Войнов — в «Амуре», а где окажется Гусев? Всё главное о будущем двух звёзд КХЛ

Недавно закончилась одна из главных трансферных эпопей нынешнего межсезонья: Евгений Кузнецов трудоустроился в «Сибирь». Однако на рынке свободных агентов по-прежнему есть опытные звёздные хоккеисты, которые до сих пор без работы. Особенно удивляет ситуация с Никитой Гусевым, а вот Вячеславу Войнову уже нашли новую команду.

Никита Гусев, 34 года

Амплуа: крайний нападающий

Предыдущая команда: «Динамо» (Москва)

Как выступил в сезоне-2025/2026

Регулярный чемпионат: 66 игр, 55 (17+38) очков, «+7» показатель полезности

Плей-офф: 4, 2 (1+1), «-1»

Сторона форварда никак не может договориться с московским «Динамо». Да и надо ли с ним вообще договариваться, учитывая, что в столичной команде перестройка, а Никита явно не является тамбиевским хоккеистом: биться-бороться, постоянно отрабатывать в защите — это не про Гусева.

Сильные стороны Никиты давно известны: мастерство, техничность, отличная работа рук. Гусев — идеальный нападающий для розыгрыша большинства. И здесь бы он, конечно, динамовцам пригодился. Но, опять же, если не удаётся согласовать финансовые условия нового контракта, то нужно идти туда, где твои запросы готовы удовлетворить. Например, в «Ак Барс» или «Автомобилист». Правда, сам Никита всегда хотел жить в Москве или Санкт-Петербурге, однако если карьера сложится другим образом, то придётся переехать.

Не удивимся, если «Динамо» и Гусев всё-таки договорятся, но у москвичей уже начинаются сборы, поэтому решать вопрос нужно как можно скорее. Никаких отдельных и индивидуальных предсезонок для хоккеистов быть не должно. Леониду Тамбиеву нужно понимать, какими звеньями и с каким набором форвардов идти в новый сезон.

Странно, что в «Динамо» жалеют денег на олимпийского чемпиона и одного из своих главных мастеров последних лет. С таким подходом конкурентоспособную команду не построить.

Никита Гусев (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вячеслав Войнов, 36 лет

Амплуа: защитник

Предыдущая команда: «Авангард»

Как выступил в сезоне-2025/2026

Регулярный чемпионат: 54, 11 (6+5), «+6»

Плей-офф: 11, 0, «-1»

В «Авангарде» приняли решение не продолжать сотрудничество с Вячеславом Войновым и официально попрощались с хоккеистом. Да, с годами скорость и физические данные у опытного защитника уже не те, но он, несомненно, один из самых титулованных и звёздных игроков в КХЛ. Много ли у нас в лиге людей с двумя Кубками Стэнли за плечами? А ещё Войнов, как и Гусев, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина.

Главная сильная сторона Вячеслава – его мощный бросок. Особенно при игре в большинстве. При грамотном тактическом подходе этот хоккеист вполне способен усилить как топ-клуб, так и середняк. Вспомните, например, как ко двору пришёлся в «Салавате Юлаеве» Евгений Кузнецов и как долго там играет ветеран Григорий Панин. Всё зависит от тренера и от его умения (и желания) выстроить рабочий процесс.

В результате контрактное предложение Войнову сделал «Амур», и Вячеслав его принял. Об этом «Чемпионат» сообщил ещё накануне. Следующий сезон опытный игрок обороны проведёт в Хабаровске. Команда у главного тренера Александра Андриевского и молодого генерального менеджера Никиты Точицкого собирается очень крепкая.