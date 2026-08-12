Войнов в «Амуре» заработает до 45 млн рублей, Шарипзянов пропустит старт сезона. Итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 12 августа 2026 года.

Войнов перешёл в «Амур» — базовый оклад составит 40 млн рублей

Защитник Вячеслав Войнов подписал однолетний контракт с «Амуром», сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем подписании.

Как стало известно «Чемпионату», Войнов по новому однолетнему контракту с «Амуром» заработает 40 млн рублей в качестве базового оклада. Также в контракте предусмотрены бонусы в размере 5 млн рублей за 15 набранных очков в регулярном чемпионате. Итого за сезон в хабаровском клубе Войнов может заработать до 45 млн рублей.

В минувшем регулярном чемпионате 36-летний защитник провёл 54 матча за омский «Авангард», в которых отметился шестью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. В прошлом плей-офф на его счету 11 игр без набранных очков. В КХЛ играл за СКА, московское «Динамо», «Ак Барс», «Торпедо» и «Авангард». В 497 играх в КХЛ у него 69 заброшенных шайб и 178 результативных передач.

Дамир Шарипзянов пропустит начало сезона КХЛ

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин высказался о ситуации с защитником Дамиром Шарипзяновым, который пропустит начало нового сезона КХЛ из-за восстановления от травмы.

«Все мы знаем, что плей-офф — время тяжёлой и жёсткой борьбы, Дамир играл с травмой, проявил мужество, остался с командой. Была операция, капитан восстанавливается, поэтому пропустит старт чемпионата. Врачи увеличивают срок восстановления, мы понимаем, что Дамир не будет готов к старту чемпионата и пропустит весь сентябрь», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В минувшем регулярном чемпионате 30-летний Шарипзянов провёл 66 матчей, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+28». Он стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников по итогам регулярки, а также установил новый рекорд лиги по количеству очков среди защитников за один регулярный чемпионат. В плей-офф на его счету 17 игр и 10 (2+8) очков.

«Спартак» обменял права на Ружичку в «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Спартак» оформил обмен с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. За права на нападающего Адама Ружичку в «Автомобилист» «Спартак» получает денежную компенсацию. Словацкий форвард подпишет однолетнее соглашение с екатеринбургским клубом. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся трансфере.

В сезоне-2024/2025 форвард стал лучшим снайпером красно-белых в регулярном чемпионате и плей-офф. 26-летний словак набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.

В прошедшем сезоне-2025/2026 на счету Ружички 40 (16+24) очков в 51 матче. Форвард принимал участие в прошедших Олимпийских играх по хоккею в составе сборной Словакии, где занял четвёртое место.

Президенты «Локомотива» и ЦСКА награждены орденами Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента хоккейного клуба «Локомотив» Юрия Яковлева и президента хоккейного клуба ЦСКА Игоря Есмантовича, соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Есмантовичу 60 лет, он занимает пост президента ЦСКА с 2017 года, ранее был генеральным директором армейцев. При нём клуб пять раз стал чемпионом России, а также трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. В период игровой карьеры он дважды становился бронзовым призёром чемпионатов СССР в составе московских «Крыльев Советов». Есмантовичу присвоено звание мастера спорта СССР международного класса.

В качестве президента «Локомотива» Юрий Яковлев возглавил ярославское «Торпедо» в 1990 году. За это время ярославцы трижды (1997, 2002, 2003) становились чемпионами России, дважды серебряными призёрами первенств Суперлиги и Континентальной хоккейной лиги (2008, 2009) и шесть раз (1998, 1999, 2005, 2011, 2014 и 2017) бронзовыми призёрами российского чемпионата. На международном уровне клуб выигрывал серебряные медали Континентального кубка — 2003, бронзу Кубка Шпенглера — 2003, четвёртое место финального турнира Евролиги — 1997/1998. В 2002, 2003 и 2009 годах Яковлев был отмечен Призом имени Валентина Сыча как лучший руководитель хоккейного клуба. Кроме того, Яковлев награждён орденом Почёта и знаком «За заслуги перед городом Ярославлем».

«Шанхайские Драконы» подписали экс-защитника НХЛ Кейлена Эддисона

«Шанхайские Драконы» подписали контракт с защитником Кейленом Эддисоном, сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан сроком на один год.

В активе 26-летнего Эддисона более 150 матчей в НХЛ за «Миннесоту Уайлд» и «Сан Хосе Шаркс», а прошлый сезон он провёл в АХЛ, где играл за «Ютику» и набрал 31 очко в 65 матчах — забросил шесть шайб и отдал 25 результативных передач.

Эддисон за свою карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги набрал 50 очков (шесть заброшенных шайб и 44 результативные передачи) в 152 матчах. В плей-офф на счету игрока обороны три матча и одна результативная передача.