Даниила, то он возвращается в систему армейцев – но если в сезоне-2019/2020 ему пришлось играть в ВХЛ, то сейчас у него есть все шансы стать ключевым атакующим защитником команды. В отсутствие Тревора Мёрфи именно Мироманов должен стать главной ударной мощью оборонительного корпуса СКА – разве что своё веское слово не скажет Егор Савиков.

Николай Кныжов (СКА)

Ещё один «возвращенец» армейцев на это звание претендовать явно не будет, а вот стать надёжным дополнением в паре для Мироманова вполне может. И да, Кныжов – ещё один игрок с армейским прошлым: он даже успел выйти на лёд в свитере СКА в КХЛ, пусть и всего три раза.

Петербуржцы не один год пытались уговорить Николая вернуться, однако он до последнего отказывался, всё ещё надеясь закрепиться в НХЛ. Хотя и выпал оттуда он так же резко, как и поднялся туда – травмы испортили уроженцу Кемерова карьеру в элите.

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Проблем с доверием в СКА у Кныжова возникнуть не должно – в Северной столице действительно долго ждали возвращения своего воспитанника. Другие проблемы – со здоровьем – кажется, остались позади. Так что теперь всё в руках самого Николая.