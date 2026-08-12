Войнов — в «Амуре», а где окажется Гусев? Всё главное о будущем двух звёзд КХЛ

Недавно закончилась одна из главных трансферных эпопей нынешнего межсезонья: Евгений Кузнецов трудоустроился в «Сибирь». Однако на рынке свободных агентов по-прежнему есть опытные звёздные хоккеисты, которые до сих пор без работы. Особенно удивляет ситуация с Никитой Гусевым, а вот Вячеславу Войнову уже нашли новую команду.
Никита Гусев, 34 года
Амплуа: крайний нападающий
Предыдущая команда: «Динамо» (Москва)
Как выступил в сезоне-2025/2026
Регулярный чемпионат: 66 игр, 55 (17+38) очков, «+7» показатель полезности
Плей-офф: 4, 2 (1+1), «-1»
Сторона форварда никак не может договориться с московским «Динамо». Да и надо ли с ним вообще договариваться, учитывая, что в столичной команде перестройка, а Никита явно не является тамбиевским хоккеистом: биться-бороться, постоянно отрабатывать в защите — это не про Гусева.
Сильные стороны Никиты давно известны: мастерство, техничность, отличная работа рук. Гусев — идеальный нападающий для розыгрыша большинства. И здесь бы он, конечно, динамовцам пригодился. Но, опять же, если не удаётся согласовать финансовые условия нового контракта, то нужно идти туда, где твои запросы готовы удовлетворить. Например, в «Ак Барс» или «Автомобилист». Правда, сам Никита всегда хотел жить в Москве или Санкт-Петербурге, однако если карьера сложится другим образом, то придётся переехать.
Не удивимся, если «Динамо» и Гусев всё-таки договорятся, но у москвичей уже начинаются сборы, поэтому решать вопрос нужно как можно скорее. Никаких отдельных и индивидуальных предсезонок для хоккеистов быть не должно. Леониду Тамбиеву нужно понимать, какими звеньями и с каким набором форвардов идти в новый сезон.
Странно, что в «Динамо» жалеют денег на олимпийского чемпиона и одного из своих главных мастеров последних лет. С таким подходом конкурентоспособную команду не построить.
Никита Гусев (справа)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Вячеслав Войнов, 36 лет
Амплуа: защитник
Предыдущая команда: «Авангард»
Как выступил в сезоне-2025/2026
Регулярный чемпионат: 54, 11 (6+5), «+6»
Плей-офф: 11, 0, «-1»
В «Авангарде» приняли решение не продолжать сотрудничество с Вячеславом Войновым и официально попрощались с хоккеистом. Да, с годами скорость и физические данные у опытного защитника уже не те, но он, несомненно, один из самых титулованных и звёздных игроков в КХЛ. Много ли у нас в лиге людей с двумя Кубками Стэнли за плечами? А ещё Войнов, как и Гусев, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина.
Главная сильная сторона Вячеслава – его мощный бросок. Особенно при игре в большинстве. При грамотном тактическом подходе этот хоккеист вполне способен усилить как топ-клуб, так и середняк. Вспомните, например, как ко двору пришёлся в «Салавате Юлаеве» Евгений Кузнецов и как долго там играет ветеран Григорий Панин. Всё зависит от тренера и от его умения (и желания) выстроить рабочий процесс.
В результате контрактное предложение Войнову сделал «Амур», и Вячеслав его принял. Об этом «Чемпионат» сообщил ещё накануне. Следующий сезон опытный игрок обороны проведёт в Хабаровске. Команда у главного тренера Александра Андриевского и молодого генерального менеджера Никиты Точицкого собирается очень крепкая.