Громкий обмен в КХЛ! «Автомобилист» забирает у «Спартака» скандального словака

12 августа выдаётся самым событийным за долгое время днём межсезонья КХЛ. Сегодня состоялось сразу два заметных перехода – «Амур» заполучил в свои ряды двукратного обладателя Кубка Стэнли и олимпийского чемпиона Вячеслава Войнова, а «Шанхайские Драконы» привезли из-за океана защитника Кейлена Эддисона.

Ещё один громкий трансфер только-только состоялся – «Спартак» за денежную компенсацию обменял в «Автомобилист» права на нападающего Адама Ружичку, после чего словак подписал с екатеринбургским клубом однолетнее соглашение.

Ружичка находился без контракта с 18 марта – за несколько дней до старта розыгрыша Кубка Гагарина красно-белые шокировали общественность новостью о расторжении трудового договора с форвардом. Причиной тому в клубе назвали нарушение контрактных обязательств со стороны игрока.

Что скрывается за этой формулировкой, официально до сих пор так и не стало известно. Ходили лишь слухи – якобы Адам находился в напряжённых отношениях с коллективом и даже отказался выйти на выездной матч с «Ак Барсом». Однако дальнейших комментариев от «Спартака», которые могли бы чуть больше пролить свет на ситуацию, не было.

Несмотря на расторжение контракта, права на Ружичку оставались закреплёнными за московским клубом – именно поэтому оказаться в другом клубе КХЛ просто так он не мог. В какой-то момент шли разговоры о возможном возвращении словацкого форварда в Национальную хоккейную лигу, однако они так и остались разговорами – да и кажется, что мартовская история явно не пошла на пользу его и без того не самой чистой репутации. Впрочем, по нашей информации, все вопросы со «Спартаком» были улажены, благодаря чему этот обмен и стал возможным.

Теперь Адама подбирает «Автомобилист» – клуб, который этим летом переживает очень большие изменения. При этом в составе уральцев уже есть один нападающий, к которому были вопросы как по игровой этике, так и по взаимоотношениям с коллективом – это Даниэль Спронг. Выступления нидерландского хоккеиста в плей-офф, кажется, свели эти разговоры на нет, однако никаких гарантий на следующий сезон это не даёт.

Вдобавок к нему екатеринбуржцы приобретают ещё одну бомбу замедленного действия – как показал опыт в «Спартаке», на льду Ружичка способен сиять в один день и точно так же провалиться на следующий. А заодно и оказать деструктивное влияние на атмосферу в раздевалке – в конце концов, красно-белые расстались со словаком не по игровым причинам.

С другой стороны, на бумаге «Автомобилист» собирает очень боеспособный состав, и при должном отношении Адама к делу – любопытно, подействуют ли на него методы Алексея Кудашова – и без того качественное нападение екатеринбуржцев может стать ещё эффективнее.

В клубе уже есть упомянутый Спронг, никуда не делись Александр Шаров, Роман Горбунов, Анатолий Голышев и Максим Денежкин, к которым добавились Александр Кадейкин, Александр Барабанов, а теперь ещё и Ружичка. Не стоит списывать со счетов и ещё одного новичка команды Антона Слепышева – на первых ролях в Екатеринбурге он точно не окажется, однако внести свою лепту наверняка сможет.

Адам Ружичка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но, опять же, это всё только на бумаге – на деле ещё предстоит понять, остались ли все демоны скандального словака в прошлом. В какой-то момент его пребывания в «Спартаке» показалось, что никаких фокусов с его стороны больше не будет – как мы знаем, история сложилась по-другому. И далеко не факт, что она не повторится в будущем.