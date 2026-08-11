Кузнецов уже тренируется с «Сибирью», «Адмирал» усилился вратарём. Итоги дня в хоккее

В «Нефтехимике» ответили на вопрос о переговорах с Кузнецовым, Долженков рассказал об обмене из ЦСКА.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 11 августа 2026 года.

Форвард Евгений Кузнецов провёл первую тренировку с «Сибирью»

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов провёл первую ледовую тренировку с новосибирским клубом, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, форвард по ходу минувшего регулярного чемпионата присоединился к «Салавату Юлаеву», перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также в КХЛ нападающий выступал за «Трактор» и СКА.

Ранее Евгений Кузнецов прокомментировал свой переход в «Сибирь». Нападающий прилетел в Минск, где проходят сборы новосибирской команды.

В «Нефтехимике» ответили на вопрос, почему сорвался трансфер Евгения Кузнецова

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский рассказал, почему сорвался трансфер нападающего Евгения Кузнецова, который в итоге подписал контракт с «Сибирью».

— Одним из громких трансферов «Нефтехимика» в это межсезонье мог стать приезд нападающего Евгения Кузнецова. Почему не получилось завершить сделку до конца?

— Мы обозначали условия стороне Евгения Кузнецова, которые могли предложить. Наше предложение действовало до 1 августа, мы ждали ответа. Когда в последний раз мы созвонились, нам сказали: в «Нефтехимике» Кузнецова не ждать.

— Насколько я правильно понимаю, предложение «Нефтехимика» по финансам не увеличилось с того момента, как его обозначили впервые?

— Да, всё верно. Предложение не увеличивалось по деньгам с момента, как оно было направлено.

— Игорь Гришин тем не менее хотел его всё-таки видеть в составе?

— Да, хотел, но и Игорь Владимирович чётко понимал, какие условия клуб может предложить Кузнецову. Мы с ним разговаривали на этот счёт, и он с пониманием отнёсся, — цитирует Марчинского «Реальное время».

«Адмирал» заключил контракт с вратарём Никитой Бояркиным

«Адмирал» заключил однолетний контракт с вратарём Никитой Бояркиным, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2025/2026 Бояркин выступал за «Барыс» и сыграл 15 матчей, отразив 90% бросков. 27-летний Бояркин за карьеру в КХЛ сыграл 103 матча, в которых одержал 24 победы с 91,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,64.

Бояркин не играл в матче КХЛ с 15 февраля до 1 декабря 2025 года. В марте 2025 года вратарь перенёс операцию на крестообразных связках и выбыл на срок до полугода. Бояркин всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге провёл в составе казахстанского «Барыса».

«Спартак» стал двукратным обладателем Кубка Александра Овечкина

В Московской области определились победитель и призёры Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских академий и школ России 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Турнир среди детских команд ОвиCUP, который проводится в Подмосковье с 2018 года, в этом году собрал 24 лучшие детско-юношеские хоккейные команды России.

Финальное противостояние и игра за третье место проходили на льду «Арены Мытищи» имени В. Шалимова. Перед началом главных игр финала состоялся традиционный гала-матч с участием команд легендарных хоккеистов и звёзд спорта, которые возглавили Александр Овечкин и Илья Ковальчук. Завершился матч с ничейным счётом — 8:8.

На закрытие турнира в Мытищи приехал губернатор Московской области. Андрей Воробьёв пообщался с юными хоккеистами, поприветствовал участников и гостей соревнований, вместе с Александром Овечкиным сделал символическое вбрасывание шайбы. На торжественной церемонии также выступили двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков и двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, мама легендарного хоккеиста Татьяна Овечкина.

После звёздного матча на лёд вышли юные хоккеисты, которые прошли через всю турнирную сетку и этапы плей-офф на пути к призовым местам и главному трофею – Кубку Александра Овечкина.

За третье место боролись команды «Академия Михайлова» (Тула) и казанский «Ак Барс». Бронзовым призёром стала тульская команда, обыграв соперника со счётом 2:1.

В финале встретились «Спартак» (Москва) и «Локомотив» (Ярославль). По итогам турнира новыми обладателями Кубка Овечкина стала московская команда, одержав победу со счётом 4:0. Отметим, что это вторая победа спартаковцев на турнире: впервые хоккеисты завоевали кубок в 2024 году.

«Как я понял, обмен произошёл без согласия Никитина». Долженков — об уходе из ЦСКА

Нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков высказался про свой обмен из ЦСКА в омский клуб.

— Вы сказали, что обмен стал неожиданностью. А какая у вас была первая реакция? Кто сообщил об этом?

— Мне позвонил агент и сказал, что, скорее всего, меня обменяют в «Авангард». Я сначала не поверил, впервые у меня была такая непривычная ситуация. Да, был шок. После я приехал, поговорил с Игорем Валерьевичем Никитиным, он дал напутственные слова и сказал фразу: «Мужик должен везде доказывать независимо от обстоятельств. Пытаться и ещё раз пытаться. Тебя обменяют в «Авангард», доказывай там, что ты приехал не просто так, а нужен команде». Поэтому в Омск я ехал с чётким пониманием, что нужно работать, работать и ещё раз работать.

— Как Никитин отреагировал на обмен?

— Он сказал, что, как и все в тренерском штабе, не хотел меня менять. Но, как я понял, обмен произошёл без согласия Никитина и он не особо был доволен этим переходом. То есть в этом процессе он не участвовал и даже не думал об этом, так как моя фамилия не была в списке на обмен.

— С каким чувством покидали ЦСКА, где прошли всю систему клуба? Для вас это явно не чужая команда. Как попрощались с ребятами?

— Двоякие чувства были. Вроде и тепло, ведь именно за ЦСКА я дебютировал в КХЛ и многое прошёл, но в то же время они своего воспитанника отдали. С ребятами попрощался душевно, ведь я многих долго знал, со многими общался, — цитирует Долженкова «Матч ТВ».